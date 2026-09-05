Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (5. 9.) živě: live stream online
Marie Bouzková se zatím na US Open 2026 příliš nenadřela, ve 3. kole ji ale čeká jedna z nejtěžších možných soupeřek, Iga Šwiateková. Uhraje proti polské tenistce konečně alespoň set? To se dozvíme už v sobotu 5. září od 18:30, kdy by měl zápas začít. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|sobota 5. září 2026 od 18:30
|Fáze:
|3. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|3:0 pro Šwiatekovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílá US Open kanál Eurosport, a to na obou programech. Online přenosy jsou dostupné na HBO Max. Jde však o placené varianty.
Kurzy na Bouzkovou v dnešním 3. kole
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu dnes české tenistce příliš nevěří, v době psaní tohoto článku se kurz na její postup pohybuje okolo hranice 5,80.
Šwiateková se na tvrdém povrchu dostala do velmi dobré formy a je proti Bouzkové výraznou favoritkou s kurzem pod 1,20.
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Bouzková jasně přehrála i Dartovou
Marie Bouzková nevstoupila do letošní sezony moc dobře, pak ale přišly tituly z Bogoty a Nottinghamu a od té doby už hraje o poznání lépe. Formu si zatím přenesla i na US Open, měla však příznivé soupeřky.
Jacquemotová ani Dartová českou tenistkou příliš nepověřily, shodně se jim podařilo získat jen po 4 gamech – ve druhém duelu nečelila Bouzková jedinému brejkbolu, získala 85 % míčů po prvním podání a zdržela se na kurtu jen hodinu a čtvrt.
Na US Open je jejím maximem právě třetí kolo, v této fázi má na grandslamech bilanci 3:4. S tenistkami TOP 10 se však trápí a dnes to podle všeho znovu bude mít velmi těžké.
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Šwiateková na betonech ožila
Iga Šwiateková letos dlouho zažívala nezvyklé období, kdy nejenže nezískala žádný titul, ale nebyla ani v jednom finále. To se změnilo až v Torontu, kde dokráčela ke svému 26. titulu, následně v Cincinnati hrála semifinále.
Formu neztratila ani v New Yorku – Číňanka Wang ani Podoroská z Argentiny neměly žádnou šanci, oba duely měla pod kontrolou, neprohrála si jediný servis a na kurtu strávila dohromady jen něco málo přes dvě a půl hodiny.
Na US Open má skvělé vzpomínky hlavně z roku 2022, kdy zde získala svůj celkově třetí grandslamový titul. Od té doby tu byla jednou v osmifinále a dvakrát ve čtvrtfinále. Její dlouhou sérii 27 vítězství v řadě na grandslamech se soupeřkami mimo TOP 20 ukončila až letos Ealaová ve Wimbledonu.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bouzková
|2. kolo
|vs. Dartová (6:2, 6:2)
|1. kolo
|vs. Jacquemotová (6:2, 6:2)
|Šwiateková
|2. kolo
|vs. Podoroská (6:3, 6:2)
|1. kolo
|vs. Wang Si-jü (6:2, 6:3)
Vzájemné zápasy (H2H)
Marie Bouzková a Iga Šwiateková už se utkaly ve třech zápasech, české tenistce se zatím nepodařilo uhrát ani set. Je zajímavé, že se dva ze tří duelů uskutečnily na grandslamech – před dvěma lety na French Open a letos na Australian Open.
- 22. 1. 2026: Šwiateková vs. Bouzková (6:2, 6:3)
- 7. 10. 2025: Šwiateková vs. Bouzková (6:1, 6:1)
- 31. 5. 2024: Šwiateková vs. Bouzková (6:4, 6:2)