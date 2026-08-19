Kdy a kde sledovat Bejlek živě: live stream online
Do osmifinále ženské části Cincinnati Open 2026 postoupily tři české hráčky, jednou z nich je i ve skvělé formě hrající Sára Bejlek. Čeká ji utkání s Arynou Sabalenkovou, které by mělo odstartovat v noci ze středy na čtvrtek 20. srpna od 02:30. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|čtvrtek 20. srpna 2026 od 2:30
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi můžete zápas naladit na stanici CANAL+ Sport 2, kterou má v nabídce například poskytovatel Skylink.
Kurzy na zápas Bejlek vs. Sabalenková
Že je světová jednička Aryna Sabalenková velkou favoritkou je jasné. Kurz na její výhru je 1,12. Pokud tušíte překvapení – bookmakeři SynotTipu vypsali na triumf Sáry Bejlek kurz 6,79.
Zajímavé kurzy
I tento zápas by měl přinést atraktivní podívanou. Sabalenková je dominantní silová hráčka s dělovými údery, přednosti Bejlek jsou úplně jiné. Vyniká chytrou variabilní hrou s dobrým pohybem.
Kromě prematch příležitostí, kterých je u SynotTipu k dispozici spoustu, využijte také LIVE sázky. Startují pár minut před startem zápasu a lze v nich ihned reagovat na to, co se zrovna děje na kurtu.
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Střet dvou odlišných stylů: síla proti chytrosti
Bejlek je levoruká tenistka, která vyniká dobrým pohybem, chytrou variabilní hrou, šikovností i dobrou obranou. Její slabinou je servis. Sama uvádí, že její zbraně jsou hlavně běhání a cit pro hru, protože výškou (163 cm) nemůže soupeřit s většími hráčkami.
Sabalenkovou zdobí silový styl, razantní údery a neustálá nátlaková hra. I když se její hra zadrhne, často dokáže zápas otočit bojovností, silou a intenzitou. Když je ve formě, na ženském okruhu jí málokdo dokáže čelit.
Jak obě tenistky postupovaly do osmifinále?
- Sára Bejlek zahájila turnaj v Cincinnati impozantně. V českém souboji povolila Karolíně Plíškové pouhé dva gemy.
- I ve druhém kole narazila na krajanku. S Barborou Krejčíkovou už svedla vyrovnaný souboj, který zvládla ve dvou setech.
- Ve třetím kole sice ztratila s Jekatěrinou Alexandrovovou první sadu, ale následně předvedla parádní obrat a ztratila už jen tři gamy.
|Datum
|Kolo
|Zápas
|Povrch
|Výsledek
|18. 8. 2026
|3. kolo
|Bejlek – Alexandrovová
|tvrdý
|4:6, 6:1, 6:2
|16. 8. 2026
|2. kolo
|Bejlek – Krejčíková
|tvrdý
|7:6(5), 6:4
|14. 8. 2026
|1. kolo
|Bejlek – Plíšková
|tvrdý
|6:0, 6:2
- Aryna Sabalenková ve svém prvním utkání na turnaji proti kvalifikantce Talii Gibsonové začala velmi dobře a první set získala 6:2. Ve druhé sadě se Australanka výrazně zlepšila, Sabalenková přesto zvládla koncovku v tie-breaku a postoupila.
- Ve 3. kole proti Wangové Sabalenková od začátku jasně diktovala tempo hry. Číňance povolila jen čtyři gamy a bez větších problémů si zajistila postup do dalšího kola.
|Datum
|Kolo
|Zápas
|Povrch
|Výsledek
|19. 8. 2026
|3. kolo
|Sabalenková – Wangová
|tvrdý
|6:1, 6:3
|16. 8. 2026
|2. kolo
|Sabalenková – Gibsonová
|tvrdý
|6:2, 7:6(2)
V Cincinnati dnes hrají i další Češi:
Vzájemná bilance Bejlek vs. Sabalenková (H2H)
Se Sabalenkovou se Bejlek dosud na okruhu WTA neutkala, jejich vzájemná bilance je tedy 0:0.