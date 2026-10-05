Kdy a kde sledovat Bartůňkovou dnes (6. 10.) živě: live stream online
Nikola Bartůňková prožívá v Pekingu skvělý turnaj. Po vyřazení Aryny Sabalenkové ji v osmifinále čeká 95. hráčka světového žebříčku Sinja Krausová. Utkání je na programu v úterý 6. října od 3:00. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Bartůňková – Krausová na WTA Peking 2026
|Datum:
|úterý 6. října 2026
|Fáze:
|osmifinále
|Dějiště:
|China National Tennis Center, Peking, Čína
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Bartůňkovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi najdou zájemci tento zápas živě na CANAL+ Sport 2, který má v nabídce například poskytovatel Skylink.
Kurzy na Bartůňkovou v osmifinále China Open
Bookmakeři tentokrát vidí jako jasnou favoritku českou tenistku. Bartůňková se po životním vítězství nad Sabalenkovou utká s hráčkou z konce první stovky světového žebříčku.
Krausová ovšem v Pekingu rovněž předvádí výborné výkony a na turnaji už vyhrála tři zápasy. Obě tenistky se na okruhu střetnou poprvé.
Bartůňková spoléhá na pestrý tenis, často mění rytmus, využívá kraťasy a nebojí se vyrážet k síti. Krausová preferuje agresivnější hru od základní čáry a snaží se výměny zrychlovat, v poslední době ale také výrazně rozšířila svůj herní repertoár.
Bartůňková senzačně vyřadila Sabalenkovou
Nikola Bartůňková vstoupila do turnaje jako 26. nasazená a díky volnému losu začínala až ve druhém kole. Magdalenu Frechovou přehrála jednoznačně 6:2, 6:2, mnohem větší senzaci ale připravila v následujícím utkání.
Dvacetiletá Češka porazila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3. Bělorusce vzala podání hned v úvodním gamu a první set už nepustila. Ve druhém dějství získala rozhodující brejk za stavu 3:3 a po 95 minutách proměnila druhý mečbol.
Pro Bartůňkovou jde o další důležitý krok v průlomové sezoně. Do roku 2026 vstupovala jako 129. hráčka světa, během sezony se však posunula až na 34. místo. V Pekingu si navíc poprvé v kariéře zahraje osmifinále turnaje kategorie WTA 1000.
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Krausová v Pekingu vyhrála už tři zápasy
Také Sinja Krausová prožívá v čínské metropoli velmi povedený turnaj. Čtyřiadvacetiletá Rakušanka vstoupila do soutěže výhrou nad Mayou Jointovou 6:3, 3:6, 7:5. Ve druhém kole vedla nad nasazenou Anastasií Potapovovou 4:1, když její soupeřka utkání vzdala.
Ve třetím kole Krausová překvapila Dajanu Jastremskou. Ukrajinku porazila za hodinu a 33 minut 6:1, 6:4 a poprvé v kariéře postoupila mezi nejlepších šestnáct hráček turnaje WTA 1000.
Rakušanka je aktuálně na 95. místě světového žebříčku. V Pekingu tak bude proti Bartůňkové papírovou outsiderkou, její dosavadní výsledky ale ukazují, že českou favoritku nečeká jednoduchý zápas.
Výsledky obou tenistek na turnaji v Pekingu
|Bartůňková a Krausová v Pekingu 2026
|Bartůňková
|3. kolo
|vs. Sabalenková (6:4, 6:3)
|2. kolo
|vs. Frechová (6:2, 6:2)
|1. kolo
|volný los
|Krausová
|3. kolo
|vs. Jastremská (6:1, 6:4)
|2. kolo
|vs. Potapovová (4:1, skreč)
|1. kolo
|vs. Jointová (6:3, 3:6, 7:5)
Vzájemné zápasy (H2H)
Nikola Bartůňková a Sinja Krausová se utkaly v srpnu 2025 v semfinále antukového turnaje ITF W75 v německém Hechingenu. Česká tenistka zvítězila po téměř třech hodinách 6:4, 3:6, 6:4. Na okruhu WTA se ale obě hráčky střetnou poprvé.
|Vzájemné zápasy Bartůňková – Krausová
|Výsledek
|W75 Hechingen 2025, semifinále (antuka)
|Bartůňková – Krausová 6:4, 3:6, 6:4