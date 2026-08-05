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Bouzková vs. Townsendová live: kurzy a přímý přenos WTA Toronto 2026

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  13:07aktualizováno  13:10

Marie Bouzková hraje forhend na turnaji WTA v Praze. | foto: ČTK

Ve 2. kole turnaje v Torontu dojde na duel Marie Bouzkové s americkou tenistkou Taylor Townsendovou. Hraje se 5. srpna od 18:30, sledujte duel živě a podívejte se na zajímavé sázkové kurzy.

Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (5. 8.) živě: live stream online

Ve druhém kole letošního ženského National Bank Open 2026 v Torontu uvidíme i Marii Bouzkovou, která si zahraje proti Taylor Townsendové. Utkání by mělo začít ve středu 5. srpna od 18:30, sledujte jej živě například na TV Chance zde.

Datum:středa 5. srpna 2026 od 18:30
Dějiště:Sobeys Stadium, Toronto, Kanada
Vzájemné zápasy:2:2
Kde sledovat:živě u Chance zde

Televizní vysílání je dostupné na kanálech CANAL+ Sport, které si spustíte přes Skylink tady.

Kurzy na Bouzkovou v dnešním 2. kole v Torontu

Zajímavé kurzy

  • Townsend vyhraje set 1,46
  • 3 sety v zápase: 2,37
  • kanár v zápase: 7,12

Bookmakeři Synot Tipu odhadují šance tenistek jako vyrovnané, Bouzková je mírnou favoritkou. Původní nabídka byla v rovině, momentálně se kurz na Bouzkovou pohybuje okolo 1,7.

Využijte pro tento duel také LIVE sázky, které má SynotTip dostupné po celou dobu trvání zápasu. Kurzy se mění po každém odehraném míčku.

Bouzková, Marie 1,69
Townsend, Taylor 2,19

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Bouzková se ukázala naposledy v Praze

  • Marie Bouzková měla v prvním kole v Torotnu volno. Poslední zápasy odehrála na turnaji Prague Open, kde došla do čtvrtfinále. Tam nestačila ve velké bitvě na Terezu Valentovou.
  • Bouzková startuje v Torontu počtvrté. Nejdál došla při své první účasti v roce 2019, když v semifinále nestačila na Serenu Williamsovou.
Poslední zápasy Marie Bouzkové
DatumTurnajZápasSkóre
24.07.2026PrahaMarie Bouzková – Tereza Valentová6:2, 4:6, 6:7 (2:7)
22.07.2026PrahaMarie Bouzková – Carol Young Suh Lee7:5, 6:4
20.07.2026PrahaMarie Bouzková – Jéssica Bouzas Maneiro7:5, 7:5
06.07.2026WimbledonMarie Bouzková – Elise Mertensová4:6, 4:6
04.07.2026WimbledonLjudmila Samsonovová – Marie Bouzková6:4, 6:7 (3:7), 6:4

Townsendová v 1. kole vyřadila Valentovou

  • Taylor Townsendová vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Terezou Valentovou. V souboji dvou agresivně hrajících tenistek zvítězila zkušenější Američanka 6:4, 7:5.
  • V prvním setu rozhodla sérií brejků, ve druhém pak za stavu 6:5 využila hned první mečbol na returnu. Townsendová si pomohla třemi esy a proměnila pět ze sedmi brejkbolů.
  • Townsendová hraje na turnaji v Torontu podruhé. V roce 2024 postoupila do čtvrtfinále, kde vypadla s Emmou Navarrovou.
Poslední zápasy Taylor Townsendové
DatumTurnajZápasSkóre
04.08.2026TorontoTaylor Townsendová – Tereza Valentová6:4, 7:5
30.06.2026WimbledonIga Świąteková – Taylor Townsendová6:1, 2:6, 6:3
21.06.2026Bad HomburgElena Gabriela Ruseová – Taylor Townsendová3:6, 6:1, 6:4
20.06.2026Bad HomburgTaylor Townsendová – Martina Trevisanová6:4, 6:2

Vzájemné zápasy Bouzkové a Townsendové (H2H)

Obě tenistky se na okruhu WTA utkaly čtyřikrát a jejich vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2. Poslední dvě letošní střetnutí ale ovládla Taylor Townsendová, která v Indian Wells i Římě zvítězila bez ztráty setu.

RokTurnajPovrchKoloZápasVýsledek
2026Řím (WTA)antuka2. koloTownsendová – Bouzková6:3, 7:5
2026Indian Wellstvrdý1. koloTownsendová – Bouzková6:2, 6:1
2024WashingtontvrdýOsmifináleBouzková – Townsendová7:5, 7:6 (8:6)
2016Albuquerque (ITF)tvrdýOsmifináleBouzková – Townsendová6:2, 3:6, 7:5

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