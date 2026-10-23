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Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (24. 10.) živě: live stream online
Vydařená premiéra. Marie Bouzková hraje na turnaji v Ning-pu poprvé a hned si zahraje semifinále, nastoupí proti Leylah Fernandezové. Utkají se po sedmi letech, sledujte zápas v sobotu 24. října od 9:00. Livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|sobota 24. října 2026 od 9:00
|Fáze:
|semifinále
|Dějiště:
|Ningbo Yinzhou Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Bouzkovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenosy zajišťuje placený program CANAL+ Sport 2, který najdete například v nabídce poskytovatele CANAL+ (bývalý Skylink).
Kurzy na Bouzkovou v semifinále v Ning-pu
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vidí v době psaní tohoto článku Bouzkovou jako velmi mírnou favoritku, na její postup do finále je vypsán kurz 1,88.
Fernandezová tady má za sebou náročný program a stejně jako ve čtvrtfinále je mírnou outsiderkou s kurzem 1,93. Už dvakrát tady ale dokázala překvapit.
Bouzková je ve třetím letošním semifinále
Marie Bouzková se v letošní sezoně konečně výrazněji prosazuje i na tvrdém povrchu – má sice na kontě už dvě trofeje, je to ale z antuky (Bogota) a Nottinghamu (tráva).
Na třetí pokus se jí pořadilo projít přes čtvrtfinálovou fázi i na hardu, tentokrát to na turnaji v Ning-pu odnesla krajanka Sára Bejlek. Skóre sice vypadá jednoznačně, hlavně ve druhém setu ale šlo o velkou bitvu, kdy musela Bouzková otáčet stav 0:3 a odvrátila 6 ze 7 brejkbolů. Neztratila tak zatím ani jediný set.
Dosavadní dvě letošní semifinále zvládla, nyní je v Číně mezi čtyřmi nejlepšími znovu po dvou letech. Projde do svého už 11. finále na elitním okruhu v kariéře?
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Fernandezová má za sebou 3 velké bitvy
Leylah Fernandezová v letošní sezoně rozhodně nijak nezáří. Kromě halového titulu v Singapuru nebyla v žádném dalším semifinále, čtvrtfinále na venkovních kurtech s tvrdým povrchem absolvovala dokonce poprvé.
Už jen cesta do této fáze byla složitá, proti Mertensové i Sasnovičové musela Kanaďanka do třech setů, to samé ji čekalo i proti Alexandrovové. Po prohrané první sadě ale ztratila už jen tři hry a i podruhé zvládla pozici outsiderky.
Na čínské půdě ještě Fernandezová o titul nehrála, celkově může projít do svého jubilejního 10. finále kariéry.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bouzková
|čtvrtfinále
|vs. Bejlek (6:3, 6:4)
|osmifinále
|vs. Zacharovová (7:5, 6:2)
|1. kolo
|vs. Rachimovová (6:4, 6:4)
|Fernandezová
|čtvrtfinále
|vs. Alexandrovová (4:6, 6:2, 6:1)
|osmifinále
|vs. Sasnovičová (7:5, 6:7, 6:3)
|1. kolo
|vs. Mertensová (2:6, 6:3, 7:5)
Vzájemné zápasy (H2H)
Marie Bouzková a Leylah Fernandezová už se jednou utkaly, zápas se ale uskutečnil v době, kdy bylo Kanaďance pouhých 17 let. Tehdy doma v Torontu uhrála proti české tenistce jen jedjný gam.
- 5. 8. 2019 (tvrdý): Bouzková 6:0, 6:1