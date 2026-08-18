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Bejlek vs. Alexandrovová live na WTA Cincinnati 2026: kde sledovat, kurzy

Kamil Jurek
  15:10

Sára Bejlek na turnaji v Torontu. | foto: Chris YoungAP

Na Sáru Bejlek čeká ve 3. kole turnaje WTA v Cincinnati Jekatěrina Alexandrovová, kterou už letos jednou porazila. Podívejte se, jaká je favoritka a kde sledovat utkání živě.

Kdy a kde sledovat Bejlek dnes (18. 8.) živě: live stream online

Do 3. kola na WTA Cincinnati Open 2026 se probojovala i Sára Bejlek, podruhé se letos utká s Jekatěrinou Alexandrovou. Bude stejně úspěšná jako v Abú Zabí? Utkání by mělo začít v úterý 18. srpna od 22:30, pravděpodobně se ale start posune na později. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:úterý 18. srpna 2026 od 22:30
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:1:0 pro Bejlek
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi vysílají ženskou část turnaje kanály skupiny CANAL+ Sport, které má v nabídce například Skylink zde.

Kurzy na Bejlek v dnešním 3. kole v Cincinnati

Bookmakeři Synot Tipu vidí dnešní zápas Bejlek vyrovnaně. V době psaní tohoto článku se totiž kurz na její úspěch pohybuje okolo hodnoty 2,00.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,40
  • 3 sety v zápase: 2,33
  • kanár v zápase: 7,90

Alexandrovová má v nohách těžkou bitvu z pozice favoritky, přesto zůstává mírnou favoritkou s kurzem kolem 1,90.

U SynotTipu si mohou zájemci vyzkoušet nejen předzápasové, ale také LIVE sázky. V nich lze okamžitě reagovat na to, co se zrovna na kurtu děje.

Bejlek, Sára 2,01
Alexandrova, Ekaterina 1,88

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Bejlek porazila po Plíškové i Krejčíkovou

Sára Bejlek prožívá životní sezonu a skvěle zatím hraje i v Cincinnati, kde startuje poprvé v kariéře. Její řádění na kurtu už odnesly dvě české tenistky.

Karolína Plíšková měla podle kurzů Bejlek pořádně potrápit, vypadalo to však úplně jinak. Bývalá světová jednička nakonec uhrála pouhé dva gamy a prohrála za hodinu hry. Proti Barboře Krejčíkové už šlo o mnohem větší bitvu, ani ona ale recept najít nedokázala, přestože ve druhém setu měla brejk k dobru.

Bejlek tak už teď letos zapisuje svůj nejlepší výsledek na „tisícovkách“ a je jen jeden zápas od toho, aby vyrovnala své maximum před dvěma lety z Madridu.

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Alexandrovová bojovala téměř 3 hodiny

Jekatěrina Alexandrovová dokázala před pár dny v Torontu vyřadit i Sabalenkovou, Cincinnati už je ale jiný turnaj. Jako nasazená měla na úvod volno, pak ji čekala náročná bitva.

Proti krajance Blinkovové byla výraznou favoritkou, v zápase to tak ale nevypadalo. Outsiderka získala první set za hodinu v tiebreaku, Alexandrovová ale srovnala a šlo se do rozhodujícího dějství. V něm bylo k vidění hned sedm prohraných podání, po téměř tříhodinové bitvě se nakonec přeci jen radovala šestnáctá nasazená.

V Cincinnati hraje už posedmé v hlavní soutěži, nejlepším výsledkem je po mnoha nezdarech v řadě loňské osmifinále. Pokud se chce do této fáze dostat znovu, musí se proti dnešní soupeřce zlepšit.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bejlek a Alexandrovová v Cincinnati 2026
Bejlek
2. kolovs. Krejčíková (7:6, 6:4)
1. kolovs. Plíšková (6:0, 6:2)
Alexandrovová
2. kolovs. Blinkovová (6:7, 6:4, 7:5)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Sára Bejlek a Jekatěrina Alexandrovová se utkaly ve finále letošního podniku na tvrdém povrchu v Abú Zabí, který česká tenistka nečekaně ovládla ve dvou setech.

  • 7. 2. 2026: Bejlek vs. Alexandrovová (7:6, 6:1)
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