Kdy a kde sledovat Bouzkovou (19. 8.) živě: live stream online
Ve 3. kole turnaje WTA Cincinnati Open 2026 je také Marie Bouzková, která vyzve americkou naději Ivu Jovicovou. Zápas by měl začít v noci z úterka na středu od 2:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 18. srpna 2026 od 17:00
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Utkání si můžete pustit i díky kanálům skupiny CANAL+ Sport, které si pořídíte například přes Skylink zde. Na rozdíl od přenosů u sázkových kanceláří jde o placenou službu.
Kurzy na Bouzkovou ve 3. kole v Cincinnati
Bookmakeři Synot Tipu věří více talentované americké tenistce, na kterou si můžete vsadit v kurzu 1,54. Na Marii Bouzkovou pak nabízejí kurz 2,5.
Zajímavé kurzy
Bude zajímavé sledovat konfrontaci agresivního a rychlého stylu Jovicové proti pevné obranné hře Bouzkové.
Kromě prematch příležitostí, kterých je u SynotTipu k dispozici spoustu, využijte také LIVE sázky. Startují pár minut před startem zápasu a lze v nich ihned reagovat na to, co se zrovna děje na kurtu.
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Zajímavý souboj stylů: agresivita proti obraně
Jovicová je agresivní hráčka od základní čáry, která se snaží soupeřce odebírat čas rychlou hrou a brzkým odehráváním míčů. Spoléhá na tvrdé údery a kvalitní return, při němž se nebojí protihráčku okamžitě zatlačit. Umí také měnit směr hry, přičemž její velkou předností je pohyb a schopnost přejít z obrany do útoku.
Bouzková sice nemá klasické zbraně typické pro rychlý povrch – tedy tvrdý servis a agresivní útok – pro soupeřky je ale i tak velmi nepříjemná. Zdobí ji především trpělivost ve výměnách, výborné čtení hry a načasování úderů. Většinou dělá minimum nevynucených chyb a soupeřky dokáže dostat z rytmu.
Jak hrály Bouzková a Jovicová ve 2. kole
Obě soupeřky jsou v Cincinnati nasazené a měly v prvním kole volno. Mají tak za sebou jedno odehrané utkání.
Marie Bouzková si bez problémů poradila s italskou tenistkou Lucrezií Stefaniniovu 6:2, 6:4. První brejk získala v pátém gamu a zbytek úvodní sady už zcela ovládla. Stefaniniové v posledních třech hrách povolila dohromady jen čtyři fiftýny. Druhý set byl mnohem vyrovnanější. Bouzková prohrávala 1:3, ale z těžké situace se dostala. Odvrátila brejkbol a čtyřmi vyhranými gamy v řadě vývoj setu otočila. Stefaniniová ještě snížila na 4:5, česká tenistka však utkání dopodávala.
Bouzková byla výrazně lepší na podání i příjmu. Na servisu vyhrála 57 % všech míčů, zatímco Stefaniniová pouze 43 %, a na příjmu získala 48 % výměn oproti 33 % Italky. Česká tenistka navíc proměnila 4 ze 6 brejkbolů, zatímco Stefaniniová využila jedinou ze tří příležitost
Iva Jovicová proti Tamaře Korpatschové potvrdila roli velké favoritky a v Cincinnati zvítězila 6:4, 6:3. Američanka od začátku těžila z velmi jistého podání a německé soupeřce prakticky nedovolila dostat se do zápasu – celkově získala 61 procent všech míčů a na vlastním servisu dokonce téměř 76 procent. Korpatschová sice dokázala v prvním setu držet krok, Jovicová však klíčové momenty zvládla lépe a po hodině a 27 minutách postoupila.
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Vzájemné zápasy Bouzková vs. Jovicová (H2H)
Bouzková s Jovicovou se na okruhu WTA dosud neutkaly, souboj v Cincinnati tak bude jejich prvním vzájemným zápasem.