Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (31. 8.) živě: live stream online
Do posledního grandslamu sezony vstupuje také Marie Bouzková, zahraje si s Elsou Jacquemotou z Francie. Soupeřce má z loňského US Open co vracet, jejich celkově třetí vzájemný zápas začíná v pondělí 31. srpna od 17:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 31. srpna 2026 od 17:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
US Open 2026 v TV si užijete na obou kanálech Eurosportu, přístup k nim můžete mít například přes Telly zde. Posloužit může i platforma HBO Max, na rozdíl od Tipsportu se ale za obě tyto varianty platí.
Kurzy na Bouzkovou v dnešním 1. kole
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že se Bouzková na kurtu příliš zdržovat nebude – kurz kolem 1,10 znamená, že je obrovskou favoritkou na postup. V přepočtu jde o asi 90% pravděpodobnost úspěchu.
Zajímavé kurzy
Jacquemotová už vypadla z TOP 100 a nedaří se jí, na obhajobu loňského druhého kola to dnes nevypadá. Tomu odpovídá i vysoký kurz přes 7,70.
Kromě předzápasových možností můžete u SynotTipu využít také LIVE sázky. V nich se kurzy mění po každé odehrané výměně.
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Bouzková letos získala už 2 tituly
Marie Bouzková nemohla být letos s výsledky prvních tří měsíců spokojená, ožila až na antuce. Po titulu z Bogoty pak ovládla i travnatý podnik v Nottinghamu a byla v osmifinále Wimbledonu.
Přechod na tvrdý povrch zahájila turnajem v Praze, třetí zdejší trofej z toho ale nebyla – po velké bitvě byla lepší krajanka Valentová už ve čtvrtfinále. V Torontu se nezadařilo vůbec a poslední příprava v Cincinnati dopadla osmifinálovou účastí a porážkou od Gauffové.
Na US Open startuje Bouzková už podeváté v hlavní soutěži, pouze jednou ale došla do 3. kola. Hned pětkrát tady skončila hned v úvodu, loni právě proti dnešní soupeřce.
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Jacquemotová se trápí, vypadla už z TOP 100
Elsa Jacquemotová se letos sice dostala až na 53. místo žebříčku, vůbec se jí ale nedaří. Na turnajích ještě nevyhrála dva zápasy po sobě, což znamená, že opustila elitní stovku.
Nešlo to na trávě ani antuce, po Hamburku zvolila francouzská tenistka menší podnik ve Varšavě. Ani tam se vítězství nedočkala, když nestačila na hráčku druhé stovky Leeovou, v Cincinnati a Monterrey skončila už v úvodu kvalifikačních bojů.
Na tvrdých površích tak má letos hrozivou bilanci 2 výher a 11 porážek, hlavní soutěž US Open si zahraje potřetí v kariéře. Jedinou výhru zapsala loni v už zmíněném duelu proti Bouzkové, to ale byla v mnohem lepším rozpoložení než nyní.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bouzková
|WTA 1000 Cincinnati
|osmifinále
|WTA 1000 Toronto
|2. kolo
|WTA 250 Praha
|čtvrtfinále
|Wimbledon
|osmifinále
|Jacquemotová
|WTA 500 Monterrey
|1. kolo kvalifikace
|WTA 1000 Cincinnati
|1. kolo kvalifikace
|WTA 125 Varšava
|1. kolo
|WTA 250 Hamburk
|osmifinále
Vzájemné zápasy (H2H)
Marie Bouzková a Elsa Jacquemotová už se na okruhu potkaly celkem dvakrát. Loni zde v New Yorku zvítězila Francouzka, letos v Miami už ale byla jasně lepší Češka.
- 19. 3. 2026: Bouzková vs. Jacquemotová (6:2, 6:2)
- 25. 8. 2025: Jacquemotová vs. Bouzková (6:4, 6:3)