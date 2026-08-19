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Bejlek - Sabalenková live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy, preview

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  17:59

Sára Bejlek slaví postup do čtvrtfinále tenisového Prague Open. | foto: ČTK

Sára Bejlek se dostala do skvělé formy. Na turnaji v Cincinnati ji však v osmifinále čeká těžká zkouška. Postaví se proti světové jedničce Aryně Sabalenkové.

Kdy a kde sledovat Bejlek živě: live stream online

Do osmifinále ženské části Cincinnati Open 2026 postoupily tři české hráčky, jednou z nich je i ve skvělé formě hrající Sára Bejlek. Čeká ji utkání s Arynou Sabalenkovou, které by mělo odstartovat v noci ze středy na čtvrtek 20. srpna od 02:30. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:čtvrtek 20. srpna 2026 od 2:30
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi můžete zápas naladit na stanici CANAL+ Sport 2, kterou má v nabídce například poskytovatel Skylink.

Kurzy na zápas Bejlek vs. Sabalenková

Že je světová jednička Aryna Sabalenková velkou favoritkou je jasné. Kurz na její výhru je 1,12. Pokud tušíte překvapení – bookmakeři SynotTipu vypsali na triumf Sáry Bejlek kurz 6,79.

Zajímavé kurzy

  • více než 18.5 gamů: 1,68
  • 3 sety v utkání 3,28
  • kanár v zápase: 5,78

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I tento zápas by měl přinést atraktivní podívanou. Sabalenková je dominantní silová hráčka s dělovými údery, přednosti Bejlek jsou úplně jiné. Vyniká chytrou variabilní hrou s dobrým pohybem.

Kromě prematch příležitostí, kterých je u SynotTipu k dispozici spoustu, využijte také LIVE sázky. Startují pár minut před startem zápasu a lze v nich ihned reagovat na to, co se zrovna děje na kurtu.

Sabalenka, Aryna 1,12
Bejlek, Sára 6,98

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Střet dvou odlišných stylů: síla proti chytrosti

Bejlek je levoruká tenistka, která vyniká dobrým pohybem, chytrou variabilní hrou, šikovností i dobrou obranou. Její slabinou je servis. Sama uvádí, že její zbraně jsou hlavně běhání a cit pro hru, protože výškou (163 cm) nemůže soupeřit s většími hráčkami.

Sabalenkovou zdobí silový styl, razantní údery a neustálá nátlaková hra. I když se její hra zadrhne, často dokáže zápas otočit bojovností, silou a intenzitou. Když je ve formě, na ženském okruhu jí málokdo dokáže čelit.

Aryna Sabalenková se natahuje pro míček v osmifinále Wimbledonu.

Jak obě tenistky postupovaly do osmifinále?

  • Sára Bejlek zahájila turnaj v Cincinnati impozantně. V českém souboji povolila Karolíně Plíškové pouhé dva gemy.
  • I ve druhém kole narazila na krajanku. S Barborou Krejčíkovou už svedla vyrovnaný souboj, který zvládla ve dvou setech.
  • Ve třetím kole sice ztratila s Jekatěrinou Alexandrovovou první sadu, ale následně předvedla parádní obrat a ztratila už jen tři gamy.
Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati 2026
DatumKoloZápasPovrchVýsledek
18. 8. 20263. koloBejlek – Alexandrovovátvrdý4:6, 6:1, 6:2
16. 8. 20262. koloBejlek – Krejčíkovátvrdý7:6(5), 6:4
14. 8. 20261. koloBejlek – Plíškovátvrdý6:0, 6:2
  • Aryna Sabalenková ve svém prvním utkání na turnaji proti kvalifikantce Talii Gibsonové začala velmi dobře a první set získala 6:2. Ve druhé sadě se Australanka výrazně zlepšila, Sabalenková přesto zvládla koncovku v tie-breaku a postoupila.
  • Ve 3. kole proti Wangové Sabalenková od začátku jasně diktovala tempo hry. Číňance povolila jen čtyři gamy a bez větších problémů si zajistila postup do dalšího kola.
Aryna Sabalenková na turnaji v Cincinnati 2026
DatumKoloZápasPovrchVýsledek
19. 8. 20263. koloSabalenková – Wangovátvrdý6:1, 6:3
16. 8. 20262. koloSabalenková – Gibsonovátvrdý6:2, 7:6(2)

V Cincinnati dnes hrají i další Češi:

Vzájemná bilance Bejlek vs. Sabalenková (H2H)

Se Sabalenkovou se Bejlek dosud na okruhu WTA neutkala, jejich vzájemná bilance je tedy 0:0.

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