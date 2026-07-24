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Bejlek vs. Taggerová: Sázkové kurzy a live stream z WTA Prague Open 2026

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  7:59

Česká tenistka Sara Bejlek v utkání s Annou Blinkovovou na Prague Open. | foto: ČTK

Jedním z atraktivních čtvrtfinálových duelů WTA Prague Open 2026 je souboj domácí Sáry Bejlek s rakouskou tenistkou Lilli Taggerovou. Jejich druhé vzájemné utkání je na programu v pátek 24. července. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy, zajímavosti i na to, kde můžete zápas sledovat online.

Kdy a kde sledovat duel Bejlek vs. Taggerová živě: live stream online

Jednou z pěti českých tenistek ve čtvrtfinále turnaje WTA Prague Open 2026 je Sára Bejlek, která vyzve talentovanou rakouskou tenistku Lilli Taggerovou. Zápas by měl začít ve pátek 24. července od 15:00, čas se ale může ještě měnit. Přímý přenos najdete na Fortuna TV.

Datum:pátek 24. července 2026 od 15:00
Dějiště:Štvanice, Praha
Vzájemné zápasy:1:0 pro Bejlek
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Kurzy na čtvrtfinále Bejlek vs. Taggerová

Zajímavé kurzy

  • Bejlek vyhraje 2:0 – 2,16
  • Bejlek vyhraje 1.set i zápas – 1,78
  • Kanár v zápase 7,04

Bookmakeři SynotTipu vypsali na Sáru Bejlek kurz 1,55. V úvahu brali nedávný vzájemný zápas z osmifinále v Aténách, který česká tenistka jednoznačně vyhrála 6:2, 6:2. Tehdy na ni byl kurz okolo 1,8. Na triumf Lilly Taggerové se dá vsadit v hodnotě 2,5.

Nabídka SynotTipu je však mnohem bohatší, a to jak před zápasem, tak i během něj díky LIVE sázkám.

Tagger, Lilli 2,59
Bejlek, Sára 1,51

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Bejlek v Praze: Po těžkém úvodu dominance

Sára Bejlek přicestovala do Prahy z Atén, kde došla do čtvrtfinále. Napřed suverénně zdolala Viktorii Morvayovou i dnešní soupeřku Lilli Taggerovou, potom nestačila na Claru Tausonovou.

V Praze zvládla těžký třísetový souboj s Annou Blinkovovou, v dalším kole nedala šanci Mariji Timofejevové, kterou porazila za 70 minut. Šestkrát jí vzala servis a povolila jí jen dva gamy.

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Bejlek je levoruká tenistka, která vyniká dobrým pohybem, chytrou variabilní hrou i dobrou obranou. Její slabinou je servis. Sama uvádí, že její zbraně jsou hlavně běhání a cit pro hru, protože výškou (163 cm) nemůže soupeřit s většími hráčkami.

Sára Bejlek na turnaji v Praze
DatumKoloSoupeřkaVýsledek
23.07.2026OsmifináleMaria Timofeeva6:1, 6:1
21.07.20261. koloAnna Blinkova7:6^(9), 3:6, 6:1

Taggerová zatím v Praze neztratila set

Osmnáctiletá Lilli Taggerová patří mezi největší rakouské talenty posledních let. Její hru zdobí elegantní jednoručný bekhend, technická vyspělost a variabilita úderů. Vede ji bývalá italská tenistka Francesca Schiavoneová.

Na turnaji v Praze ještě netratila ani set. Napřed porazila čínskou soupeřku Kao Sin-jü, které povolila na příjmu získat jen 16 z 56 bodů (29 %) a po svém prvním podání jí přenechala dokonce jen 22 % výměn. Rakouská teenagerka nečelila větším problémům, odvrátila oba brejkboly a zvítězila 6:2, 6:4.

V utkání proti Hontamaové nastřílela Taggerová šest es, vyhrála dvě třetiny bodů po prvním podání a byla výrazně efektivnější na servisu než japonská soupeřka.

Lilli Taggerová na turnaji v Praze
DatumKoloSoupeřkaVýsledek
23.07.2026OsmifináleMai Hontamaová6:4, 6:4
21.07.20261. koloKao Sin-jü6:2, 6:4

Vzájemné zápasy Bejlek a Taggerové

Jediným vzájemným duelem je zmíněný souboj v osmifinále turnaje v Aténách. Odehrál se 15. července 2026 a Bejlek utkání ovládla 6:2, 6:2.

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