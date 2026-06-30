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dy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Gibsonová
Zápas by měl začít v úterý 30. června od 15:40. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.
|Datum:
|úterý 30. června 2026 od 15:40
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Sázkové kurzy na zápas Bejlek – Cirsteaová
Základní kurzy
Sára Bejlek do Wimbledonu nedorazila v ideální formě. V Hertogenboschi i Nottinghamu skončila hned v prvním kole, v Eastbourne na úvod turnaje přetlačila Siegemundovou, ale do dalšího zápasu nenastoupila kvůli zranění lokte. Dvacetiletá tenistka od únorového triumfu na turnaji v Abú Zabí nevyhrála dva zápasy po sobě.
Bejlek je levoruká tenistka, která vyniká dobrým pohybem, chytrou variabilní hrou i dobrou obranou. Její slabinou je servis. Sama uvádí, že její zbraně jsou hlavně běhání a cit pro hru, protože výškou (163 cm) nemůže soupeřit s většími hráčkami.
Sorana Cirsteaová před Wimbledonem nastoupila pouze najednom travnatém turnaji. V Londýně napřed ve třech setech zdolala Inglisovou, v dalším kole nestačila na Raducanuovou.
Cirsteaová je agresivní hráčkou od základní čáry. Opírá se o razantní údery a snaží se diktovat tempo výměn. Její útočný styl však často přináší i vyšší počet nevynucených chyb.
Vzájemné zápasy Bejlek vs. Cirsteaová
Sára Bejlek a Sorana Cîrsteaová se na okruhu WTA ani na turnajích ITF zatím nikdy neutkaly.
Výsledky Bejlek a Cirsteaové ve Wimbledonu
- Sára Bejlek si v hlavní soutěži Wimbledonu zahraje poprvé. V předchozích letech nikdy neprošla kvalifikací.
- Sorana Cirsteaová startuje ve Wimbledonu od roku 2007, ale od roku 2023 zde nevyhrála žádný zápas.
|Rok
|Výsledek
|2025
|kvalifikace
|2024
|kvalifikace
|2023
|kvalifikace
|2022
|kvalifikace
|Rok
|Výsledek
|2025
|1. kolo
|2024
|1. kolo
|2023
|3. kolo
|2022
|2. kolo
|2021
|3. kolo
|2019
|1. kolo
|2018
|2. kolo
|2017
|3. kolo
|2016
|1. kolo
|2015
|kvalifikace
|2014
|1. kolo
|2013
|2. kolo
|2012
|3. kolo
|2011
|1. kolo
|2010
|1. kolo
|2009
|3. kolo
|2008
|2. kolo
|2007
|kvalifikace