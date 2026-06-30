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Bejlek - Cirsteaová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Autor:
  9:58

Česká tenistka Sára Bejlek se povzbuzuje během semifinále turnaje v Abú Zabí. | foto: Rula RouhanaReuters

Sára Bejlek nastoupí v prvním kole Wimbledonu proti Soraně Cirsteaové. Jaké jsou sázkové kurzy a kde můžete zápas sledovat živě?

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dy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bouzková vs. Gibsonová

Zápas by měl začít v úterý 30. června od 15:40. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.

Datum:úterý 30. června 2026 od 15:40
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Sázkové kurzy na zápas Bejlek – Cirsteaová

Základní kurzy

  • Výhra Bejlek: 3,23
  • Výhra Cirsteaové: 1,37

Sára Bejlek do Wimbledonu nedorazila v ideální formě. V Hertogenboschi i Nottinghamu skončila hned v prvním kole, v Eastbourne na úvod turnaje přetlačila Siegemundovou, ale do dalšího zápasu nenastoupila kvůli zranění lokte. Dvacetiletá tenistka od únorového triumfu na turnaji v Abú Zabí nevyhrála dva zápasy po sobě.

  • Favoritkou duelu je Cirsteaová v kurzu 1,37. Její agresivní styl i dobré podání by mohly na travnatém povrchu platit.
  • Pokud si myslíte, že uspěje Bejlek, nabídka je přeci jen lákavější. Bookmakeři nabízejí na vítězství české hráčky kurz 3,27.
  • Kromě předzápasových kurzů můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky.

Bejlek je levoruká tenistka, která vyniká dobrým pohybem, chytrou variabilní hrou i dobrou obranou. Její slabinou je servis. Sama uvádí, že její zbraně jsou hlavně běhání a cit pro hru, protože výškou (163 cm) nemůže soupeřit s většími hráčkami.

Sorana Cirsteaová před Wimbledonem nastoupila pouze najednom travnatém turnaji. V Londýně napřed ve třech setech zdolala Inglisovou, v dalším kole nestačila na Raducanuovou.

Cirsteaová je agresivní hráčkou od základní čáry. Opírá se o razantní údery a snaží se diktovat tempo výměn. Její útočný styl však často přináší i vyšší počet nevynucených chyb.

Vzájemné zápasy Bejlek vs. Cirsteaová

Sára Bejlek a Sorana Cîrsteaová se na okruhu WTA ani na turnajích ITF zatím nikdy neutkaly.

Výsledky Bejlek a Cirsteaové ve Wimbledonu

  • Sára Bejlek si v hlavní soutěži Wimbledonu zahraje poprvé. V předchozích letech nikdy neprošla kvalifikací.
  • Sorana Cirsteaová startuje ve Wimbledonu od roku 2007, ale od roku 2023 zde nevyhrála žádný zápas.
Výsledky Sáry Bejlek ve Wimbledonu
RokVýsledek
2025kvalifikace
2024kvalifikace
2023kvalifikace
2022kvalifikace
Výsledky Sorany Cirsteaové ve Wimbledonu
RokVýsledek
20251. kolo
20241. kolo
20233. kolo
20222. kolo
20213. kolo
20191. kolo
20182. kolo
20173. kolo
20161. kolo
2015kvalifikace
20141. kolo
20132. kolo
20123. kolo
20111. kolo
20101. kolo
20093. kolo
20082. kolo
2007kvalifikace

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