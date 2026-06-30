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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Gibsonová
Zápas by měl začít v úterý 30. června od 12:00. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.
|Datum:
|úterý 30. června 2026 od 12:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Bouzkovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Sázkové kurzy na zápas Bouzková – Gibsonová
Základní kurzy
Marie Bouzková dorazila do Wimbledonu jako čerstvá vítězka turnaje v Nottinghamu. Při cestě za svým čtvrtým titulem ztratila jediný set, a to ve finále proti Emmě Navarrové.
Velkou zbraní Bouzkové je trpělivost ve výměnách, výborné čtení hry a minimum nevynucených chyb. Nespoléhá na tvrdou sílu, ale soupeřky často přehrává přesností, pohybem a konzistentní hrou od základní čáry.
Skvěle rozehraná Marie Bouzková je podle bookmakerů favoritkou v kurzu 1,36. Za vsazených tisíc korun tak můžete v případě úspěchu získat 360 korun čistého zisku. Kromě předzápasových kurzů můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky.
Talia Gibsonová vyznává zcela odlišný styl než Marie Bouzková. Opírá se o kvalitní servis, razantní hru od základní čáry a především o výborný bekhend, kterým si často připravuje vítězné údery.
V přípravě na Wimbledon se jí příliš nedařilo. Úvodní kolo nepřešla v Birminghamu, následně nezvládla kvalifikaci v Londýně. Poté přišlo zlepšení v Nottinghamu, kde podlehla až ve čtvrtfinále Karolíně Plíškové. Naposledy australská tenistka vypadla v prvním kole v Eastbourne s pozdější vítězkou Madison Keysovou.
Vzájemné zápasy Bouzková vs. Gibsonová
Bouzková s Gibsonovou se dosud utkaly jednou. V úvodním kole turnaje v Brisbane 29. prosince 2024 zvítězila česká tenistka po tříhodinové bitvě 7:6(5), 3:6 a 6:3
Výsledky Bouzkové a Gibsonové ve Wimbledonu
|Rok
|Výsledek
|2025
|2. kolo
|2024
|2. kolo
|2023
|osmifinále
|2022
|čtvrtfinále
|2021
|1. kolo
|2019
|2. kolo
|2018
|kvalifikace
|2017
|kvalifikace
|Rok
|Výsledek
|2025
|1. kolo
|2024
|kvalifikace