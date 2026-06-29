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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bartůňková vs. Stearnsová
Zápas by měl začít v pondělí 29. června od 15:20, jde ale jen o orientační čas. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechny utkání na online platformě HBO Max.
|Datum:
|pondělí 29. června 2026 od 15:20
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Sázkové kurzy na zápas Bartůňková - Stearnsová
Základní kurzy
Nikola Bartůňková je další z nové generace talentovaných českých tenistek. Na Wimbledon se připravovala opravdu důkladně. Absolvovala turnaje v Birminghamu, kde ve finále podlehla Ealové, v Hertogenboshi (konec v 1. kole) a v Berlíně kde po velké bitvě prohrála se Sabalenkovou. Bartůňková se snaží o aktivní, útočný styl, ráda chodí na síť a umí pořádně přitvrdit na servisu.
Travnaté kurty All England Clubu dobře zná už z juniorských let. V roce 2023 si zahrála finále Wimbledonu mezi juniorkami, v němž podlehla Američance Clervie Ngounoueové. Letošní ročník je jejím premiérovým startem v hlavní soutěži mezi ženami.
Nikola Bartůňková by je podle bookmakerů favoritkou v kurzu 1,42. Za vsazených tisíc korun tak můžete v případě úspěchu získat 420 korun čistého zisku. Kromě předzápasových kurzů, kterých je v nabídce opravdu spoustu, můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky.
Peyton Stearnsová na trávě není zdaleka tak rozehraná jako Bartůňková. Před Wimbledonem si na tomto povrchu vyzkoušela pouze turnaj v Eastbourne, kde neprošla kvalifikací. Napřed porazila Appletonovou, potom nestačila Birellovou.
Američanka vyznává agresivní tenis od základní čáry. Opírá se především o razantní forhend, snaží se diktovat tempo výměn a sama svůj herní styl vystihuje heslem „go big or go home“. Na trávě ve Wimbledonu zatím při předchozích třech účastech v hlavní soutěži vždy skončila už v prvním kole.
Vzájemné zápasy Bartůňkové a Stearnsové
Prví vzájemný zápas těchto hráček se uskuteční právě dnes – v 1. kole Wimbledonu 2026. Může jít o velmi atraktivní útočný souboj se zajímavými sázkovými příležitostmi.