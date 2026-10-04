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Bouzková vs. Čeng v TV: Kurzy a kde sledovat WTA Peking 2026

Kamil Jurek
  22:17

Marie Bouzková slaví zisk bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám. | foto: Reuters

Marii Bouzkovou čeká ve 3. kole obrovského turnaje WTA v Pekingu Čeng Čchin-wen z Číny. Zápas začíná v pondělí 5. října brzy ráno, sledujte jej v přímém přenosu. V článku najdete také aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Bouzkovou dnes (5. 10.) živě: live stream online

Marie Bouzková je krok od obhajoby loňského osmifinále, musí ale ještě porazit domácí Čeng Čchin-wen. Podaří se jí to? To se dozvíme v pondělí 5. října od 6:30, kdy by měl zápas začít. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Bouzková – Čeng na WTA Peking 2026
Datum:pondělí 5. října 2026 od 6:30
Fáze:3. kolo
Dějiště:China National Tennis Center, Peking, Čína
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi najdou zájemci tento zápas živě na CANAL+ Sport 2, který má v nabídce například poskytovatel Skylink.

Kurzy na Bouzkovou v dnešním 3. kole China Open

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,47
  • 3 sety v zápase: 2,32
  • kanár v zápase: 8,43

Bookmakeři Synot Tipu tentokrát české tenistce příliš nevěří, dokonce ji s kurzem okolo 2,15 berou jako mírnou outsiderku.

Domácí Čeng tady zatím nepředvedla nijak dominantní výkony, i tak je ale na její postup vypsán kurz jen okolo 1,70. S Bouzkovou se zatím nestřetla.

Bouzková, Marie 2,21
Zheng, Qinwen 1,67

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Bouzková musela proti Birrellové otáčet

Marie Bouzková stihla po US Open pomoci českému týmu v BJK Cupu, kde si nakonec Češky dokráčely pro titul, v Pekingu měla jako nasazená v prvním kole volno.

Turnaj tak zahájila až s Birrellovou a možná až nečekaně se na postup nadřela – v první sadě se musela dostat ze stavu 2:4, což se jí ziskem čtyř her v řadě podařilo. Ve druhém dějství se sice dostala do vedení 3:0, vzápětí ale prohrávala o brejk. I tuto situaci zvládla a prošla do třetího kola.

V hlavní soutěži WTA Peking hraje Bouzková teprve potřetí v kariéře, loni se jí konečně podařilo vyhrát – nakonec došla beze ztráty setu až do osmifinále.

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Čeng Čchin-wen zatím nenavazuje na formu z US Open

Čeng Čchin-wen nedávno překvapila skvělým tažením na US Open, kde jako kvalifikantka vyřadila i Keysovou či Šwiatekovou a prošla až do čtvrtfinále.

V BJK Cupu pak ale překvapivě prohrála s Paolini a v nevýrazným výkonech pokračuje i v Pekingu. Proti krajance Shi Han, hráčce třetí stovky, potřebovala tři sety, ve druhém kole se jí zranila Kalinská, která utkání v rozhodujícím setu vzdala.

Třiadvacetiletá Číňanka už ví, jaké je to hrát v Pekingu semifinále (2024), loni ale skončila právě ve třetím kole, a to na raketě Lindy Noskové. Zápas tehdy skrečovala.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bouzková a Čeng v Pekingu 2026
Bouzková
2. kolovs. Birrellová (6:4, 6:4)
1. kolovolný los
Čeng
2. kolovs. Kalinská (6:7, 6:4, 3:0)
1. kolovs. Shi Han (7:6, 4:6, 6:2)

Vzájemné zápasy (H2H)

Marie Bouzková a Čeng Čchin-wen se dosud na okruhu nepotkaly, v čínské metropoli tak změří síly poprvé.

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