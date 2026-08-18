Kdy a kde sledovat Bejlek dnes (18. 8.) živě: live stream online
Do 3. kola na WTA Cincinnati Open 2026 se probojovala i Sára Bejlek, podruhé se letos utká s Jekatěrinou Alexandrovou. Bude stejně úspěšná jako v Abú Zabí? Utkání by mělo začít v úterý 18. srpna od 22:30, pravděpodobně se ale start posune na později. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 18. srpna 2026 od 22:30
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Bejlek
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílají ženskou část turnaje kanály skupiny CANAL+ Sport, které má v nabídce například Skylink zde.
Kurzy na Bejlek v dnešním 3. kole v Cincinnati
Bookmakeři Synot Tipu vidí dnešní zápas Bejlek vyrovnaně. V době psaní tohoto článku se totiž kurz na její úspěch pohybuje okolo hodnoty 2,00.
Zajímavé kurzy
Alexandrovová má v nohách těžkou bitvu z pozice favoritky, přesto zůstává mírnou favoritkou s kurzem kolem 1,90.
U SynotTipu si mohou zájemci vyzkoušet nejen předzápasové, ale také LIVE sázky. V nich lze okamžitě reagovat na to, co se zrovna na kurtu děje.
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Bejlek porazila po Plíškové i Krejčíkovou
Sára Bejlek prožívá životní sezonu a skvěle zatím hraje i v Cincinnati, kde startuje poprvé v kariéře. Její řádění na kurtu už odnesly dvě české tenistky.
Už Karolína Plíšková měla podle kurzů Bejlek pořádně potrápit, vypadalo to však úplně jinak. Bývalá světová jednička nakonec uhrála pouhé dva gamy a prohrála za hodinu hry. Proti Barboře Krejčíkové už šlo o mnohem větší bitvu, ani ona ale recept najít nedokázala, přestože ve druhém setu měla brejk k dobru.
Bejlek tak už teď letos zapisuje svůj nejlepší výsledek na „tisícovkách“ a je jen jeden zápas od toho, aby vyrovnala své maximum před dvěma lety z Madridu.
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Alexandrovová bojovala téměř 3 hodiny
Jekatěrina Alexandrovová dokázala před pár dny v Torontu vyřadit i Sabalenkovou, Cincinnati už je ale jiný turnaj. Jako nasazená měla na úvod volno, pak ji čekala náročná bitva.
Proti krajance Blinkovové byla výraznou favoritkou, v zápase to tak ale nevypadalo. Outsiderka získala první set za hodinu v tiebreaku, Alexandrovová ale srovnala a šlo se do rozhodujícího dějství. V něm bylo k vidění hned sedm prohraných podání, po téměř tříhodinové bitvě se nakonec přeci jen radovala šestnáctá nasazená.
V Cincinnati hraje už posedmé v hlavní soutěži, nejlepším výsledkem je po mnoha nezdarech v řadě loňské osmifinále. Pokud se chce do této fáze dostat znovu, musí se proti dnešní soupeřce zlepšit.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bejlek
|2. kolo
|vs. Krejčíková (7:6, 6:4)
|1. kolo
|vs. Plíšková (6:0, 6:2)
|Alexandrovová
|2. kolo
|vs. Blinkovová (6:7, 6:4, 7:5)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Sára Bejlek a Jekatěrina Alexandrovová se utkaly ve finále letošního podniku na tvrdém povrchu v Abú Zabí, který česká tenistka nečekaně ovládla ve dvou setech.
- 7. 2. 2026: Bejlek vs. Alexandrovová (7:6, 6:1)