Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (19. 8.) živě: live stream online
Jednou ze tří českých tenistek v osmifinále WTA Cincinnati Open 2026 je Marie Bouzková, čeká na ni Coco Gauffová. Proti Američance má dokonce pozitivní vzájemnou bilanci – sledujte dnešní duel, začít by měl ve středu 19. srpna od 21:00. Čas se ale může ještě posouvat. Přímý přenos spustíte u Fortuny zde.
|Datum:
|středa 19. srpna 2026 od 21:00
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Bouzkovou
|Kde sledovat:
|živě u Fortuny zde
Ženskou část Cincinnati Masters vysílají v TV kanály skupiny CANAL+ Sport, které najdete například u Skylinku zde.
Kurzy na Bouzkovou v dnešním osmifinále v Cincinnati
Bookmakeři Synot Tipu české tenistce opět nevěří, tentokrát je výraznou outsiderkou s kurzem okolo 3,90. Překvapit ale dokázala už včera.
Zajímavé kurzy
Gauffová je čtvrtou hráčkou světa, a proto je logické, že je v tomto duelu výraznou favoritkou. Zájemci si na ni mohou vsadit v kurzu kolem 1,30.
Není to ale jen o sázkách na vítězku, SynotTip má v nabídce mnohem více příležitostí, dostupné jsou v průběhu utkání i atraktivní LIVE sázky.
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Bouzková překvapivě vyřadila Jovicovou
Marie Bouzková zažívá podařenou sezonu a konečně získala titul i mimo Prahu, když uspěla na antuce v Bogotě a ovládla i travnatý podnik v Nottinghamu.
Po návratu na betony ji vyřadila v pražském čtvrtfinále krajanka Tereza Valentová, v Torontu nestačila už v prvním zápase na Taylor Townsendovou. V Cincinnati už ale znovu vítězí – proti Lucrezii Stefaniniové šlo o poměrně jednoznačný postup, s Ivou Jovicovou už se Bouzková trápila déle. Zápas plný zvratů a brejků ale nakonec zvládla ve dvou tiebreacích.
Bouzková může v Cincinnati projít do svého teprve čtvrtého čtvrtfinále na tisícovkách, jedno z nich má na kontě právě odsud – před třemi lety duel proti Karolíně Muchové skrečovala. O rok později vypadla v 1. kole, loni tu nehrála vůbec.
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Gauffová je v osmifinále Cincinnati Open už potřetí
Coco Gauffová nezažívá ze svého pohledu špatnou sezonu, stále jí však chybí titul – nezvládla finále v Miami a Římě, na kontě má i několik semifinále, včetně Wimbledonu a nedávného Toronta.
Cincinnati je jedním ze třech turnajů WTA 1000, kde v kariéře získala titul, stalo se tak ale už před třemi lety. Letošní cesta začala proti Samsonovové prohraným prvním setem, zbytek zápasu už si favoritka pohlídala. Další soupeřka Liová dokázala vzdorovat pouze ve druhé sadě, náskok brejku ale neudržela a set prohrála v tiebreaku.
Dvaadvacetiletá Američanka může znovu po roce projít do zdejšího čtvrtfinále, na těchto velkých podnicích se jí to podařilo už mnohokrát. Letos tuto fázi nezvládla pouze v Madridu, ve všech dalších čtyřech případech uspěla.
V Cincinnati dnes hrají i další Češi:
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bouzková
|3. kolo
|vs. Jovicová (7:6, 7:6)
|2. kolo
|vs. Stefaniniová (6:2, 6:4)
|1. kolo
|volný los
|Gauffová
|3. kolo
|vs. Liová (6:1, 7:6)
|2. kolo
|vs. Samsonovová (2:6, 6:4, 6:1)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Marie Bouzková a Coco Gauffová už na sebe narazily ve třech zápasech. Jediný, který se uskutečnil na tvrdém povrchu, musela Američanka kvůli zranění skrečovat, ve zbývajících duelech na antuce je bilance vyrovnaná 1:1.
- 31. 5. 2025: Gauffová vs. Bouzková (6:1, 7:6)
- 14. 5. 2023: Bouzková vs. Gauffová (4:6, 6:2, 6:2)
- 16. 8. 2022: Bouzková vs. Gauffová (7:5, skreč G.)