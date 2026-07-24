Kdy a kde sledovat duel Bejlek vs. Taggerová živě: live stream online
Jednou z pěti českých tenistek ve čtvrtfinále turnaje WTA Prague Open 2026 je Sára Bejlek, která vyzve talentovanou rakouskou tenistku Lilli Taggerovou. Zápas by měl začít ve pátek 24. července od 15:00, čas se ale může ještě měnit. Přímý přenos najdete na Fortuna TV.
|Datum:
|pátek 24. července 2026 od 15:00
|Dějiště:
|Štvanice, Praha
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Bejlek
|Kde sledovat:
|živě u Fortuny zde
Kurzy na čtvrtfinále Bejlek vs. Taggerová
Zajímavé kurzy
Bookmakeři SynotTipu vypsali na Sáru Bejlek kurz 1,55. V úvahu brali nedávný vzájemný zápas z osmifinále v Aténách, který česká tenistka jednoznačně vyhrála 6:2, 6:2. Tehdy na ni byl kurz okolo 1,8. Na triumf Lilly Taggerové se dá vsadit v hodnotě 2,5.
Nabídka SynotTipu je však mnohem bohatší, a to jak před zápasem, tak i během něj díky LIVE sázkám.
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Bejlek v Praze: Po těžkém úvodu dominance
Sára Bejlek přicestovala do Prahy z Atén, kde došla do čtvrtfinále. Napřed suverénně zdolala Viktorii Morvayovou i dnešní soupeřku Lilli Taggerovou, potom nestačila na Claru Tausonovou.
V Praze zvládla těžký třísetový souboj s Annou Blinkovovou, v dalším kole nedala šanci Mariji Timofejevové, kterou porazila za 70 minut. Šestkrát jí vzala servis a povolila jí jen dva gamy.
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Bejlek je levoruká tenistka, která vyniká dobrým pohybem, chytrou variabilní hrou i dobrou obranou. Její slabinou je servis. Sama uvádí, že její zbraně jsou hlavně běhání a cit pro hru, protože výškou (163 cm) nemůže soupeřit s většími hráčkami.
|Datum
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|23.07.2026
|Osmifinále
|Maria Timofeeva
|6:1, 6:1
|21.07.2026
|1. kolo
|Anna Blinkova
|7:6^(9), 3:6, 6:1
Taggerová zatím v Praze neztratila set
Osmnáctiletá Lilli Taggerová patří mezi největší rakouské talenty posledních let. Její hru zdobí elegantní jednoručný bekhend, technická vyspělost a variabilita úderů. Vede ji bývalá italská tenistka Francesca Schiavoneová.
Na turnaji v Praze ještě netratila ani set. Napřed porazila čínskou soupeřku Kao Sin-jü, které povolila na příjmu získat jen 16 z 56 bodů (29 %) a po svém prvním podání jí přenechala dokonce jen 22 % výměn. Rakouská teenagerka nečelila větším problémům, odvrátila oba brejkboly a zvítězila 6:2, 6:4.
V utkání proti Hontamaové nastřílela Taggerová šest es, vyhrála dvě třetiny bodů po prvním podání a byla výrazně efektivnější na servisu než japonská soupeřka.
|Datum
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|23.07.2026
|Osmifinále
|Mai Hontamaová
|6:4, 6:4
|21.07.2026
|1. kolo
|Kao Sin-jü
|6:2, 6:4
Vzájemné zápasy Bejlek a Taggerové
Jediným vzájemným duelem je zmíněný souboj v osmifinále turnaje v Aténách. Odehrál se 15. července 2026 a Bejlek utkání ovládla 6:2, 6:2.