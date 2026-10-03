Kde sledovat zápas Bartůňková – Sabalenková živě
Nedělní duel z čínské metropole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Neděle 4. října 2026 od 05:00 SELČ
- Místo konání: Peking, Čína
- Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
- Fáze turnaje: WTA 1000 Peking (China Open) - 1/16-finále
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice CANAL+ Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě také sázková kancelář Tipsport
Aktuální kurzy a forma
Z pohledu bookmakerů vstupuje do utkání v roli jasné favoritky běloruská světová dvojka Aryna Sabalenková s nízkým kurzem 1,14. Na překvapení a postup české hráčky je vypsán vysoký kurz 5,69.
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Kurzy na přesný výsledek:
Nikola Bartůňková (34. v žebříčku WTA) ve druhém kole nedala šanci Magdaleně Frechové, kterou deklasovala 6:2, 6:2 a během celého utkání nedovolila soupeřce ani jeden brejkbol. Před turnajem v Pekingu dvacetiletá Češka na US Open dokráčela do 3. kola, kde nestačila na Mirru Andrejevovou.
Osmadvacetiletá Aryna Sabalenková se v Pekingu vrátila na kurty poprvé od porážky ve finále US Open, kde podlehla Jeleně Rybakinové. Návrat zvládla suverénně, když Renatu Zarazuovou vyřadila za 62 minut 6:1, 6:3. Běloruska má letos na tvrdém povrchu bilanci 34 výher a 4 porážek.
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Výsledky hráček v posledních zápasech
Bartůňková letos ukazuje solidní stabilitu, na US Open zapsala dvě cenná vítězství a v Pekingu začala suverénně. Sabalenková se až na finálové zaváhání na grandslamu drží vítězné vlně.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|2. 10. 2026
|Bartůňková N. – Frechová M.
|2:0
|WTA Peking
|5. 9. 2026
|Andreeva M. – Bartůňková N.
|2:0
|US Open
|3. 9. 2026
|Bartůňková N. – Mariová T.
|2:1
|US Open
|2. 9. 2026
|Bartůňková N. – Sherifová M.
|2:0
|US Open
|29. 8. 2026
|Bartůňková N. – Mertensová E.
|1:2
|WTA Monterrey
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|2. 10. 2026
|Zarazuová R. – Sabalenková A.
|0:2
|WTA Peking
|12. 9. 2026
|Sabalenková A. – Rybakinová E.
|1:2
|US Open (Finále)
|11. 9. 2026
|Sabalenková A. – Pegulaová J.
|2:0
|US Open
|8. 9. 2026
|Sabalenková A. – Nosková L.
|2:1
|US Open
|6. 9. 2026
|Sabalenková A. – Townsendová T.
|2:0
|US Open
Vzájemné zápasy
Hráčky se na okruhu WTA potkaly pouze jednou, a to letos v červnu na travnatém turnaji v Berlíně. Utkání mělo nečekaně dramatický průběh – Sabalenková ztratila první set a ve druhém prohrávala 0:4, ale nakonec dokázala duel strhnout na svou stranu a zvítězit 2:1.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|19. 6. 2026
|Sabalenková A. – Bartůňková N.
|2:6, 7:6, 6:4
|WTA Berlín (tráva)