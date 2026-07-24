Kdy a kde sledovat Bouzkovou a Valentovou dnes živě: live stream online
Turnaje WTA Prague Open 2026 se účastní spoustu českých hráček, i ve čtvrtfinále se tedy fanoušci dočkají zápasu mezi Češkami, konkrétně hrají Marie Bouzková a Tereza Valentová. Začít by se mělo v pátek 24. července od 12:30, čas se ještě může posunout. Přímý přenos najdete na Fortuna TV.
|Datum:
|pátek 24. července 2026 od 12:30
|Dějiště:
|Štvanice, Praha
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Bouzkovou
|Kde sledovat:
|živě u Fortuny zde
Kurzy na Bouzkovou a Valentovou v dnešním čtvrtfinále
Bookmakeři mírně favorizují nasazenou jedničku Bouzkovou – už dvakrát tady turnaj ovládla, zatím neztratila set a dnešní soupeřku dvakrát porazila. Kurz se pohybuje okolo hodnoty 1,55.
Zajímavé kurzy
Valentová zatím letos nepředvádí nijak skvělé výkony, pražské podmínky jí ale sedí, což ukázala už loni. Kurz na její postup je kolem 2,50.
Kromě toho najdete u SynotTipu také předzápasové sázky na gamy, handicapy, sety a další příležitosti. Během samotného duelu využijete i LIVE sázky, kde se kurzy dynamicky mění podle toho, co se zrovna děje na kurtu.
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Bouzková zatím v Praze neztratila set
Marie Bouzková letos prožívá povedenou sezonu. Po titulu na antuce v Bogotě ovládla i travnatý podnik v Nottinghamu, poté došla do osmifinále Wimbledonu.
První akcí po krátké travnaté části sezony je právě WTA Prague Open, kde je letos v pozici obhájkyně titulu. Snadné zápasy za sebou ale nemá – už Bouzasová Maneirová ji trápila více než dvě hodiny, stejný čas strávila na kurtu i proti Leeové, hráčce druhé světové stovky. V obou setech ztrácela brejk, i díky hlasité podpoře fanoušků, včetně Jaromíra Jágra, nakonec vývoj otočila.
Pražská bilance Bouzkové v hlavní soutěži je zajímavá – buď vypadla v prvním kole, nebo získala titul.
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Valentová porazila i druhou Australanku
Tereza Valentová o sobě dala pořádně vědět hlavně loni, v aktuální sezoně jsou její výsledky možná trochu za očekáváním. Alespoň čtvrtfinále si zahrála jen na třech turnajích, dále prošla pouze na menší akci v Saint-Malo.
Letos v Praze si zatím za hodinu hry snadno poradila s Honovou, těžší zápas byl proti jiné Australance Jointové. Po jednoznačně ztracené první sadě ale Valentová zabrala a po kanáru ve druhém setu vybojovala na svou stranu i rozhodující třetí dějství.
Stále tak má šanci na obhajobu loňského semifinále, ve kterém vypadla právě s dnešní soupeřkou.
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Takhle to dál nepůjde, řekla si Valentová a vykouzlila kanára. Teď zbrojí na krajanku
|Bouzková
|osmifinále
|vs. Leeová (7:5, 6:4)
|1. kolo
|vs. Bouzasová Maneirová (7:5, 7:5)
|Valentová
|osmifinále
|vs. Jointová (1:6, 6:0, 6:3)
|1. kolo
|vs. Honová (6:3, 6:1)
Vzájemné zápasy Bouzkové a Valentové
Bouzková a Valentová už se spolu utkaly dvakrát, první jmenovaná zatím neztratila ani set. Úvodní duel byl loni v semifinále v Praze, druhý letos na trávě v Nottinghamu.
- 15. 6. 2026 (tráva): Bouzková 6:3, 6:3
- 25. 7. 2025 (tvrdý): Bouzková 6:4, 7:5