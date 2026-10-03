Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bartůňková - Sabalenková v TV: Kde sledovat turnaj WTA v Pekingu živě

Kristýna Polášková
  10:54

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu. | foto: Reuters

Česká tenistka Nikola Bartůňková se na turnaji v Pekingu probojovala do 3. kola, kde ji v neděli 4. října od 5:00 vyzve světová dvojka Aryna Sabalenková. Přinášíme vám informace o přímém přenosu, statistiky a sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Bartůňková – Sabalenková živě

Nedělní duel z čínské metropole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Neděle 4. října 2026 od 05:00 SELČ
  • Místo konání: Peking, Čína
  • Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
  • Fáze turnaje: WTA 1000 Peking (China Open) - 1/16-finále
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice CANAL+ Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě také sázková kancelář Tipsport

Aktuální kurzy a forma

Z pohledu bookmakerů vstupuje do utkání v roli jasné favoritky běloruská světová dvojka Aryna Sabalenková s nízkým kurzem 1,14. Na překvapení a postup české hráčky je vypsán vysoký kurz 5,69.

Bartůňková, Nikola 5,69
Sabalenka, Aryna 1,14

Bonus

1 500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kurzy na přesný výsledek:

  • Výhra Sabalenkové 2:0 (0:2) – 1,43
    • Výhra Sabalenkové 2:1 (1:2) – 4,00
    • Výhra Bartůňkové 2:0 – 10,10
    • Výhra Bartůňkové 2:1 – 10,89

Nikola Bartůňková (34. v žebříčku WTA) ve druhém kole nedala šanci Magdaleně Frechové, kterou deklasovala 6:2, 6:2 a během celého utkání nedovolila soupeřce ani jeden brejkbol. Před turnajem v Pekingu dvacetiletá Češka na US Open dokráčela do 3. kola, kde nestačila na Mirru Andrejevovou.

Osmadvacetiletá Aryna Sabalenková se v Pekingu vrátila na kurty poprvé od porážky ve finále US Open, kde podlehla Jeleně Rybakinové. Návrat zvládla suverénně, když Renatu Zarazuovou vyřadila za 62 minut 6:1, 6:3. Běloruska má letos na tvrdém povrchu bilanci 34 výher a 4 porážek.

WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

Výsledky hráček v posledních zápasech

Bartůňková letos ukazuje solidní stabilitu, na US Open zapsala dvě cenná vítězství a v Pekingu začala suverénně. Sabalenková se až na finálové zaváhání na grandslamu drží vítězné vlně.

Nikola Bartůňková
DatumZápasSkóreSoutěž
2. 10. 2026Bartůňková N. – Frechová M.2:0WTA Peking
5. 9. 2026Andreeva M. – Bartůňková N.2:0US Open
3. 9. 2026Bartůňková N. – Mariová T.2:1US Open
2. 9. 2026Bartůňková N. – Sherifová M.2:0US Open
29. 8. 2026Bartůňková N. – Mertensová E.1:2WTA Monterrey
Aryna Sabalenková
DatumZápasSkóreSoutěž
2. 10. 2026Zarazuová R. – Sabalenková A.0:2WTA Peking
12. 9. 2026Sabalenková A. – Rybakinová E.1:2US Open (Finále)
11. 9. 2026Sabalenková A. – Pegulaová J.2:0US Open
8. 9. 2026Sabalenková A. – Nosková L.2:1US Open
6. 9. 2026Sabalenková A. – Townsendová T.2:0US Open

Vzájemné zápasy

Hráčky se na okruhu WTA potkaly pouze jednou, a to letos v červnu na travnatém turnaji v Berlíně. Utkání mělo nečekaně dramatický průběh – Sabalenková ztratila první set a ve druhém prohrávala 0:4, ale nakonec dokázala duel strhnout na svou stranu a zvítězit 2:1.

DatumZápasSkóreSoutěž
19. 6. 2026Sabalenková A. – Bartůňková N.2:6, 7:6, 6:4WTA Berlín (tráva)
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Rally Vsetín 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

ilustrační snímek

Rally Vsetín 2026 uzavře letošní Rallysprint sérii. Dvaadvacátý ročník soutěže se uskuteční 2. a 3. října na Valašsku, samotný závod je na programu v sobotu 3. října. Podívejte se na kompletní...

WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v...

Tenisový turnaj WTA 1000 v Pekingu patří k nejvýznamnějším podnikům podzimní části sezony. China Open se v roce 2026 hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center. V čínské...

3. října 2026  11:18

Bartůňková - Sabalenková v TV: Kde sledovat turnaj WTA v Pekingu živě

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu.

Česká tenistka Nikola Bartůňková se na turnaji v Pekingu probojovala do 3. kola, kde ji v neděli 4. října od 5:00 vyzve světová dvojka Aryna Sabalenková. Přinášíme vám informace o přímém přenosu,...

3. října 2026  10:54

Velká cena Bahrajnu formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Andrea Kimi Antonelli na trati Velké ceny Bahrajnu

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Bahrajnu, která se letos pojede v Malajsii na okruhu Sepang. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, výsledky, zajímavosti o trati,...

3. října 2026  9:32

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...

3. října 2026  9:08

Jako ti největší trpaslíci. Na výhru českých fotbalistů ve Španělsku je kurz 41

Čeští fotbalisté před zápasem proti Anglii.

Sice jde o souboj soupeřů z elitní skupiny Ligy národů, sázkové kurzy ale naznačují výkonnostní rozdíl zhruba takový, jako kdyby divizní tým přijel v domácím poháru na Spartu či Slavii.

2. října 2026  19:31

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

2. října 2026  19:01

Zlatá přilba 2026: Program, startovní listina, systém závodu a vstupenky

Václav Milík.

O víkendu 2. až 4. října 2026 bude pardubický Svítkov patřit fanouškům ploché dráhy. Třídenní závodní program vyvrcholí v neděli tradičním 78. ročníkem Zlaté přilby města Pardubic. Podívejte se na...

2. října 2026  12:54

Španělsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

Český kapitán Krejčí diriguje obranu v zápase s Anglií.

České fotbalisty čeká třetí zápas pod vedením Santiho Denii a zároveň první venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií se představí na půdě...

2. října 2026  10:45

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli se představí i světová špička v čele s obhájcem titulu Carlosem...

2. října 2026  10:09

ATP Peking 2026: Program, pavouk, Jakub Menšík a kde sledovat živě

Jakub Menšík odvrací úder Brandona Nakashimy v Laver Cupu.

Tenisový turnaj ATP v Pekingu patří k nejvýznamnějším asijským podnikům podzimní části sezony. V roce 2026 se koná už 25. ročník. V areálu National Tennis Center se od 30. září do 6. října 2026...

2. října 2026  10:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rally Vsetín 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

ilustrační snímek

Rally Vsetín 2026 uzavře letošní Rallysprint sérii. Dvaadvacátý ročník soutěže se uskuteční 2. a 3. října na Valašsku, samotný závod je na programu v sobotu 3. října. Podívejte se na kompletní...

2. října 2026  9:28

Pardubice - Plzeň v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Zprava Peter Čerešňák, Ondřej Mikliš a Roman Červenka slaví gól Pardubic v...

Hokejová Tipsport extraliga nabídne v pátek 2. října od 18:00 souboj celků z popředí tabulky, ve kterém druhé Pardubice přivítají třetí Plzeň. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy,...

1. října 2026  20:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.