Kdy a kde sledovat Bartůňkovou dnes (6. 8.) živě: live stream online
Ve druhém kole ženského National Bank Open 2026 mělo Česko ještě spoustu tenistek, nyní už v pavouku zůstává pouze Nikola Bartůňková. Ve čtvrtek 6. srpna od 23:00 si zahraje s Amandou Anisimovovou, přímý přenos si spustíte například na TV Chance zde.
|Datum:
|čtvrtek 6. srpna 2026 od 23:00
|Dějiště:
|Sobeys Stadium, Toronto, Kanada
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Chance zde
V televizi se zápas objeví na některém z kanálů CANAL+ Sport, ke kterým lze získat přístup přes Skylink tady.
Kurzy na Bartůňkovou v dnešním 3. kole v Torontu
Bookmakeři Synot Tipu dnes nedávají Bartůňkové příliš vysoké šance na úspěch, kurz se totiž pohybuje okolo 2,70. Češka tady ale hraje ve velké pohodě a zatím neztratila set.
Zajímavé kurzy
Forma Amandy Anisimovové je naopak neznámá, naposledy jsme ji viděli hrát před měsícem ve Wimbledonu. I tak je členka elitní desítky favoritkou s kurzem kolem 1,50.
Kromě těchto klasických kurzů je jich v nabídce SynotTipu mnohem více a další možností, jak si vsadit, jsou LIVE sázky. Startují pár minut před zápasem a dostupné jsou po celou dobu.
Bartůňková už má jistý posun do TOP 40
Nikola Bartůňková zatím zažívá svou nejlepší sezonu, v Birminghamu dokonce hrála o titul. Po zklamání v Praze a těsné porážce ve 2. kole od Tararudíové přicestovala poprvé na velký turnaj do Kanady.
Zatím je to na WTA Toronto úspěšný debut, po grandslamové šampionce Andreescuové si totiž beze ztráty setu poradila i s Tausonovou. V prvním setu musela vinou hned prvního prohraného servisu otáčet stav, ve druhém dějství si vytvořila náskok 3:0. Ten sice promarnila, nakonec ale soupeřce sebrala ještě jeden servis a zápas dopodávala.
Už nyní je jasné, že se Bartůňková poprvé posune mezi 40 nejlepších tenistek, v případě dnešní a dalších výher může jít ještě výše.
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Anisimovová ještě nehrála a už je ve 3. kole
Amanda Anisimovová zatím letos nenavazuje na skvělou loňskou sezonu. Čtvrtfinále Australian Open či semifinále v Dubaji nejsou špatné výkony, na hráčku elitní desítky je to ale poněkud málo.
Do Toronta přijela Američanka po vypadnutí ve třetím zápase ve Wimbledonu, v prvním kole tady měla jako nasazená volno. Nastoupit nakonec nemusela ani do druhého duelu, Tararudíová totiž zápas kvůli zranění vzdala ještě před jeho začátkem.
Poslední účast Anisimovové na tomto turnaji znamenala boj o titul, na krajanku Pegulaovou ale před dvěma lety nevyzrála a prohrála ve třech setech.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bartůňková
|2. kolo
|vs. Tausonová (6:3, 6:4)
|1. kolo
|vs. Andreescuová (7:5, 6:4)
|Anisimovová
|2. kolo
|vs. Tararudíová (bez boje)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy Bartůňkové a Anisimovové (H2H)
Nikola Bartůňková a Amanda Anisimovová se zatím na okruhu nikdy nepotkaly, na tisícovce v Torontu půjde o jejich první vzájemný zápas.