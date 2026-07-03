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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bartůňková vs. Krejčíková
Obě české tenistky mají za sebou velmi povedený vstup do turnaje a nyní se utkají o postup do osmifinále. Jejich premiérový vzájemný zápas uzavře v pátek 3. července program na kurtu číslo 18. Přímý přenos nabídne Eurosport, online vysílání bude dostupné na platformě HBO Max.
|Datum:
|pátek 3. července 2026 od 15:10 (poslední zápas na kurtu č. 18)
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Kurzy
|u Synot Tipu zde
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na zápas Bartůňková vs. Krejčíková
Základní kurzy
Bookmakeři Synot Tipu o něco více věří Barboře Krejčíkové, a to především díky zkušenostem. Na její výhru vypsali kurz 1,48 – za vsazenou tisícikorunu byste v případě úspěchu získali 480 korun.
Nikola Bartůňková udělala v letošní sezoně velký pokrok a dostala se už do TOP 50. Šance na její vítězství ohodnotili odborníci kurzem 2,74.
Jako u všech jiných zápasů, i u tohoto lze využít také LIVE sázky.
Bartůňková prožívá životní Wimbledon, Krejčíková vyřadila šampionku Roland Garros
Nikola Bartůňková je jedním z objevů letošní sezony. Stále teprve dvacetiletá Češka už si připsala několik cenných výher. Přestože před letošním létem neměla s trávou téměř žádné zkušenosti, došla do finále v Birminghamu a v Berlíně dlouho trápila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
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Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
Premiéru ve Wimbledonu zvládla po dramatickém obratu proti Peyton Stearnsové, když ve třetím setu dokázala smazat ztrátu brejku a zvítězila díky 18 esům. Ve druhém kole pak uspěla i v českém derby proti Kateřině Siniakové. Bartůňková vyhrála 6:4, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do 3. kola grandslamového turnaje.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Peyton Stearnsová
|6:4, 3:6, 7:5
|2. kolo
|Kateřina Siniaková
|6:4, 6:2
Barbora Krejčíková si na úvod Wimbledonu zahrála proti Hannah Klugmanové, mladé domácí tenistce a bývalé juniorské světové jedničce. Šlo o kontrolovaný zápas, jediný ztracený servis Krejčíkové byl až ve druhé polovině druhé sady za stavu, kdy si to mohla dovolit. Ve 2. kole čekala Krejčíkovou daleko těžší prověrka. Proti vítězce letošního Roland Garros Mirře Andrejevové ztratila úvodní set, nepříznivý vývoj ale dokázala otočit a po vítězství 4:6, 7:5, 6:4 postoupila do 3. kola
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. kolo
|Hannah Klugmanová
|6:1, 6:4
|2. kolo
|Mirra Andrejevová
|4:6, 7:5, 6:4
Vzájemné zápasy Krejčíkové a Bartůňkové
Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková se dosud na profesionálním okruhu ani na turnajích ITF nikdy neutkaly. Jejich duel ve 3. kole Wimbledonu bude prvním vzájemným zápasem.
Předchozí výsledky hráček ve Wimbledonu
- Barbora Krejčíková na slavném grandslamu startuje už podeváté. Jejím největším úspěchem je samozřejmě triumf z roku 2024.
- Nikola Bartůňková atmosféru Wimbledonu zažívá poprvé.
|Rok
|Kolo
|2025
|3. kolo
|2024
|vítězka
|2023
|2. kolo
|2022
|3. kolo
|2021
|osmifinále
|2017
|kvalifikace
|2016
|kvalifikace
|2015
|kvalifikace