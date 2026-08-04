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Bejlek vs. Šwiateková live: kurzy a přímý přenos WTA Toronto 2026

Kamil Jurek
  13:07

Sára Bejlek se raduje ve čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. | foto: ČTK

Sára Bejlek se ve 2. kole turnaje WTA 1000 v Torontu utká proti Ize Šwiatekové z Polska. Poradí si s členkou elitní desítky? Hraje se 4. srpna od 18:30 a vy můžete sledovat přímý přenos. V článku najdete i aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Bejlek dnes (4. 8.) živě: live stream online

Letos se National Bank Open 2026 pro ženy koná v Torontu a nechybí zde početné české zastoupení. Do 2. kola se probojovala také Sára Bejlek, kterou čeká Iga Šwiateková. Utkání je na programu v úterý 4. srpna od 18:30, sledujte jej živě například na TV Chance zde.

Datum:úterý 4. srpna 2026 od 18:30
Dějiště:Sobeys Stadium, Toronto, Kanada
Vzájemné zápasy:1:0 pro Šwiatekovou
Kde sledovat:živě u Chance zde

V televizi vysílá turnaj v Torontu CANAL+ Sport, který si můžete pořídit přes Skylink tady.

Kurzy na Bejlek v dnešním 2. kole v Torontu

Bookmakeři Synot Tipu mají pro tento duel jasno, Sára Bejlek je dneska velmi výraznou outsiderkou. Kurz na její případný postup se pohybuje okolo hodnoty 7,60.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 2,22
  • 3 sety v zápase: 3,52
  • kanár v zápase: 4,92

Iga Šwiateková měla sice v prvním kole volno a letos není takovým postrachem soupeřek jako dříve, i tak je ale na ni vypsán kurz pod hodnotou 1,10.

Kromě široké nabídky předzápasových příležitostí máte k dispozici i LIVE sázky, kde se kurzy mění podle toho, co se aktuálně děje na kurtu.

Bejlek, Sára 7,66
Swiatek, Iga 1,09

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Bejlek přežila bitvu s Wang Si-jü

Sára Bejlek na sebe letos upozornila šokujícím vítězstvím v Abú Dhabí, od té doby se jí ale tolik nedaří. Po Wimbledonu přišlo mírné zlepšení, v Aténách i Praze zapsala dvě čtvrtfinálové účasti v řadě.

Na WTA Toronto startuje 38. tenistka světa poprvé v kariéře a hned na úvod svedla téměř tříhodinovou bitvu proti Wang Si-jü. V první sadě se jí dokonale podařilo otočit stav z 1:3 na 6:3, druhou sadu už si Číňanka pohlídala. O brejk pak vedla i v rozhodujícím dějství, dvacetiletá Češka ale znovu zabojovala a nakonec zvítězila.

V případě úspěchu by dnes Bejlek poprvé porazila tenistku z TOP 10, nad hráčkami z elitní dvacítky zatím vyhrála dvakrát.

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Šwiateková letos hledá ztracenou formu

Iga Šwiateková dokázala být v minulých sezonách velmi dominantní, letos ale má k těmto výsledkům daleko. Nepočítáme-li týmový United Cup, tak na titul čeká už deset měsíců, v aktuální sezoně došla jen do jediného semifinále v Římě.

Po antukové části sezony přišla na řadu tráva, ani tam se ale polské hvězdě nedařilo. Plán na obhajobu wimbledonského titulu ztroskotal už ve třetím kole na raketě Alexandry Ealaové.

Od té doby jsme Šwiatekovou na kurtech neviděli, dnes si zahraje přesně po měsíci. V Torontu před dvěma lety chyběla, obě předchozí účasti znamenaly osmifinálovou účast.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bejlek a Šwiateková v Torontu 2026
Bejlek
1. kolovs. Wang Si-jü (6:3, 4:6, 7:5)
Šwiateková
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy Bejlek a Šwiatekové (H2H)

Sára Bejlek a Iga Šwiateková si spolu jednou zahrály, konkrétně letos ve druhém kole Roland Garros. Polská tenistka zvítězila jednoznačně ve dvou setech.

  • 27. 5. 2026: Bejlek vs. Šwiateková (2:6, 3:6)
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