Kdy a kde sledovat Bejlek dnes (31. 8.) živě: live stream online
Druhý hrací den US Open 2026 jde do akce Sára Bejlek, její soupeřkou je Cristina Bucsová, se kterou se na okruhu WTA ještě nikdy neutkala. Začátek zápasu je naplánován na pondělí 31. srpna od 17:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 31. srpna 2026 od 17:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílají poslední grandslam sezony oba kanály Eurosportu, které má v nabídce například Telly. Dostupná je i online platforma HBO Max.
Kurzy na Bejlek v pondělním 1. kole
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu výrazně favorizují českou tenistku, na kterou si lze vsadit v kurzu jen okolo 1,27. To znamená, že byste si za vsazenou tisícikorunu přišli v případně úspěchu na zhruba 1 270 Kč.
Bejlek zažívá skvělou sezonu, před US Open si zahrála semifinále v Cincinnati. Bucsová je na tom úplně opačně. Od svého triumfu v Méridě na začátku března nevyhrála dva zápasy v řadě.
Bejlek je ve formě, Bucsová se trápí
Sára Bejlek v Cincinnati ukázala, že se dokáže prosadit i proti absolutní světové špičce. Dvacetiletá Češka vstoupila do turnaje suverénní výhrou nad Karolínou Plíškovou, následně vyřadila Barboru Krejčíkovou a po třísetovém obratu přes Jekatěrinu Alexandrovovou přišel největší skalp celého tažení. Bejlek v osmifinále zdolala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 7:6, 6:4 a ve čtvrtfinále si poradila také s Madison Keysovou. V semifinále s Coco Gauffovou nakonec prohrála 4:6, 1:6, přesto z amerického turné odjížděla s výrazně posíleným sebevědomím. Před Cincinnati Bejlek postoupila do čtvrtfinále v Aténách a Praze.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|23. 08. 2026
|Cincinnati
|SF
|Gauff – Bejlek
|6:1, 4:6, 6:0
|21. 08. 2026
|Cincinnati
|ČF
|Bejlek – Keys
|3:6, 6:4, 7:6 (5)
|20. 08. 2026
|Cincinnati
|OF
|Bejlek – Sabalenka
|7:6 (7), 6:4
|18. 08. 2026
|Cincinnati
|3K
|Bejlek – Alexandrova
|4:6, 6:1, 6:2
|16. 08. 2026
|Cincinnati
|2K
|Bejlek – Krejčíková
|7:6 (5), 6:4
|14. 08. 2026
|Cincinnati
|1K
|Bejlek – Plíšková
|6:2, 0:6, 6:2
Cristina Bucsová naopak do souboje s Bejlek nevstupuje v ideální formě. Na amerických betonech v Torontu i Cincinnati vypadla hned ve druhém zápase a v Cincinnati navíc schytala od Maji Chwalińské poměrně jednoznačnou porážku 2:6, 2:6. Španělka se dokázala částečně zlepšit v Monterrey – nejprve porazila Annu Bondárovou 6:4, 6:3 a postoupila do osmifinále, kde podlehla Darje Viďmanové.
|
US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky
Ještě před Cincinnati přitom Bucsová procházela výraznou výsledkovou krizí. Vítězství nad Pannou Udvardyovou v prvním kole turnaje v Cincinnati ukončilo její sérii osmi porážek a bylo jejím prvním triumfem od března. Na tvrdém povrchu má letos bilanci 9–11, takže před zápasem s Bejlek je otázkou především to, zda dokáže navázat na dvě vítězství z Monterrey a najít stabilitu, která jí v posledních měsících chyběla.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|26. 08. 2026
|Monterrey
|OF
|Vidmanová – Bucsová
|6:4, 7:5
|25. 08. 2026
|Monterrey
|1K
|Bucsová – Bondárová
|6:3, 4:6, 6:3
|15. 08. 2026
|Cincinnati
|2K
|Chwalińská – Bucsová
|6:2, 6:2
|13. 08. 2026
|Cincinnati
|1K
|Bucsová – Udvardyová
|6:1, 2:6, 7:5
|02. 08. 2026
|Toronto
|1K
|Učidžimová – Bucsová
|6:4, 6:3
|28. 07. 2026
|Washington
|1K
|Kuděrmetovová – Bucsová
|5:7, 7:6 (4), 6:0
- Vzájemná bilance je zatím 0:0, Bejlek a Bucsová se na okruhu ještě neutkaly.