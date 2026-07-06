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Bouzková - Mertensová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu. | foto: AP

Marie Bouzková prodloužila vítěznou sérii na trávě na osm zápasů. V osmifinále Wimbledonu ji čeká duel s belgickou tenistkou Elise Mertensovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Mertensová

Zápas je na programu v pondělí 6. července od 13:10. Vybrané přímé přenosy z Wimbledonu najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.

Datum:pondělí 6. července 2026 od 13:10
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:2:1 pro Bouzkovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Bouzkovou v osmifinále Wimbledonu

Základní kurzy

  • Výhra Bouzkové: 2,07
  • Výhra Mertensové 1,86

Marie Bouzková ve svém čtvrtém utkání na letošním Wimbledonu poprvé není favoritkou. Na její vítězství je kurz 2,07. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli na 1070 korun čistého.

V nabídce SynotTipu jsou i další zajímavé příležitosti. Vsadit si můžete i při LIVE sázkách, které jsou vždy k dispozici během samotného zápasu.

Bouzková válí, Mertensová vyřadila Rybakinovou

Marie Bouzková protáhla vítěznou sérii na trávě už na osm zápasů. V 1. kole Wimbledonu porazila Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2, poté zdolala Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3 a ve třetím kole přehrála Ljudmilu Samsonovovou 4:6, 7:6, 6:4.

Paradoxem je, že Bouzková nemá klasické zbraně typické pro takto rychlý povrch – tedy dělový servis a agresivní útok. Zdobí ji hlavně trpělivost ve výměnách, výborné čtení hry a minimum nevynucených chyb.

Elise Mertensová vstoupila do turnaje přesvědčivou výhrou nad loňskou čtvrtfinalistkou Laurou Siegemundovou. Belgičanka dominovala na servisu, nastřílela osm es a využila pět ze šesti brejkbolů.

Ve 2. kole proti kvalifikantce Marii Timofejevové ztratila úvodní set, poté ale výrazně zlepšila hru a otočila zápas. Rozhodující dějství ovládla jednoznačně 6:0.

Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie

Ve třetím kole se Mertensová postarala o jedno z největších překvapení turnaje, když vyřadila druhou nasazenou Jelenu Rybakinovou. Po vyhraném tiebreaku prvního setu zcela převzala iniciativu a zvítězila 7:6(4), 6:1.

Elise Mertensová je komplexní, agresivní tenistka s výbornou celodvorcovou hrou. Mezi její hlavní přednosti patří tvrdý, přesný forhend, kterým diktuje tempo výměn, a také dobrá hra na síťi.

Vzájemné zápasy Bouzkové a Mertensové

Marie Bouzková má s Elise Mertensovou pozitivní vzájemnou bilanci 2:1. Naposledy se však radovala Belgičanka, která letos v Dubaji zvítězila 6:2, 6:2, předtím Bouzková ovládla dva duely – v Cincinnati 2023 i na turnaji ITF v Monterrey v roce 2015.

RokTurnajZápasPovrchVýsledekKolo
2026DubajMertensová – Bouzkovátvrdý6:2, 6:21. kolo
2023Cincinnati WTABouzková – Mertensovátvrdý6:2, 4:6, 6:12. kolo
2022Roland GarrosMertensová – Bouzkováantukabez boje Mertens2. kolo
2015Monterrey ITFBouzková – Mertensovátvrdý6:1, 6:0čtvrtfinále

Předchozí výsledky hráček ve Wimbledonu

Marie Bouzková startuje ve Wimbledonu podeváté. Jejím dosavadním maximem je čtvrtfinále z roku 2022, na které navázala osmifinálovou účastí v roce 2023.

Marie Bouzková
RokVýsledek
20252. kolo
20242. kolo
2023osmifinále
2022čtvrtfinále
20211. kolo
20192. kolo
2018kvalifikace
2017kvalifikace

Elise Mertensová startuje ve Wimbledonu už pojedenácté. Jejím dosavadním maximem jsou tři osmifinálové účasti, kterých dosáhla v letech 2019, 2022 a 2025.

Elise Mertensová
RokVýsledek
2025osmifinále
20242. kolo
20232. kolo
2022osmifinále
20213. kolo
2019osmifinále
20183. kolo
20171. kolo
2016kvalifikace
2015kvalifikace
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Bouzková - Mertensová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

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