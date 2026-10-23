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Bouzková vs. Fernandezová v TV: Kde sledovat semifinále WTA Ningbo 2026

Kamil Jurek
  17:34

Marie Bouzková slaví výhru ve čtvrtfinále na turnaji v Ning-po proti Sáře Bejlek. | foto: Reuters

Marie Bouzková se na WTA Ningbo 2026 dostala už do semifinále, v němž se utká proti Leylah Fernandezové. Sledujte sobotní dopolední zápas v přímém přenosu online.
Fernandez, Leylah Annie 1,9
Bouzková, Marie 1,91

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Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (24. 10.) živě: live stream online

Vydařená premiéra. Marie Bouzková hraje na turnaji v Ning-pu poprvé a hned si zahraje semifinále, nastoupí proti Leylah Fernandezové. Utkají se po sedmi letech, sledujte zápas v sobotu 24. října od 9:00. Livestream spustíte u Tipsportu zde.

Bouzková – Fernandezová na WTA Ningbo 2026
Datum:sobota 24. října 2026 od 9:00
Fáze:semifinále
Dějiště:Ningbo Yinzhou Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:0 pro Bouzkovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenosy zajišťuje placený program CANAL+ Sport 2, který najdete například v nabídce poskytovatele CANAL+ (bývalý Skylink).

Kurzy na Bouzkovou v semifinále v Ning-pu

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,40
  • 3 sety v zápase: 2,32
  • kanár v zápase: 8,26

Bookmakeři Synot Tipu vidí v době psaní tohoto článku Bouzkovou jako velmi mírnou favoritku, na její postup do finále je vypsán kurz 1,88.

Fernandezová tady má za sebou náročný program a stejně jako ve čtvrtfinále je mírnou outsiderkou s kurzem 1,93. Už dvakrát tady ale dokázala překvapit.

Bouzková je ve třetím letošním semifinále

Marie Bouzková se v letošní sezoně konečně výrazněji prosazuje i na tvrdém povrchu – má sice na kontě už dvě trofeje, je to ale z antuky (Bogota) a Nottinghamu (tráva).

Na třetí pokus se jí pořadilo projít přes čtvrtfinálovou fázi i na hardu, tentokrát to na turnaji v Ning-pu odnesla krajanka Sára Bejlek. Skóre sice vypadá jednoznačně, hlavně ve druhém setu ale šlo o velkou bitvu, kdy musela Bouzková otáčet stav 0:3 a odvrátila 6 ze 7 brejkbolů. Neztratila tak zatím ani jediný set.

Dosavadní dvě letošní semifinále zvládla, nyní je v Číně mezi čtyřmi nejlepšími znovu po dvou letech. Projde do svého už 11. finále na elitním okruhu v kariéře?

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Fernandezová má za sebou 3 velké bitvy

Leylah Fernandezová v letošní sezoně rozhodně nijak nezáří. Kromě halového titulu v Singapuru nebyla v žádném dalším semifinále, čtvrtfinále na venkovních kurtech s tvrdým povrchem absolvovala dokonce poprvé.

Už jen cesta do této fáze byla složitá, proti Mertensové i Sasnovičové musela Kanaďanka do třech setů, to samé ji čekalo i proti Alexandrovové. Po prohrané první sadě ale ztratila už jen tři hry a i podruhé zvládla pozici outsiderky.

Na čínské půdě ještě Fernandezová o titul nehrála, celkově může projít do svého jubilejního 10. finále kariéry.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bouzková a Fernandezová v Ningbu 2026
Bouzková
čtvrtfinálevs. Bejlek (6:3, 6:4)
osmifinálevs. Zacharovová (7:5, 6:2)
1. kolovs. Rachimovová (6:4, 6:4)
Fernandezová
čtvrtfinálevs. Alexandrovová (4:6, 6:2, 6:1)
osmifinálevs. Sasnovičová (7:5, 6:7, 6:3)
1. kolovs. Mertensová (2:6, 6:3, 7:5)

Vzájemné zápasy (H2H)

Marie Bouzková a Leylah Fernandezová už se jednou utkaly, zápas se ale uskutečnil v době, kdy bylo Kanaďance pouhých 17 let. Tehdy doma v Torontu uhrála proti české tenistce jen jedjný gam.

  • 5. 8. 2019 (tvrdý): Bouzková 6:0, 6:1
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