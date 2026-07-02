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Bouzková - Grantová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  5:00

Marie Bouzková se soustředí na úder v prvním kole Wimbledonu. | foto: AP

Marii Bouzkovou čeká ve druhém kole Wimbledonu duel s italskou tenistkou Tyrou Caterinou Grantovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Gibsonová

Zápas je na programu ve čtvrtek 2. července od 12:00. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.

Datum:čtvrtek 2. července 2026 od 12:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Sázkové kurzy na zápas Bouzková – Grantová

Základní kurzy

  • Výhra Bouzkové: 1,34
  • Výhra Grantové: 3,27

Marie Bouzková dorazila do Wimbledonu jako čerstvá vítězka turnaje v Nottinghamu. V 1. kole protáhla vítěznou šňůru a zdolala australskou tenistku Talii Gibsonovou 6:1, 3:6 a 6:2. V utkání si vypracovala 17 brejkbolů, v zisk soupeřčina podání jich proměnila hned sedm. Celkově měla Češka 26 winnerů, soupeřka jich zapsala 47. Zásadní rozdíl přinesla statistika nevynucených chyb: Bouzková jich udělala jen dvanáct, zatímco Gibsonová hrozivých 53.

Velkou zbraní Bouzkové je trpělivost ve výměnách, výborné čtení hry a minimum nevynucených chyb.

Marie Bouzková je podle bookmakerů favoritkou v kurzu 1,34. Za vsazených tisíc korun tak můžete v případě úspěchu získat 340 korun čistého. Kromě předzápasových kurzů můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky.

Tyra Caterina Grantová zakončila antukovu část sezony finálovou účastí na challageru ve Foggii (podlehla Španělce Leyre Romero Gormaz) a vydala se na kvalifikaci Wimbledonu, kde postupně vyřadila Prestonovou, Garlandovou a Tanovou.

Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie

V 1. kole hlavní soutěže pak zaskočila domácí Katie Boulterovou. V utkání trefila sedm es, nečelila ani jednomu brejkbolu, po prvním podání získala 79 % bodů a po druhém 74 %.

Grantová je agresivně hrající tenistka, která staví na razantním servisu a úderech od základní čáry. Na trávě umí díky přímočarému stylu rychle přebírat iniciativu a soupeřkám nedává mnoho času na reakci.

Bouzková a Grantová na Wimbledonu 2026
Bouzková
1. kolovs. Gibsonová 6:1, 3:6, 6:2
Grantová
1. kolovs. Boulterová 6:4, 6:2

Vzájemné zápasy Bouzková vs. Grantová

Bouzková s Grantovou spolu ještě nikdy žádné utkání na elitním okruhu ani na turnajích nižší kategorie nehrály.

Bouzková a Grantová v minulých ročnících Wimbledonu

  • Marie Bouzková je ve Wimbledonu pravidelnou účastnicí. Jejím nejlepším výsledkem je čtvrtfinále z roku 2022.
  • Tyra Caterina Grantová zažívá na slavném grandslamu premiéru.
Výsledky Marie Bouzkové ve Wimbledonu
RokVýsledek
20252. kolo
20242. kolo
2023osmifinále
2022čtvrtfinále
20211. kolo
20192. kolo
2018kvalifikace
2017kvalifikace
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