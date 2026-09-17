Kdy a kde sledovat Češky v BJK Cupu (22.9.) živě: live stream online
Týmová soutěž tenistek vstupuje do play-off, finálový turnaj se koná v čínském Šen-čenu. Mezi osmi nejlepšími je i Česká republika, ve čtvrtfinále se utkáme s Velkou Británií. Hraje se v úterý 22. září od 11:00, přímý přenos nabízí Tipsport zde.
|Datum:
|22. září 2026 od 11:00
|Dějiště:
|Šen-čen, Čína
|Vzájemné zápasy:
|4:3 pro Česko
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní vysílání zajišťuje veřejnoprávní Česká televize, a to na kanálu ČT sport. Online přenosy by měla nabídnout platforma ČT sport Plus.
Kurzy na Česko – Británie ve čtvrtfinále Poháru BJK
Bookmakeři Synot Tipu zatím s vypsáním kurzů vyčkávají, dá se však předpokládat, že se Česko zařadí k favoritkám nejen pro čtvrtfinále, ale pro celé play-off. Sestava totiž vypadá velmi nabitě.
Program Česko vs. Velká Británie v Billie Jean King Cupu 2026, výsledky, nominace
Zápas Česko vs. Velká Británie se uskuteční v úterý 22. září od 11:00 českého času, v Šen-čenu je o šest hodin více. Pokud postoupíme do semifinále, čeká nás lepší z dvojice Španělsko vs. Kazachstán.
Kapitánky Barbora Strýcová a Anne Keothavongová nominovaly pro play-off tyto hráčky:
- Česko: Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Sára Bejlek
- Velká Británie: Katie Boulterová, Harriet Dartová, Mika Stojsavljevicová, Jodie Burrageová
Český tým je skutečně nabitý, nechybí žádná ze současných hvězd. O postup z kvalifikace se v dubnu proto Švýcarkám zasloužily Linda Nosková s Marií Bouzkovou, doplňuje je Karolína Muchová, Sára Bejlek a Kateřina Siniaková pro čtyřhru.
Britky mají v sestavě pouze jednu hráčku z TOP 100, Katie Boulterová by ale neměla dosahovat kvalit žádné z českých singlistek. Pro debl je jedinou hráčkou ve stovce Harriet Dartová. V týmu jsou ještě mladá Mika Stojsavljevicová a Jodie Burrageová.
|1. den
|1. dvouhra
|22.9., 11:00
|2. dvouhra
|22.9., 12:30
|případná čtyřhra
|22.9., 14:00
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Vzájemné zápasy (H2H) Česko vs. Británie v Poháru Billie Jean Kingové
V historii už došlo ve Fed Cupu na několik střetnutí mezi Českou republikou / Československem a Velkou Británií – bilance je těsných 4:3. Za dob samostatného Česka se uskutečnily pouze dva zápasy a oba dopadly lépe pro Češky.
Poslední je z dubna 2022, kdy se hrálo na pražské Štvanici na antuce. Těsné vítězství 3:2 zařídila hlavně Markéta Vondroušová, který vyhrála obě své dvouhry a s Karolínou Muchovou pak ovládly i závěrečnou čtyřhru.
|Zápas
|Fáze (rok)
|Výsledek
|Česko – V.Británie
|kvalifikace (2022)
|3:2 pro ČR
|Česko – V.Británie
|skupina Evropa/Afrika (1995)
|3:0 pro ČR
|VB – Československo
|čtvrtfinále (1982)
|2:1 pro VB
|Československo – VB
|čtvrtfinále (1979)
|3:0 pro ČSR
|VB – Československo
|čtvrtfinále (1978)
|2:1 pro VB
|VB – Československo
|osmifinále (1968)
|2:1 pro VB
|VB – Československo
|čtvrtfinále (1966)
|3:0 pro VB