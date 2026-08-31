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Bouzková vs. Jacquemotová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  11:54

Marie Bouzková slaví výhru v prvním kole Prague Open. | foto: ČTK

Marie Bouzková vstupuje do US Open 2026 v roli výrazné favoritky, soupeřkou je totiž bez formy hrající Elsa Jacquemotová z Francie. Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat 1. kolo grandslamu živě.

Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (31. 8.) živě: live stream online

Do posledního grandslamu sezony vstupuje také Marie Bouzková, zahraje si s Elsou Jacquemotou z Francie. Soupeřce má z loňského US Open co vracet, jejich celkově třetí vzájemný zápas začíná v pondělí 31. srpna od 17:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Bouzková – Jacquemotová na US Open 2026
Datum:pondělí 31. srpna 2026 od 17:00
Fáze:1. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:1
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

US Open 2026 v TV si užijete na obou kanálech Eurosportu, přístup k nim můžete mít například přes Telly zde. Posloužit může i platforma HBO Max, na rozdíl od Tipsportu se ale za obě tyto varianty platí.

Kurzy na Bouzkovou v dnešním 1. kole

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že se Bouzková na kurtu příliš zdržovat nebude – kurz kolem 1,10 znamená, že je obrovskou favoritkou na postup. V přepočtu jde o asi 90% pravděpodobnost úspěchu.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 2,12
  • 3 sety v zápase: 3,55
  • kanár v zápase: 4,85

Jacquemotová už vypadla z TOP 100 a nedaří se jí, na obhajobu loňského druhého kola to dnes nevypadá. Tomu odpovídá i vysoký kurz přes 7,70.

Kromě předzápasových možností můžete u SynotTipu využít také LIVE sázky. V nich se kurzy mění po každé odehrané výměně.

Jacquemot, Elsa 7,73
Bouzková, Marie 1,1

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Bouzková letos získala už 2 tituly

Marie Bouzková nemohla být letos s výsledky prvních tří měsíců spokojená, ožila až na antuce. Po titulu z Bogoty pak ovládla i travnatý podnik v Nottinghamu a byla v osmifinále Wimbledonu.

Přechod na tvrdý povrch zahájila turnajem v Praze, třetí zdejší trofej z toho ale nebyla – po velké bitvě byla lepší krajanka Valentová už ve čtvrtfinále. V Torontu se nezadařilo vůbec a poslední příprava v Cincinnati dopadla osmifinálovou účastí a porážkou od Gauffové.

Na US Open startuje Bouzková už podeváté v hlavní soutěži, pouze jednou ale došla do 3. kola. Hned pětkrát tady skončila hned v úvodu, loni právě proti dnešní soupeřce.

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Jacquemotová se trápí, vypadla už z TOP 100

Elsa Jacquemotová se letos sice dostala až na 53. místo žebříčku, vůbec se jí ale nedaří. Na turnajích ještě nevyhrála dva zápasy po sobě, což znamená, že opustila elitní stovku.

Nešlo to na trávě ani antuce, po Hamburku zvolila francouzská tenistka menší podnik ve Varšavě. Ani tam se vítězství nedočkala, když nestačila na hráčku druhé stovky Leeovou, v Cincinnati a Monterrey skončila už v úvodu kvalifikačních bojů.

Na tvrdých površích tak má letos hrozivou bilanci 2 výher a 11 porážek, hlavní soutěž US Open si zahraje potřetí v kariéře. Jedinou výhru zapsala loni v už zmíněném duelu proti Bouzkové, to ale byla v mnohem lepším rozpoložení než nyní.

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Poslední turnaje Bouzkové a Jacquemotové
Bouzková
WTA 1000 Cincinnatiosmifinále
WTA 1000 Toronto2. kolo
WTA 250 Prahačtvrtfinále
Wimbledonosmifinále
Jacquemotová
WTA 500 Monterrey1. kolo kvalifikace
WTA 1000 Cincinnati1. kolo kvalifikace
WTA 125 Varšava1. kolo
WTA 250 Hamburkosmifinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Marie Bouzková a Elsa Jacquemotová už se na okruhu potkaly celkem dvakrát. Loni zde v New Yorku zvítězila Francouzka, letos v Miami už ale byla jasně lepší Češka.

  • 19. 3. 2026: Bouzková vs. Jacquemotová (6:2, 6:2)
  • 25. 8. 2025: Jacquemotová vs. Bouzková (6:4, 6:3)
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