Získejte bonus
Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Samsonovová
Zápas je na programu v sobotu 4. července od 12:00. Vybrané přímé přenosy z Wimbledonu najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.
|Datum:
|sobota 4. července 2026 od 12:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|3:2 pro Samsonovovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Bouzkovou ve 3. kole Wimbledonu 2026
Základní kurzy
Marie Bouzková je favoritkou i ve svém třetím utkání v All England Clubu. Tentokrát však velice mírnou. Na její vítězství je kurz 1,74. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli na 740 korun.
V nabídce SynotTipu jsou i další zajímavé příležitosti. Štěstí můžete zkusit i při LIVE sázkách, které jsou vždy k dispozici během samotného zápasu.
Bouzková na trávě válí, Samsonovová zahání krizi
Marie Bouzková protáhla vítěznou sérii na trávě už na sedm zápasů. V 1. kole Wimbledonu porazila Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2, poté zdolala Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3. Paradoxem je, že Bouzková nemá klasické zbraně typické pro takto rychlý povrch – tedy dělový servis a agresivní útok. Zdobí ji hlavně trpělivost ve výměnách, výborné čtení hry a minimum nevynucených chyb.
Ljudmila Samsonovová se v posledních měsících trápí. Na posledních pěti akcích vyhrála jen jeden zápas. Ve Wimbledonu však zahájila dobře. V prvním kole přehrála Polinu Kuděrmetovovou 6:3, 6:3, následně zvládla třísetovou bitvu s Dianou Šnajderovou 6:4, 4:6, 6:2.
Vzájemné zápasy Bouzkové a Samsonovové
Samsonovová vede ve vzájemných zápasech 3:2. Vyhrála také poslední dva souboje. Na trávě se soupeřky potkaly jen jednou a Bouzková v Birminghamu v roce 2019 zvítězila.
|Rok
|Turnaj
|Kolo
|Výsledek
|2025
|Adelaide
|1. kolo
|Samsonovová – Bouzková 6:1, 4:6, 6:1
|2024
|US Open
|2. kolo
|Samsonovová – Bouzková 6:3, 7:6(1)
|2022
|Guadalajara
|osmifinále
|Bouzková – Samsonovová 6:0, 7:5
|2019
|Birmingham
|kvalifikace (osmifinále)
|Bouzková – Samsonovová 6:3, 6:1
|2019
|French Open
|3. kolo kvalifikace
|Samsonovová – Bouzková 6:4, 6:3
Předchozí výsledky hráček ve Wimbledonu
|Rok
|Výsledek
|2025
|2. kolo
|2024
|2. kolo
|2023
|osmifinále
|2022
|čtvrtfinále
|2021
|1. kolo
|2019
|2. kolo
|2018
|kvalifikace
|2017
|kvalifikace
|Rok
|Výsledek
|2025
|čtvrtfinále
|2024
|3. kolo
|2023
|1. kolo
|2021
|osmifinále
|2019
|kvalifikace