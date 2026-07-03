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Bartůňková vs. Krejčíková: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  5:58

Nikola Bartůňková se soustředí na úder ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Ve 3. kole Wimbledonu 2026 dojde na další český souboj. Nikola Bartůňková vyzve šampionku z roku 2024 Barboru Krejčíkovou. Podívejte se, kdy a kde zápas sledovat živě a jaké jsou sázkové kurzy.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bartůňková vs. Krejčíková

Obě české tenistky mají za sebou velmi povedený vstup do turnaje a nyní se utkají o postup do osmifinále. Jejich premiérový vzájemný zápas uzavře v pátek 3. července program na kurtu číslo 18. Přímý přenos nabídne Eurosport, online vysílání bude dostupné na platformě HBO Max.

Datum:pátek 3. července 2026 od 15:10 (poslední zápas na kurtu č. 18)
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Kurzyu Synot Tipu zde
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na zápas Bartůňková vs. Krejčíková

Základní kurzy

  • Výhra Bartůňkové: 2,74
  • Výhra Krejčíkové 1,48

Bookmakeři Synot Tipu o něco více věří Barboře Krejčíkové, a to především díky zkušenostem. Na její výhru vypsali kurz 1,48 – za vsazenou tisícikorunu byste v případě úspěchu získali 480 korun.

Nikola Bartůňková udělala v letošní sezoně velký pokrok a dostala se už do TOP 50. Šance na její vítězství ohodnotili odborníci kurzem 2,74.

Jako u všech jiných zápasů, i u tohoto lze využít také LIVE sázky.

Bartůňková prožívá životní Wimbledon, Krejčíková vyřadila šampionku Roland Garros

Nikola Bartůňková je jedním z objevů letošní sezony. Stále teprve dvacetiletá Češka už si připsala několik cenných výher. Přestože před letošním létem neměla s trávou téměř žádné zkušenosti, došla do finále v Birminghamu a v Berlíně dlouho trápila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.

Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie

Premiéru ve Wimbledonu zvládla po dramatickém obratu proti Peyton Stearnsové, když ve třetím setu dokázala smazat ztrátu brejku a zvítězila díky 18 esům. Ve druhém kole pak uspěla i v českém derby proti Kateřině Siniakové. Bartůňková vyhrála 6:4, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do 3. kola grandslamového turnaje.

Nikola Bartůňková ve Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
1. koloPeyton Stearnsová6:4, 3:6, 7:5
2. koloKateřina Siniaková6:4, 6:2

Barbora Krejčíková si na úvod Wimbledonu zahrála proti Hannah Klugmanové, mladé domácí tenistce a bývalé juniorské světové jedničce. Šlo o kontrolovaný zápas, jediný ztracený servis Krejčíkové byl až ve druhé polovině druhé sady za stavu, kdy si to mohla dovolit. Ve 2. kole čekala Krejčíkovou daleko těžší prověrka. Proti vítězce letošního Roland Garros Mirře Andrejevové ztratila úvodní set, nepříznivý vývoj ale dokázala otočit a po vítězství 4:6, 7:5, 6:4 postoupila do 3. kola

Barbora Krejčíková ve Wimbledonu 2026
KoloSoupeřkaVýsledek
1. koloHannah Klugmanová6:1, 6:4
2. koloMirra Andrejevová4:6, 7:5, 6:4

Vzájemné zápasy Krejčíkové a Bartůňkové

Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková se dosud na profesionálním okruhu ani na turnajích ITF nikdy neutkaly. Jejich duel ve 3. kole Wimbledonu bude prvním vzájemným zápasem.

Předchozí výsledky hráček ve Wimbledonu

  • Barbora Krejčíková na slavném grandslamu startuje už podeváté. Jejím největším úspěchem je samozřejmě triumf z roku 2024.
  • Nikola Bartůňková atmosféru Wimbledonu zažívá poprvé.
Barbora Krejčíková
RokKolo
20253. kolo
2024vítězka
20232. kolo
20223. kolo
2021osmifinále
2017kvalifikace
2016kvalifikace
2015kvalifikace
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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