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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Mertensová
Zápas je na programu v pondělí 6. července od 13:10. Vybrané přímé přenosy z Wimbledonu najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.
|Datum:
|pondělí 6. července 2026 od 13:10
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Bouzkovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Bouzkovou v osmifinále Wimbledonu
Základní kurzy
Marie Bouzková ve svém čtvrtém utkání na letošním Wimbledonu poprvé není favoritkou. Na její vítězství je kurz 2,07. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli na 1070 korun čistého.
V nabídce SynotTipu jsou i další zajímavé příležitosti. Vsadit si můžete i při LIVE sázkách, které jsou vždy k dispozici během samotného zápasu.
Bouzková válí, Mertensová vyřadila Rybakinovou
Marie Bouzková protáhla vítěznou sérii na trávě už na osm zápasů. V 1. kole Wimbledonu porazila Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2, poté zdolala Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3 a ve třetím kole přehrála Ljudmilu Samsonovovou 4:6, 7:6, 6:4.
Paradoxem je, že Bouzková nemá klasické zbraně typické pro takto rychlý povrch – tedy dělový servis a agresivní útok. Zdobí ji hlavně trpělivost ve výměnách, výborné čtení hry a minimum nevynucených chyb.
Elise Mertensová vstoupila do turnaje přesvědčivou výhrou nad loňskou čtvrtfinalistkou Laurou Siegemundovou. Belgičanka dominovala na servisu, nastřílela osm es a využila pět ze šesti brejkbolů.
Ve 2. kole proti kvalifikantce Marii Timofejevové ztratila úvodní set, poté ale výrazně zlepšila hru a otočila zápas. Rozhodující dějství ovládla jednoznačně 6:0.
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Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
Ve třetím kole se Mertensová postarala o jedno z největších překvapení turnaje, když vyřadila druhou nasazenou Jelenu Rybakinovou. Po vyhraném tiebreaku prvního setu zcela převzala iniciativu a zvítězila 7:6(4), 6:1.
Elise Mertensová je komplexní, agresivní tenistka s výbornou celodvorcovou hrou. Mezi její hlavní přednosti patří tvrdý, přesný forhend, kterým diktuje tempo výměn, a také dobrá hra na síťi.
Vzájemné zápasy Bouzkové a Mertensové
Marie Bouzková má s Elise Mertensovou pozitivní vzájemnou bilanci 2:1. Naposledy se však radovala Belgičanka, která letos v Dubaji zvítězila 6:2, 6:2, předtím Bouzková ovládla dva duely – v Cincinnati 2023 i na turnaji ITF v Monterrey v roce 2015.
|Rok
|Turnaj
|Zápas
|Povrch
|Výsledek
|Kolo
|2026
|Dubaj
|Mertensová – Bouzková
|tvrdý
|6:2, 6:2
|1. kolo
|2023
|Cincinnati WTA
|Bouzková – Mertensová
|tvrdý
|6:2, 4:6, 6:1
|2. kolo
|2022
|Roland Garros
|Mertensová – Bouzková
|antuka
|bez boje Mertens
|2. kolo
|2015
|Monterrey ITF
|Bouzková – Mertensová
|tvrdý
|6:1, 6:0
|čtvrtfinále
Předchozí výsledky hráček ve Wimbledonu
Marie Bouzková startuje ve Wimbledonu podeváté. Jejím dosavadním maximem je čtvrtfinále z roku 2022, na které navázala osmifinálovou účastí v roce 2023.
|Rok
|Výsledek
|2025
|2. kolo
|2024
|2. kolo
|2023
|osmifinále
|2022
|čtvrtfinále
|2021
|1. kolo
|2019
|2. kolo
|2018
|kvalifikace
|2017
|kvalifikace
Elise Mertensová startuje ve Wimbledonu už pojedenácté. Jejím dosavadním maximem jsou tři osmifinálové účasti, kterých dosáhla v letech 2019, 2022 a 2025.
|Rok
|Výsledek
|2025
|osmifinále
|2024
|2. kolo
|2023
|2. kolo
|2022
|osmifinále
|2021
|3. kolo
|2019
|osmifinále
|2018
|3. kolo
|2017
|1. kolo
|2016
|kvalifikace
|2015
|kvalifikace