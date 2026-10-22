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Bouzková vs. Bejlek v TV: Kde sledovat WTA Ningbo 2026, kurzy

Kamil Jurek
  16:51

Marie Bouzková odehrává míček na turnaji v Pekingu. | foto: Reuters

Ve čtvrtfinále turnaje WTA Ningbo 2026 dojde na české derby mezi Marií Bouzkovou a Sárou Bejlek, hraje se v pátek 23. října už od 6:30 ráno. Sledujte přímý přenos online.
Bejlek, Sára 2,34
Bouzková, Marie 1,61

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Kdy a kde sledovat Bouzkovou a Bejlek dnes (23. 10.) živě: live stream online

Na turnaji v Ning-pu se objevily pouze dvě české hráčky, nyní se utkají ve čtvrtfinále. Marii Bouzkovou a Sáru Bejlek čeká první vzájemný duel, hraje se v pátek 23. října od 6:30 ráno. Livestream spustíte u Tipsportu zde.

Bouzková – Bejlek na WTA Ningbo 2026
Datum:pátek 23. října 2026 od 6:30
Fáze:čtvrtfinále
Dějiště:Ningbo Yinzhou Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi lze sledovat zápas díky CANAL+ Sport 2, tento placený kanál najdete například u poskytovatele CANAL+. Jde o přejmenovaný Skylink.

Kurzy na Bouzkovou s Bejlek ve čtvrtfinále v Ning-pu

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,53
  • 3 sety v zápase: 2,37
  • kanár v zápase: 7,54

Bookmakeři Synot Tipu vidí jako mírnou favoritku Bouzkovou, na její postup do semifinále se dá vsadit v kurzu okolo 1,60.

Sára Bejlek tady ale taky porazila dvě soupeřky a může být více než vyrovnanou soupeřkou. Kurz kolem 2,35 vypadá velmi zajímavě.

Bouzková porazila beze ztráty setu i Zacharovovou

Marie Bouzková zatím letos prožívá nejlepší sezonu, když získala trofeje v Bogotě a Nottinghamu, od konce travnaté sezony ale žádný velký výsledek nezaznamenala.

Po jedné výhře v BJK Cupu se přesunula do Číny, v Pekingu a Wu-chanu ale připsala jen po jednom vítězství, nyní v Ning-pu už má dvě. Po Rachimovové si poradila i se Zacharovovou, proti které v prvním setu otáčela stav 2:5. Pěti hrami v řadě set získala, ve druhém už byla jednoznačně lepší.

V Ning-pu může projít do svého letošního třetího letošního semifinále, hned třikrát zůstala před jeho branami. Na čínské půdě byla mezi čtyřmi nejlepšími naposledy před dvěma lety.

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Bejlek si překvapivě poradila i s Cirsteaovou

Sára Bejlek letos dokázala několikrát překvapit – po titulu v Abú Zabí došla až do semifinále na nedávné tisícovce v Cincinnati. Od té doby už to ale stále teprve dvacetileté tenistce tolik nejde.

V Pekingu a Wu-chanu zapsala dohromady jen jedinou výhru, lepší výkony zatím předvádí zde v Ning-pu. Proti Parksové nečekaně prohrála první set a musela ještě výrazně zabojovat, se zkušenou Cirsteaovou strávila na kurtu dvě hodiny a odvracela setboly.

Přidala tak už několikáté vítězství nad tenistkou TOP 20, všechny se urodily v tomto roce. Ve čtvrtfinálových zápasech má stejně jako jení dnešní soupeřka bilanci 2:3.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bouzková a Bejlek v Ningbu 2026
Bouzková
osmifinálevs. Zacharovová (7:5, 6:2)
1. kolovs. Rachimovová (6:4, 6:4)
Bejlek
osmifinálevs. Cirsteaová (7:6, 6:4)
1. kolovs. Parksová (4:6, 6:3, 6:3)

Vzájemné zápasy (H2H)

Marie Bouzková a Sára Bejlek na sebe zatím na turnajích nikdy nenarazily, na pětistovce v Číně půjde o jejich první vzájemný duel.

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