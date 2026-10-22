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Kdy a kde sledovat Bouzkovou a Bejlek dnes (23. 10.) živě: live stream online
Na turnaji v Ning-pu se objevily pouze dvě české hráčky, nyní se utkají ve čtvrtfinále. Marii Bouzkovou a Sáru Bejlek čeká první vzájemný duel, hraje se v pátek 23. října od 6:30 ráno. Livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pátek 23. října 2026 od 6:30
|Fáze:
|čtvrtfinále
|Dějiště:
|Ningbo Yinzhou Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi lze sledovat zápas díky CANAL+ Sport 2, tento placený kanál najdete například u poskytovatele CANAL+. Jde o přejmenovaný Skylink.
Kurzy na Bouzkovou s Bejlek ve čtvrtfinále v Ning-pu
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vidí jako mírnou favoritku Bouzkovou, na její postup do semifinále se dá vsadit v kurzu okolo 1,60.
Sára Bejlek tady ale taky porazila dvě soupeřky a může být více než vyrovnanou soupeřkou. Kurz kolem 2,35 vypadá velmi zajímavě.
Bouzková porazila beze ztráty setu i Zacharovovou
Marie Bouzková zatím letos prožívá nejlepší sezonu, když získala trofeje v Bogotě a Nottinghamu, od konce travnaté sezony ale žádný velký výsledek nezaznamenala.
Po jedné výhře v BJK Cupu se přesunula do Číny, v Pekingu a Wu-chanu ale připsala jen po jednom vítězství, nyní v Ning-pu už má dvě. Po Rachimovové si poradila i se Zacharovovou, proti které v prvním setu otáčela stav 2:5. Pěti hrami v řadě set získala, ve druhém už byla jednoznačně lepší.
V Ning-pu může projít do svého letošního třetího letošního semifinále, hned třikrát zůstala před jeho branami. Na čínské půdě byla mezi čtyřmi nejlepšími naposledy před dvěma lety.
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Bejlek si překvapivě poradila i s Cirsteaovou
Sára Bejlek letos dokázala několikrát překvapit – po titulu v Abú Zabí došla až do semifinále na nedávné tisícovce v Cincinnati. Od té doby už to ale stále teprve dvacetileté tenistce tolik nejde.
V Pekingu a Wu-chanu zapsala dohromady jen jedinou výhru, lepší výkony zatím předvádí zde v Ning-pu. Proti Parksové nečekaně prohrála první set a musela ještě výrazně zabojovat, se zkušenou Cirsteaovou strávila na kurtu dvě hodiny a odvracela setboly.
Přidala tak už několikáté vítězství nad tenistkou TOP 20, všechny se urodily v tomto roce. Ve čtvrtfinálových zápasech má stejně jako jení dnešní soupeřka bilanci 2:3.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bouzková
|osmifinále
|vs. Zacharovová (7:5, 6:2)
|1. kolo
|vs. Rachimovová (6:4, 6:4)
|Bejlek
|osmifinále
|vs. Cirsteaová (7:6, 6:4)
|1. kolo
|vs. Parksová (4:6, 6:3, 6:3)
Vzájemné zápasy (H2H)
Marie Bouzková a Sára Bejlek na sebe zatím na turnajích nikdy nenarazily, na pětistovce v Číně půjde o jejich první vzájemný duel.