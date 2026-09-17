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Česko vs. Velká Británie v BJK Cupu 2026 – program, výsledky

Kamil Jurek
  13:43

Linda Nosková slaví výhru v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

České tenistky se ve čtvrtfinále letošního Billie Jean King Cupu utkají proti Velké Británii. Hraje se v úterý 22. září 2026 od 11:00, sledujte střetnutí v přímém přenosu.

Kdy a kde sledovat Češky v BJK Cupu (22.9.) živě: live stream online

Týmová soutěž tenistek vstupuje do play-off, finálový turnaj se koná v čínském Šen-čenu. Mezi osmi nejlepšími je i Česká republika, ve čtvrtfinále se utkáme s Velkou Británií. Hraje se v úterý 22. září od 11:00, přímý přenos nabízí Tipsport zde.

BJK Cup 2026 – Česko vs. Velká Británie
Datum:22. září 2026 od 11:00
Dějiště:Šen-čen, Čína
Vzájemné zápasy:4:3 pro Česko
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní vysílání zajišťuje veřejnoprávní Česká televize, a to na kanálu ČT sport. Online přenosy by měla nabídnout platforma ČT sport Plus.

Kurzy na Česko – Británie ve čtvrtfinále Poháru BJK

Bookmakeři Synot Tipu zatím s vypsáním kurzů vyčkávají, dá se však předpokládat, že se Česko zařadí k favoritkám nejen pro čtvrtfinále, ale pro celé play-off. Sestava totiž vypadá velmi nabitě.

Program Česko vs. Velká Británie v Billie Jean King Cupu 2026, výsledky, nominace

Zápas Česko vs. Velká Británie se uskuteční v úterý 22. září od 11:00 českého času, v Šen-čenu je o šest hodin více. Pokud postoupíme do semifinále, čeká nás lepší z dvojice Španělsko vs. Kazachstán.

Kapitánky Barbora Strýcová a Anne Keothavongová nominovaly pro play-off tyto hráčky:

Český tým je skutečně nabitý, nechybí žádná ze současných hvězd. O postup z kvalifikace se v dubnu proto Švýcarkám zasloužily Linda Nosková s Marií Bouzkovou, doplňuje je Karolína Muchová, Sára Bejlek a Kateřina Siniaková pro čtyřhru.

Britky mají v sestavě pouze jednu hráčku z TOP 100, Katie Boulterová by ale neměla dosahovat kvalit žádné z českých singlistek. Pro debl je jedinou hráčkou ve stovce Harriet Dartová. V týmu jsou ještě mladá Mika Stojsavljevicová a Jodie Burrageová.

Česko – Velká Británie na BJK Cupu 2026
1. den
1. dvouhra22.9., 11:00
2. dvouhra22.9., 12:30
případná čtyřhra22.9., 14:00

Česko vs. USA: Davis Cup Praha 2026 – program, výsledky, vstupenky

Vzájemné zápasy (H2H) Česko vs. Británie v Poháru Billie Jean Kingové

V historii už došlo ve Fed Cupu na několik střetnutí mezi Českou republikou / Československem a Velkou Británií – bilance je těsných 4:3. Za dob samostatného Česka se uskutečnily pouze dva zápasy a oba dopadly lépe pro Češky.

Poslední je z dubna 2022, kdy se hrálo na pražské Štvanici na antuce. Těsné vítězství 3:2 zařídila hlavně Markéta Vondroušová, který vyhrála obě své dvouhry a s Karolínou Muchovou pak ovládly i závěrečnou čtyřhru.

Česko – V. Británie: historie vzájemných zápasů
ZápasFáze (rok)Výsledek
Česko – V.Britániekvalifikace (2022)3:2 pro ČR
Česko – V.Británieskupina Evropa/Afrika (1995)3:0 pro ČR
VB – Československočtvrtfinále (1982)2:1 pro VB
Československo – VBčtvrtfinále (1979)3:0 pro ČSR
VB – Československočtvrtfinále (1978)2:1 pro VB
VB – Československoosmifinále (1968)2:1 pro VB
VB – Československočtvrtfinále (1966)3:0 pro VB
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Česko vs. Velká Británie v BJK Cupu 2026 – program, výsledky

Linda Nosková slaví výhru v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.

České tenistky se ve čtvrtfinále letošního Billie Jean King Cupu utkají proti Velké Británii. Hraje se v úterý 22. září 2026 od 11:00, sledujte střetnutí v přímém přenosu.

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