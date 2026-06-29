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Bartůňková vs. Stearnsová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  9:44

Nikola Bartůňková během zápasu v Berlíně proti Aryně Sabalenkové. | foto: Reuters

Milovnice útočného tenisu a výletů na síť Nikola Bartůňková změří v 1. kole Wimbledonu síly s agresivní hráčkou od základní čáry Peyton Stearnsovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Bartůňková vs. Stearnsová

Zápas by měl začít v pondělí 29. června od 15:20, jde ale jen o orientační čas. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechny utkání na online platformě HBO Max.

Datum:pondělí 29. června 2026 od 15:20
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Sázkové kurzy na zápas Bartůňková - Stearnsová

Základní kurzy

  • Výhra Bartůňkové: 1,42
  • Výhra Stearnsové: 2,96
  • 3 sety v zápase: 2,51

Nikola Bartůňková je další z nové generace talentovaných českých tenistek. Na Wimbledon se připravovala opravdu důkladně. Absolvovala turnaje v Birminghamu, kde ve finále podlehla Ealové, v Hertogenboshi (konec v 1. kole) a v Berlíně kde po velké bitvě prohrála se Sabalenkovou. Bartůňková se snaží o aktivní, útočný styl, ráda chodí na síť a umí pořádně přitvrdit na servisu.

Travnaté kurty All England Clubu dobře zná už z juniorských let. V roce 2023 si zahrála finále Wimbledonu mezi juniorkami, v němž podlehla Američance Clervie Ngounoueové. Letošní ročník je jejím premiérovým startem v hlavní soutěži mezi ženami.

Nikola Bartůňková by je podle bookmakerů favoritkou v kurzu 1,42. Za vsazených tisíc korun tak můžete v případě úspěchu získat 420 korun čistého zisku. Kromě předzápasových kurzů, kterých je v nabídce opravdu spoustu, můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky.

Peyton Stearnsová na trávě není zdaleka tak rozehraná jako Bartůňková. Před Wimbledonem si na tomto povrchu vyzkoušela pouze turnaj v Eastbourne, kde neprošla kvalifikací. Napřed porazila Appletonovou, potom nestačila Birellovou.

Američanka vyznává agresivní tenis od základní čáry. Opírá se především o razantní forhend, snaží se diktovat tempo výměn a sama svůj herní styl vystihuje heslem „go big or go home“. Na trávě ve Wimbledonu zatím při předchozích třech účastech v hlavní soutěži vždy skončila už v prvním kole.

Vzájemné zápasy Bartůňkové a Stearnsové

Prví vzájemný zápas těchto hráček se uskuteční právě dnes – v 1. kole Wimbledonu 2026. Může jít o velmi atraktivní útočný souboj se zajímavými sázkovými příležitostmi.

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