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Bouzková - Gibsonová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  5:19

Marie Bouzková ve finále turnaje v Nottinghamu. | foto: AP

Marie Bouzková zahájí Wimbledon soubojem s talentovanou australskou tenistkou Taliou Gibsonovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Gibsonová

Zápas by měl začít v úterý 30. června od 12:00. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.

Datum:úterý 30. června 2026 od 12:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:1:0 pro Bouzkovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Sázkové kurzy na zápas Bouzková – Gibsonová

Základní kurzy

  • Výhra Bouzkové: 1,36
  • Výhra Gibsonové: 3,39

Marie Bouzková dorazila do Wimbledonu jako čerstvá vítězka turnaje v Nottinghamu. Při cestě za svým čtvrtým titulem ztratila jediný set, a to ve finále proti Emmě Navarrové.

Velkou zbraní Bouzkové je trpělivost ve výměnách, výborné čtení hry a minimum nevynucených chyb. Nespoléhá na tvrdou sílu, ale soupeřky často přehrává přesností, pohybem a konzistentní hrou od základní čáry.

Skvěle rozehraná Marie Bouzková je podle bookmakerů favoritkou v kurzu 1,36. Za vsazených tisíc korun tak můžete v případě úspěchu získat 360 korun čistého zisku. Kromě předzápasových kurzů můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky.

Talia Gibsonová vyznává zcela odlišný styl než Marie Bouzková. Opírá se o kvalitní servis, razantní hru od základní čáry a především o výborný bekhend, kterým si často připravuje vítězné údery.

V přípravě na Wimbledon se jí příliš nedařilo. Úvodní kolo nepřešla v Birminghamu, následně nezvládla kvalifikaci v Londýně. Poté přišlo zlepšení v Nottinghamu, kde podlehla až ve čtvrtfinále Karolíně Plíškové. Naposledy australská tenistka vypadla v prvním kole v Eastbourne s pozdější vítězkou Madison Keysovou.

Vzájemné zápasy Bouzková vs. Gibsonová

Bouzková s Gibsonovou se dosud utkaly jednou. V úvodním kole turnaje v Brisbane 29. prosince 2024 zvítězila česká tenistka po tříhodinové bitvě 7:6(5), 3:6 a 6:3

Výsledky Bouzkové a Gibsonové ve Wimbledonu

Výsledky Marie Bouzkové ve Wimbledonu
RokVýsledek
20252. kolo
20242. kolo
2023osmifinále
2022čtvrtfinále
20211. kolo
20192. kolo
2018kvalifikace
2017kvalifikace
Výsledky Talie Gibsonové ve Wimbledonu
RokVýsledek
20251. kolo
2024kvalifikace
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