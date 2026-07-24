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Bouzková vs. Valentová: čtvrtfinále WTA Prague Open 2026 live

Kamil Jurek
  9:06

Marie Bouzková na turnaji WTA v Praze. | foto: ČTK

I ve čtvrtfinále tenisového turnaje žen WTA Prague Open 2026 dojde na české derby, utkají se Marie Bouzková a Tereza Valentová. Sledujte páteční zápas živě a zjistěte, jaké jsou aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Bouzkovou a Valentovou dnes živě: live stream online

Turnaje WTA Prague Open 2026 se účastní spoustu českých hráček, i ve čtvrtfinále se tedy fanoušci dočkají zápasu mezi Češkami, konkrétně hrají Marie Bouzková a Tereza Valentová. Začít by se mělo v pátek 24. července od 12:30, čas se ještě může posunout. Přímý přenos najdete na Fortuna TV.

Datum:pátek 24. července 2026 od 12:30
Dějiště:Štvanice, Praha
Vzájemné zápasy:2:0 pro Bouzkovou
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Kurzy na Bouzkovou a Valentovou v dnešním čtvrtfinále

Bookmakeři mírně favorizují nasazenou jedničku Bouzkovou – už dvakrát tady turnaj ovládla, zatím neztratila set a dnešní soupeřku dvakrát porazila. Kurz se pohybuje okolo hodnoty 1,55.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,51
  • 3 sety v zápase: 2,40
  • kanár v zápase: 7,26

Valentová zatím letos nepředvádí nijak skvělé výkony, pražské podmínky jí ale sedí, což ukázala už loni. Kurz na její postup je kolem 2,50.

Kromě toho najdete u SynotTipu také předzápasové sázky na gamy, handicapy, sety a další příležitosti. Během samotného duelu využijete i LIVE sázky, kde se kurzy dynamicky mění podle toho, co se zrovna děje na kurtu.

Bouzková, Marie 1,56
Valentová, Tereza 2,5

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Bouzková zatím v Praze neztratila set

Marie Bouzková letos prožívá povedenou sezonu. Po titulu na antuce v Bogotě ovládla i travnatý podnik v Nottinghamu, poté došla do osmifinále Wimbledonu.

První akcí po krátké travnaté části sezony je právě WTA Prague Open, kde je letos v pozici obhájkyně titulu. Snadné zápasy za sebou ale nemá – už Bouzasová Maneirová ji trápila více než dvě hodiny, stejný čas strávila na kurtu i proti Leeové, hráčce druhé světové stovky. V obou setech ztrácela brejk, i díky hlasité podpoře fanoušků, včetně Jaromíra Jágra, nakonec vývoj otočila.

Pražská bilance Bouzkové v hlavní soutěži je zajímavá – buď vypadla v prvním kole, nebo získala titul.

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Valentová porazila i druhou Australanku

Tereza Valentová o sobě dala pořádně vědět hlavně loni, v aktuální sezoně jsou její výsledky možná trochu za očekáváním. Alespoň čtvrtfinále si zahrála jen na třech turnajích, dále prošla pouze na menší akci v Saint-Malo.

Letos v Praze si zatím za hodinu hry snadno poradila s Honovou, těžší zápas byl proti jiné Australance Jointové. Po jednoznačně ztracené první sadě ale Valentová zabrala a po kanáru ve druhém setu vybojovala na svou stranu i rozhodující třetí dějství.

Stále tak má šanci na obhajobu loňského semifinále, ve kterém vypadla právě s dnešní soupeřkou.

Takhle to dál nepůjde, řekla si Valentová a vykouzlila kanára. Teď zbrojí na krajanku
Bouzková a Valentová v Praze 2026
Bouzková
osmifinálevs. Leeová (7:5, 6:4)
1. kolovs. Bouzasová Maneirová (7:5, 7:5)
Valentová
osmifinálevs. Jointová (1:6, 6:0, 6:3)
1. kolovs. Honová (6:3, 6:1)

Vzájemné zápasy Bouzkové a Valentové

Bouzková a Valentová už se spolu utkaly dvakrát, první jmenovaná zatím neztratila ani set. Úvodní duel byl loni v semifinále v Praze, druhý letos na trávě v Nottinghamu.

  • 15. 6. 2026 (tráva): Bouzková 6:3, 6:3
  • 25. 7. 2025 (tvrdý): Bouzková 6:4, 7:5
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