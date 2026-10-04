Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (5. 10.) živě: live stream online
Marie Bouzková je krok od obhajoby loňského osmifinále, musí ale ještě porazit domácí Čeng Čchin-wen. Podaří se jí to? To se dozvíme v pondělí 5. října od 6:30, kdy by měl zápas začít. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 5. října 2026 od 6:30
|Fáze:
|3. kolo
|Dějiště:
|China National Tennis Center, Peking, Čína
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi najdou zájemci tento zápas živě na CANAL+ Sport 2, který má v nabídce například poskytovatel Skylink.
Kurzy na Bouzkovou v dnešním 3. kole China Open
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu tentokrát české tenistce příliš nevěří, dokonce ji s kurzem okolo 2,15 berou jako mírnou outsiderku.
Domácí Čeng tady zatím nepředvedla nijak dominantní výkony, i tak je ale na její postup vypsán kurz jen okolo 1,70. S Bouzkovou se zatím nestřetla.
Bonus1 500 Kč Vsadit s bonusem
Bouzková musela proti Birrellové otáčet
Marie Bouzková stihla po US Open pomoci českému týmu v BJK Cupu, kde si nakonec Češky dokráčely pro titul, v Pekingu měla jako nasazená v prvním kole volno.
Turnaj tak zahájila až s Birrellovou a možná až nečekaně se na postup nadřela – v první sadě se musela dostat ze stavu 2:4, což se jí ziskem čtyř her v řadě podařilo. Ve druhém dějství se sice dostala do vedení 3:0, vzápětí ale prohrávala o brejk. I tuto situaci zvládla a prošla do třetího kola.
V hlavní soutěži WTA Peking hraje Bouzková teprve potřetí v kariéře, loni se jí konečně podařilo vyhrát – nakonec došla beze ztráty setu až do osmifinále.
|
Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Čeng Čchin-wen zatím nenavazuje na formu z US Open
Čeng Čchin-wen nedávno překvapila skvělým tažením na US Open, kde jako kvalifikantka vyřadila i Keysovou či Šwiatekovou a prošla až do čtvrtfinále.
V BJK Cupu pak ale překvapivě prohrála s Paolini a v nevýrazným výkonech pokračuje i v Pekingu. Proti krajance Shi Han, hráčce třetí stovky, potřebovala tři sety, ve druhém kole se jí zranila Kalinská, která utkání v rozhodujícím setu vzdala.
Třiadvacetiletá Číňanka už ví, jaké je to hrát v Pekingu semifinále (2024), loni ale skončila právě ve třetím kole, a to na raketě Lindy Noskové. Zápas tehdy skrečovala.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bouzková
|2. kolo
|vs. Birrellová (6:4, 6:4)
|1. kolo
|volný los
|Čeng
|2. kolo
|vs. Kalinská (6:7, 6:4, 3:0)
|1. kolo
|vs. Shi Han (7:6, 4:6, 6:2)
Vzájemné zápasy (H2H)
Marie Bouzková a Čeng Čchin-wen se dosud na okruhu nepotkaly, v čínské metropoli tak změří síly poprvé.