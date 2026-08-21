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Bejlek vs. Keysová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Kamil Jurek
  16:45

Sára Bejlek se hecuje v osmifinále turnaje v Cincinnati. | foto: Profimedia.cz

Sára Bejlek je poslední českou zástupkyní v Cincinnati, čeká ji čtvrtfinále proti Madison Keysové. Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Bejlek dnes (21. 8.) živě: live stream online

Do čtvrtfinále WTA Cincinnati Open 2026 se probojovala i Sára Bejlek, na tisícovce je takto daleko poprvé v kariéře. Čeká ji další náročný zápas, tentokrát s domácí Madison Keysovou – začátek je v plánu na pátek 21. srpna od 19:00. Přímý přenos spustíte u Fortuny zde.

Datum:pátek 21. srpna 2026 od 19:00
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

V televizi si zápasy z Cincinnati Masters naladíte například na Skylinku zde, který má v nabídce právě kanály skupiny CANAL+ Sport.

Kurzy na Bejlek v dnešním čtvrtfinále v Cincinnati

Není překvapením, že bookmakeři Synot Tipu považují českou tenistku za outsiderku. V době psaní tohoto článku se kurz na její vítězství pohybuje okolo 2,85.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,61
  • 3 sety v zápase: 2,48
  • kanár v zápase: 6,18

Keysová má samozřejmě mnohem více zkušeností, je domácí hráčkou navíc už zdejší turnaj jednou vyhrála. Kurz je kolem 1,40, což znamená, že byste za vsazených 100 Kč získali v případě jejího úspěchu 140 Kč.

Nabídka SynotTipu je mnohem bohatší, přesvědčte se o tom sami. K dispozici budou v průběhu také LIVE sázky.

Bejlek, Sára 2,83
Keys, Madison 1,5

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Bejlek senzačně porazila i Sabalenkovou

Sára Bejlek zažívá sezonu snů. Po šokujícím triumfu v Abú Zabí sice přišel mírný herní útlum, nyní je ale z posledních čtyř turnajů už ve třetím čtvrtfinále. Určitě by ráda zapsala výhru, sebevědomí má nyní na rozdávání.

Dvacetiletá Češka ještě v Cincinnati nešla do zápasu z pozice favoritky, přesto má na kontě už čtyři vítězství. Po skalpech krajanek Plíškové a Krejčíkové ztratila set s Alexandrovovou, to nejlepší ale přišlo až v osmifinále.

Bejlek se totiž nezalekla ani světové jedničky Sabalenkové – v prvním setu prohrávala o brejk a následně v tie-breaku už 1:5, stav ale ještě otočila ve svůj prospěch. Podobný průběh měla i druhá sada, při skóre 1:4 ale získala Češka pět her v řadě, a zapsala tak skalp světové jedničky.

Na tisícovkách je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále a už teď je jasné, že se v žebříčku posune minimálně na 31. místo, v případě dnešního úspěchu půjde dokonce premiérově mezi třicet nejlepších.

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Keysová se proti Wang Si-jü nečekaně nadřela

Madison Keysové se letos nejvíce dařilo na trávě, odkud má titul z Eastbourne, a šlo jí i na antuce. Na tvrdém povrchu ale letos ještě nepřešla přes čtvrtfinále, což by nyní určitě ráda změnila.

Jako nasazená měla zde v Cincinnati v prvním kole volno, proti Snigurové pak ztratila úvodní set. Situaci ještě zachránila, následně snadno vyřadila Siniakovou a šla na Wang Si-jü. Proti tenistce druhé stovky nakonec strávila na kurtu téměř dvě hodiny, na postup do čtvrtého čtvrtfinále tohoto turnaje jí to stačilo.

Cincinnati zůstává pro zkušenou Keysovou jediným turnajem WTA 1000, který ovládla, a to už před sedmi lety. Od té doby jí to zde až na semifinálovou výjimku z roku 2022 moc nešlo.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bejlek a Keysová v Cincinnati 2026
Bejlek
osmifinálevs. Sabalenková (7:6, 6:4)
3. kolovs. Alexandrovová (4:6, 6:1, 6:2)
2. kolovs. Krejčíková (7:6, 6:4)
1. kolovs. Plíšková (6:0, 6:2)
Keysová
osmifinálevs. Wang Si-jü (7:6, 6:4)
3. kolovs. Siniaková (6:1, 6:3)
2. kolovs. Snigurová (4:6, 6:3, 6:3)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Sára Bejlek a Madison Kesová se zatím na ženském okruhu nepotkaly, tento důležitý zápas je prvním vzájemným duelem.

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