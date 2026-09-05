Kdy a kde sledovat Bartůňkovou dnes (5. 9.) živě: live stream online
Nikola Bartůňková se ve své průlomové sezoně probojovala do 3. kola US Open 2026, nyní ji čeká pořádná prověrka. Střetne se totiž s Mirrou Andrejevovou, aktuální pátou tenistkou světa. Zápas by měl začít v sobotu 5. září od 18:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|sobota 5. září 2026 od 18:30
|Fáze:
|3. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Vysílání US Open v televizi zajišťují oba kanály Eurosportu, online pak platforma HBO Max. Jde však na rozdíl od Tipsportu o placené varianty.
Kurzy na Bartůňkovou v dnešním 3. kole
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, česká tenistka nejspíš toto utkání nezvládne. Odpovídá tomu kurz okolo 4,50.
Andrejevová je pochopitelně výraznou favoritkou s kurzem kolem 1,25, zatím tady působí velmi suverénně. Dnes ji však čeká zatím nejtěžší soupeřka.
Bonus1 500 Kč Vsadit s bonusem
Bartůňková je poprvé ve 3. kole US Open
Nikola Bartůňková hraje v letošní sezoně velmi dobrý tenis a má na kontě několik zajímavých skalpů – hrála mimo jiné finále v Birminghamu a na posledním přípravném podniku v Monterrey prošla mezi čtyři nejlepší.
Díky žebříčku dostala možnost poprvé hrát na US Open a stejně jako v Austrálii a Londýně prošla do 3. kola. Nejprve si snadno poradila se Šarífovou, které povolila jen tři gamy, proti veteránce Mariaové už to bylo náročnější – po prohraném prvním setu už ale byly další dvě sady jednoznačné.
Bartůňková už letos na grandslamu porazila jednu hráčku TOP 10, Andrejevová ale vypadá silnější než tehdy Benčičová. Pro českou tenistku by se v případě vítězství jednalo o premiérové osmifinále na turnajích velké čtyřky.
|
Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Pro Andrejevovou je US Open nejslabším grandslamem
Mirra Andrejevová letos ovládla podniky v Adelaide a Linci, po prohraném finále v Madridu si to nejlepší nechala na Roland Garros – se ztrátou jediného setu si v Paříži došla pro premiérový grandslamový triumf.
Travnatá část sezony ani přípravné podniky na US Open se jí ale příliš nevydařily, zde v New Yorku zaítm těžila z příznivého losu. Tjenová ani Lysová nekladly žádný větší odpor, Andrejevové tak k postupu do třetího kola stačily čtyři rychlé sety.
Tento grand slam je jejím nejslabším, při třech dosavadních účastech byla nejdále právě loni ve 3. kole, ve kterém překvapivě nestačila na Townsendovou. Na hráčky mimo TOP 20 ale letos umí, což dokazuje vysoce pozitivní bilance 37:5.
|
Tenis US Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Bartůňková
|2. kolo
|vs. Mariaová (6:7, 6:2, 6:3)
|1. kolo
|vs. Šarífová (6:1, 6:2)
|Andrejevová
|2. kolo
|vs. Lysová (6:0, 6:2)
|1. kolo
|vs. Tjenová (6:2, 6:2)
Vzájemné zápasy (H2H)
Nikola Bartůňková a Mirra Andrejevová se dosud nikdy neutkaly, ve 3. kole US Open půjde o jejich první vzájemné měření sil.