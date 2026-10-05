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Bartůňková vs. Krausová v TV: Kurzy a kde sledovat turnaj WTA v Pekingu

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  12:30

Nikola Bartůňková ve třetím kole US Open | foto: AP

Nikolu Bartůňkovou čeká po senzační výhře nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou osmifinále turnaje WTA v Pekingu. O postup mezi nejlepších osm hráček se utká s Rakušankou Sinjou Krausovou. Zápas se hraje v úterý 6. října, sledujte jej v přímém přenosu. V článku najdete také aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Bartůňkovou dnes (6. 10.) živě: live stream online

Nikola Bartůňková prožívá v Pekingu skvělý turnaj. Po vyřazení Aryny Sabalenkové ji v osmifinále čeká 95. hráčka světového žebříčku Sinja Krausová. Utkání je na programu v úterý 6. října od 3:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Bartůňková – Krausová na WTA Peking 2026
Datum:úterý 6. října 2026
Fáze:osmifinále
Dějiště:China National Tennis Center, Peking, Čína
Vzájemné zápasy:1:0 pro Bartůňkovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi najdou zájemci tento zápas živě na CANAL+ Sport 2, který má v nabídce například poskytovatel Skylink.

Kurzy na Bartůňkovou v osmifinále China Open

Bookmakeři tentokrát vidí jako jasnou favoritku českou tenistku. Bartůňková se po životním vítězství nad Sabalenkovou utká s hráčkou z konce první stovky světového žebříčku.

Krausová ovšem v Pekingu rovněž předvádí výborné výkony a na turnaji už vyhrála tři zápasy. Obě tenistky se na okruhu střetnou poprvé.

Bartůňková spoléhá na pestrý tenis, často mění rytmus, využívá kraťasy a nebojí se vyrážet k síti. Krausová preferuje agresivnější hru od základní čáry a snaží se výměny zrychlovat, v poslední době ale také výrazně rozšířila svůj herní repertoár.

Bartůňková senzačně vyřadila Sabalenkovou

Nikola Bartůňková vstoupila do turnaje jako 26. nasazená a díky volnému losu začínala až ve druhém kole. Magdalenu Frechovou přehrála jednoznačně 6:2, 6:2, mnohem větší senzaci ale připravila v následujícím utkání.

Dvacetiletá Češka porazila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3. Bělorusce vzala podání hned v úvodním gamu a první set už nepustila. Ve druhém dějství získala rozhodující brejk za stavu 3:3 a po 95 minutách proměnila druhý mečbol.

Pro Bartůňkovou jde o další důležitý krok v průlomové sezoně. Do roku 2026 vstupovala jako 129. hráčka světa, během sezony se však posunula až na 34. místo. V Pekingu si navíc poprvé v kariéře zahraje osmifinále turnaje kategorie WTA 1000.

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Krausová v Pekingu vyhrála už tři zápasy

Také Sinja Krausová prožívá v čínské metropoli velmi povedený turnaj. Čtyřiadvacetiletá Rakušanka vstoupila do soutěže výhrou nad Mayou Jointovou 6:3, 3:6, 7:5. Ve druhém kole vedla nad nasazenou Anastasií Potapovovou 4:1, když její soupeřka utkání vzdala.

Ve třetím kole Krausová překvapila Dajanu Jastremskou. Ukrajinku porazila za hodinu a 33 minut 6:1, 6:4 a poprvé v kariéře postoupila mezi nejlepších šestnáct hráček turnaje WTA 1000.

Rakušanka je aktuálně na 95. místě světového žebříčku. V Pekingu tak bude proti Bartůňkové papírovou outsiderkou, její dosavadní výsledky ale ukazují, že českou favoritku nečeká jednoduchý zápas.

Výsledky obou tenistek na turnaji v Pekingu

Bartůňková a Krausová v Pekingu 2026
Bartůňková
3. kolovs. Sabalenková (6:4, 6:3)
2. kolovs. Frechová (6:2, 6:2)
1. kolovolný los
Krausová
3. kolovs. Jastremská (6:1, 6:4)
2. kolovs. Potapovová (4:1, skreč)
1. kolovs. Jointová (6:3, 3:6, 7:5)

Vzájemné zápasy (H2H)

Nikola Bartůňková a Sinja Krausová se utkaly v srpnu 2025 v semfinále antukového turnaje ITF W75 v německém Hechingenu. Česká tenistka zvítězila po téměř třech hodinách 6:4, 3:6, 6:4. Na okruhu WTA se ale obě hráčky střetnou poprvé.

Vzájemné zápasy Bartůňková – KrausováVýsledek
W75 Hechingen 2025, semifinále (antuka)Bartůňková – Krausová 6:4, 3:6, 6:4
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