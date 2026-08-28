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Bartůňková - Mertensová live: semifinále WTA Monterrey 2026, kurzy

Kamil Jurek
  11:45

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu. | foto: Reuters

Nikola Bartůňková se na WTA 500 v Monterrey dostala už do semifinále, v něm se střetne s Elise Mertensovou. Podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

Kdy a kde sledovat Bartůňkovou dnes (29. 8.) živě: live stream online

Zabojuje o své největší finále v kariéře. Nikola Bartůňková ukazuje před grandslamem dobrou formu, na WTA Monterrey Open 2026 si dnes zahraje semifinále proti Elise Mertensové. Utkání by mělo začít v sobotu 29. srpna od 3:00 v noci, přímý přenos spustíte u Fortuny zde.

Datum:sobota 29. srpna 2026 od 3:00
Dějiště:Club Sonoma, Monterrey, Mexiko
Vzájemné zápasy:1:1
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Živé vysílání v televizi najdou zájemci na kanálech skupiny CANAL+ Sport například na Skylinku zde. Na rozdíl od Fortuny jde ale o placené programy.

Kurzy na Bartůňkovou v dnešním semifinále v Monterrey

Bookmakeři Synot Tipu vidí dnešní zápas vyrovnaně. Na Bartůňkovou si lze vsadit v kurzu okolo 2,10, svůj vklad byste tak v případě úspěchu více než zdvojnásobili.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,34
  • 3 sety v zápase: 2,28
  • kanár v zápase: 8,40

Mertensová je mnohem zkušenější tenistkou a zatím se tady moc nenadřela, místní podnik má ráda. I proto je mírnou favoritkou s kurzem kolem 1,70.

Kromě předzápasových příležitostí najdete u SynotTipu i LIVE sázky. Dostupné jsou po celou dobu trvání zápasu a kurzy se zde dynamicky mění v závislosti na tom, co se zrovna děje na kurtu.

Bartůňková, Nikola 2,1
Mertens, Elise 1,68

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Bartůňková zvládla derby s Viďmanovou

Nikola Bartůňková potvrzuje solidní formu z předchozích turnajů i v mexickém Monterrey, při své první zdejší účasti prošla už do semifinále. Zahraje si o titul?

Vstup do turnaje WTA Monterrey byl poměrně poklidný, s Ružičovou si totiž česká tenistka poradila beze ztráty setu. Nečekané potíže jí pak nadělala hráčka až čtvrté stovky Liang, se kterou Bartůňková bojovala téměř tři hodiny.

Ještě o pár minut delší bitva pak byla k vidění ve čtvrtfinále proti krajance Viďmanové – favoritka získala první set, druhý však ztratila v tiebreaku. V rozhodujícím dějství přežila kritický první gam, pak už soupeřce nenabídla jediný brejkbol a díky prolomenému servisu v osmé hře zvítězila.

Pro Bartůňkovou jde o druhé semifinále na této úrovni v kariéře, loni v mexické Guadalajaře nestačila na Jovicovou. Už nyní má jistý postup na rekordní 33. místo žebříčku, v případě výhry zamíří ještě výše.

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Mertensové zatím stačilo porazit dvě soupeřky

Elise Mertensové to od vydařeného Wimbledonu, kde skončila až ve čtvrtfinále na raketě Noskové, moc nejde. Na tisícovkách v Torontu a Cincinnati vyhrála dohromady jen jeden zápas, před grandslamem se rozhodla zahrát si ještě v oblíbeném Monterrey.

Jako nasazená měla na úvod volno, v osmifinále jí do tří setů nečekaně dostala Udvardyová z Maďarska. Čtvrtfinále proti Starodubcevové už bylo mnohem jednoznačnější, Belgičanka v něm nenabídla soupeřce jediný brejkbol. Sama využila celkem tři šance, zapsala 7 es, vyhrála 87 % bodů po prvním podání a suverénně dokráčela do svého dalšího semifinále.

Takto daleko je elitní deblistka Mertensová v singlu letos poprvé, v Monterrey už tuto fázi hrála před třemi lety. Loni skončila ve velmi těsném zápase už ve čtvrtfinále, nad její síly byla Šnajderová.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Bartůňková a Mertensová v Monterrey 2026
Bartůňková
čtvrtfinálevs. Viďmanová (6:4, 6:7, 6:3)
osmifinálevs. Liang En-šuo (6:7, 7:5, 6:4)
1. kolovs. Ružičová (6:4, 6:3)
Mertensová
čtvrtfinálevs. Starodubcevová (6:1, 6:4)
osmifinálevs. Udvardyová (6:1, 4:6, 6:3)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Nikola Bartůňková a Elise Mertensová už se na okruhu potkaly celkem dvakrát – letos na Australian Open zvítězila jednoznačně Belgičanka, na trávě v Berlíně jí to ale česká tenistka vrátila.

  • 17. 6. 2026: Bartůňková vs. Mertensová (6:1, 6:4)
  • 24. 1. 2026: Mertensová vs. Bartůňková (6:0, 6:4)
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