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Bouzková - Samsonovová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Autor:
  1:24

Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole Wimbledonu. | foto: AP

Marii Bouzkovou čeká ve třetím kole Wimbledonu duel s ruskou tenistkou Ljudmilou Samsonovovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Samsonovová

Zápas je na programu v sobotu 4. července od 12:00. Vybrané přímé přenosy z Wimbledonu najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.

Datum:sobota 4. července 2026 od 12:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:3:2 pro Samsonovovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Bouzkovou ve 3. kole Wimbledonu 2026

Základní kurzy

  • Výhra Bouzkové: 1,74
  • Výhra Samsonovové: 2,2

Marie Bouzková je favoritkou i ve svém třetím utkání v All England Clubu. Tentokrát však velice mírnou. Na její vítězství je kurz 1,74. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli na 740 korun.

V nabídce SynotTipu jsou i další zajímavé příležitosti. Štěstí můžete zkusit i při LIVE sázkách, které jsou vždy k dispozici během samotného zápasu.

Bouzková na trávě válí, Samsonovová zahání krizi

Marie Bouzková protáhla vítěznou sérii na trávě už na sedm zápasů. V 1. kole Wimbledonu porazila Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2, poté zdolala Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3. Paradoxem je, že Bouzková nemá klasické zbraně typické pro takto rychlý povrch – tedy dělový servis a agresivní útok. Zdobí ji hlavně trpělivost ve výměnách, výborné čtení hry a minimum nevynucených chyb.

Ljudmila Samsonovová se v posledních měsících trápí. Na posledních pěti akcích vyhrála jen jeden zápas. Ve Wimbledonu však zahájila dobře. V prvním kole přehrála Polinu Kuděrmetovovou 6:3, 6:3, následně zvládla třísetovou bitvu s Dianou Šnajderovou 6:4, 4:6, 6:2.

Vzájemné zápasy Bouzkové a Samsonovové

Samsonovová vede ve vzájemných zápasech 3:2. Vyhrála také poslední dva souboje. Na trávě se soupeřky potkaly jen jednou a Bouzková v Birminghamu v roce 2019 zvítězila.

RokTurnajKoloVýsledek
2025Adelaide1. koloSamsonovová – Bouzková 6:1, 4:6, 6:1
2024US Open2. koloSamsonovová – Bouzková 6:3, 7:6(1)
2022GuadalajaraosmifináleBouzková – Samsonovová 6:0, 7:5
2019Birminghamkvalifikace (osmifinále)Bouzková – Samsonovová 6:3, 6:1
2019French Open3. kolo kvalifikaceSamsonovová – Bouzková 6:4, 6:3

Předchozí výsledky hráček ve Wimbledonu

Marie Bouzková
RokVýsledek
20252. kolo
20242. kolo
2023osmifinále
2022čtvrtfinále
20211. kolo
20192. kolo
2018kvalifikace
2017kvalifikace
Ljudmila Samsonovová
RokVýsledek
2025čtvrtfinále
20243. kolo
20231. kolo
2021osmifinále
2019kvalifikace
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