Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (5. 8.) živě: live stream online
Ve druhém kole letošního ženského National Bank Open 2026 v Torontu uvidíme i Marii Bouzkovou, která si zahraje proti Taylor Townsendové. Utkání by mělo začít ve středu 5. srpna od 18:30, sledujte jej živě například na TV Chance zde.
|Datum:
|středa 5. srpna 2026 od 18:30
|Dějiště:
|Sobeys Stadium, Toronto, Kanada
|Vzájemné zápasy:
|2:2
|Kde sledovat:
|živě u Chance zde
Televizní vysílání je dostupné na kanálech CANAL+ Sport, které si spustíte přes Skylink tady.
Kurzy na Bouzkovou v dnešním 2. kole v Torontu
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu odhadují šance tenistek jako vyrovnané, Bouzková je mírnou favoritkou. Původní nabídka byla v rovině, momentálně se kurz na Bouzkovou pohybuje okolo 1,7.
Využijte pro tento duel také LIVE sázky, které má SynotTip dostupné po celou dobu trvání zápasu. Kurzy se mění po každém odehraném míčku.
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Bouzková se ukázala naposledy v Praze
- Marie Bouzková měla v prvním kole v Torotnu volno. Poslední zápasy odehrála na turnaji Prague Open, kde došla do čtvrtfinále. Tam nestačila ve velké bitvě na Terezu Valentovou.
- Bouzková startuje v Torontu počtvrté. Nejdál došla při své první účasti v roce 2019, když v semifinále nestačila na Serenu Williamsovou.
|Datum
|Turnaj
|Zápas
|Skóre
|24.07.2026
|Praha
|Marie Bouzková – Tereza Valentová
|6:2, 4:6, 6:7 (2:7)
|22.07.2026
|Praha
|Marie Bouzková – Carol Young Suh Lee
|7:5, 6:4
|20.07.2026
|Praha
|Marie Bouzková – Jéssica Bouzas Maneiro
|7:5, 7:5
|06.07.2026
|Wimbledon
|Marie Bouzková – Elise Mertensová
|4:6, 4:6
|04.07.2026
|Wimbledon
|Ljudmila Samsonovová – Marie Bouzková
|6:4, 6:7 (3:7), 6:4
Townsendová v 1. kole vyřadila Valentovou
- Taylor Townsendová vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Terezou Valentovou. V souboji dvou agresivně hrajících tenistek zvítězila zkušenější Američanka 6:4, 7:5.
- V prvním setu rozhodla sérií brejků, ve druhém pak za stavu 6:5 využila hned první mečbol na returnu. Townsendová si pomohla třemi esy a proměnila pět ze sedmi brejkbolů.
- Townsendová hraje na turnaji v Torontu podruhé. V roce 2024 postoupila do čtvrtfinále, kde vypadla s Emmou Navarrovou.
|Datum
|Turnaj
|Zápas
|Skóre
|04.08.2026
|Toronto
|Taylor Townsendová – Tereza Valentová
|6:4, 7:5
|30.06.2026
|Wimbledon
|Iga Świąteková – Taylor Townsendová
|6:1, 2:6, 6:3
|21.06.2026
|Bad Homburg
|Elena Gabriela Ruseová – Taylor Townsendová
|3:6, 6:1, 6:4
|20.06.2026
|Bad Homburg
|Taylor Townsendová – Martina Trevisanová
|6:4, 6:2
Vzájemné zápasy Bouzkové a Townsendové (H2H)
Obě tenistky se na okruhu WTA utkaly čtyřikrát a jejich vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2. Poslední dvě letošní střetnutí ale ovládla Taylor Townsendová, která v Indian Wells i Římě zvítězila bez ztráty setu.
|Rok
|Turnaj
|Povrch
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|2026
|Řím (WTA)
|antuka
|2. kolo
|Townsendová – Bouzková
|6:3, 7:5
|2026
|Indian Wells
|tvrdý
|1. kolo
|Townsendová – Bouzková
|6:2, 6:1
|2024
|Washington
|tvrdý
|Osmifinále
|Bouzková – Townsendová
|7:5, 7:6 (8:6)
|2016
|Albuquerque (ITF)
|tvrdý
|Osmifinále
|Bouzková – Townsendová
|6:2, 3:6, 7:5