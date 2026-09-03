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Bouzková vs. Dartová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  11:06

Marie Bouzková se raduje na turnaji v Praze. | foto: ČTK

Marie Bouzková prošla na US Open 2026 do druhého kola, v něm se nyní střetne s Harriet Dartovou a je výraznou favoritkou. Sledujte přímý přenos a zjistěte aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (3. 9.) živě: live stream online

Marie Bouzková ušetřila v prvním kole US Open 2026 síly, které se mohou hodit, obzvlášť když je její soupeřkou Harriet Dartová, které už tady má za sebou čtyři duely. Dnešní zápas by měl začít ve čtvrtek 3. září od 18:30, čas se ale ještě může posouvat. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Bouzková – Dartová na US Open 2026
Datum:čtvrtek 3. září 2026 od 18:30
Fáze:1. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Grandslamové přenosy v TV najdou zájemci na obou kanálech Eurosportu, případně si lze spustit online platformu HBO Max.

Kurzy na Bouzkovou v dnešním 2. kole

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,90
  • 3 sety v zápase: 3,03
  • kanár v zápase: 5,44

Bookmakeři Synot Tipu silně favorizují Bouzkovou, kurz na její vítězství se pohybuje pod hranicí 1,20.

Dartová už tady hrála čtyři těžké zápasy, i proto je dnes outsiderkou s kurzem přesahujícím 5,40. S jejím postupem se ale nepočítalo už ani v prvním kole a dokázala překvapit.

Dart, Harriet 5,43
Bouzková, Marie 1,18

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Bouzková si jasně poradila s Jacquemotovou

Marie Bouzková má letos zatím velmi dobrou sezonu – ovládla antukový turnaj v Bogotě i travnatý podnik v Nottinghamu, na tvrdém povrchu ale byla nejlépe ve čtvrtfinále v Praze.

Toronto se jí nepodařilo vůbec a v Cincinnati vypadla až v osmifinále proti Gauffové, do New Yorku tak přicestovala se solidní formou. Příznivý k ní byl i los – bez formy hrající Jacquemotová neměla moc šancí, Bouzková si prohrála jen jediný servis a za necelou hodinu a půl postoupila dále.

Ve třetím kole US Open se česká tenistka objevila pouze jednou z osmi případů (2023), dnes k tomu má skvělé předpoklady. Letos zvládla 12 z 15 zápasů s tenistkami mimo elitní stovku.

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Dartová má v nohách už 4 náročné zápasy

Harrier Dartová odehrála část letošní sezony na nižších ITF akcích, odkud má na kontě dvě finále, na lepších turnajích se jí ale nedaří. Nešlo to ani na oblíbené trávě, kde si připsala pouhé jedno vítězství z pěti turnajů.

Příprava na US Open znamenala účast ve čtvrtfinále na menší akci ve Vancouveru, v Cincinnati se poté Britce podařilo projít kvalifikací – v hlavní soutěži ale prohrála se Stearnsovou.

Po zvládnuté kvalifikaci, kde odehrála Dartová tři třísetové duely v řadě, se po dvou týdnech podařila odveta a Američanku tentokrát porazila opět ve třech sadách, přestože ztratila první set. Při páté účasti v hlavní soutěži US Open je potřetí ve 2. kole, dále ještě nikdy nebyla. Třetí kolo na grand slamech pak má na kontě pouze ve Wimbledonu.

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Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bouzková a Dartová na US Open 2026
Bouzková
1. kolovs. Jacquemotová (6:2, 6:2)
Dartová
1. kolovs. Stearnsová (3:6, 6:3, 6:2)
3. kolo kval.vs. Watsonová (2:6, 6:4, 6:1)
2. kolo kval.vs. Penickova (5:7, 6:0, 6:3)
1. kolo kval.vs. Hazelittová (6:0, 6:7, 6:1)

Vzájemné zápasy (H2H)

Marie Bouzková a Harriet Dartová už se jednou utkaly, bylo to na trávě v Eastbourne před dvěma lety. Po třísetové bitvě se nakonec radovala britská hráčka.

  • 24. 6. 2024: Dartová vs. Bouzková (7:5, 6:7, 6:4)
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