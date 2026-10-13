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Bartůňková vs. Paoliniová v TV: Kde sledovat WTA Wuhan 2026, kurzy

Kamil Jurek
  20:47

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu. | foto: Andy WongAP

Nikola Bartůňková pokračuje na turnaji ve Wu-chanu, ve 2. kole ji čeká Jasmine Paoliniová. Sledujte přímý přenos online.
Paolini, Jasmine 2,29
Bartůňková, Nikola 1,63

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Kdy a kde sledovat Bartůňkovou dnes (14. 10.) živě: live stream online

Nikola Bartůňková zvládla svou premiéru ve Wu-chanu ve třech setech, tentokrát na ni čeká papírově náročnější soupeřka, Jasmine Paoliniová z Itálie. Zápas by měl začít ve středu 14. října od 6:30 ráno, livestream spustíte u Tipsportu zde.

Bartůňková – Paoliniová na WTA Wuhan 2026
Datum:středa 14. října 2026 od 6:30
Fáze:2. kolo
Dějiště:Optics Valley International Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenos má na starosti kanál CANAL+ Sport 3, přístup k němu si lze zakoupit u poskytovatele Skylink zde.

Kurzy na Bartůňkovou v dnešním 2. kole Wuhan Open

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,50
  • 3 sety v zápase: 2,35
  • kanár v zápase: 7,81

Bookmakeři Synot Tipu vidí tento duel poměrně vyrovnaně, kurz na Bartůňkovou se totiž pohybuje okolo hranice 1,70.

Paoliniová ale přeci jen nemá v poslední době nejlepší formu, i proto je kurz na její případný postup kolem 2,20. Hodnoty se ještě mohou měnit.

Bartůňková chce navázat na povedený Peking

Nikola Bartůňková prožívá ve svých 20 letech rozhodně nejlepší sezonu v kariéře. Po finále v Birminghamu a semifinále v Monterrey došla mezi čtyři nejlepší i před pár dny v Pekingu, kde stejně jako na US Open nestačil až na Andrejevovou. Vyřadila přitom Sabalenkovou či Muchovou.

Debut ve Wuhanu dopadl dobře, Taggerová ale nebyla vůbec snadnou soupeřkou. Mladá Rakušanka nevyužila v první sadě hned pět setbolů, ve druhém setu si spravila chuť a ovládla ho jednoznačně 6:2. Rozhodující dějství už ale patřilo favoritce, která ztratila už jen jednu hru.

Díky skvělým výsledkům se Bartůňková dostala už do TOP 30, Česko má nyní takto vysoko celkem pět hráček. Pokud i na druhé čínské tisícovce najde formu, posune se ještě výše.

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Paoliniové se letos příliš nedaří

Jasmine Paoliniová je bývalou čtvrtou tenistkou světa, letošní sezona jí ale zatím nevychází. Na kontě má pouze jedno semifinále z menšího turnaje v Méridě a čtvrtfinále Wimbledonu, na ostatních akcích to bylo horší.

Od US Open, kde si zahrála ve 3. kole, stihla přidat jedno vítězství a jednu porážku v BJK Cupu, v Pekingu prohrála hned na úvod se Snigurovou. Zde si na úvod poradila ve dvou setech se Sárou Bejlek, která však od podařeného Cincinnati nehraje tak dobře.

Pro Paoliniovou je Wu-chan oblíbeným místem – při předloňské premiéře došla do čtvrtfinále, loni umístění ještě o kolo vylepšila a vypadla až s pozdější šampionkou Gauffovou. Při aktuální formě to ale na obhajobu bodů nevypadá.

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Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bartůňková a Paoliniová ve Wuhanu 2026
Bartůňková
1. kolovs. Taggerová (7:6, 2:6, 6:1)
Paoliniová
1. kolovs. Bejlek (6:3, 6:4)

Vzájemné zápasy (H2H)

Nikola Bartůňková a Jasmine Paoliniová se zatím nikdy neutkaly, na tisícovce ve Wu-chanu na sebe narazí poprvé.

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