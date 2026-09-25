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Menšík - Nakashima na Laver Cupu 2026: Preview, kurzy a vzájemné zápasy

Kristýna Polášková
  5:58

Český tenista Jakub Menšík v akci na Laver Cupu. | foto: AP

Českého tenistu Jakuba Menšíka čeká na úvod londýnského Laver Cupu 2026 nabitý program. Jako aktuální světová patnáctka nastoupí do druhého pátečního singlu proti americkému debutantovi Brandonu Nakashimovi. Menšík se následně ve večerním bloku představí také ve čtyřhře.
Základní informace o turnaji Laver Cup 2026
Název akceLaver Cup 2026 (9. ročník)
Termín a čas konání25. – 27. září 2026, od 15:30 (orientační čas)
DějištěThe O2 Arena, Londýn, Velká Británie
PovrchTvrdý povrch (hala / indoor hard)
KapitániYannick Noah (Evropa) vs. Andre Agassi (Svět)
Obhájce tituluTým světa (výhra 15:9 v roce 2025)
Finanční odměna250 000 USD pro každého člena vítězného týmu
Kde sledovat v TVPrima Sport, Eurosport
Kurzyu SynotTipu zde

Kurzy na zápas Menšík vs. Nakashima

Sázková kancelář Synot Tip favorizuje českého zástupce, nicméně vypsané kurzy naznačují velmi vyrovnaný duel dvou žebříčkových sousedů.

Menšík, Jakub 1,76
Nakashima, Brandon 2,08

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Další zajímavé kurzy na zápas
Sázková příležitostJakub MenšíkBrandon Nakashima
1. set a zápas2,042,36
Přesný výsledek 2:02,633,18 (0:2)
Počet setůPod 2.5 (1,51)Nad 2.5 (2,29)

Menšík už startuje na Laver Cupu podruhé

Jakub Menšík má zkušenosti z loňského Laver Cupu, kde při svém debutu v San Franciscu dokázal vybojovat body ve dvouhře i ve čtyřhře. Na turnajovém okruhu letos ovládl podnik v Aucklandu, loni slavil triumf na podniku Masters v Miami a nedávno si zahrál také semifinále grandslamového Roland Garros. Těsně před příjezdem do Londýna absolvoval Davis Cup, kde po prohře s Learnerem Tienem zaznamenal klíčové vítězství nad Benem Sheltonem.

Poslední zápasy: Jakub Menšík
DatumTurnajZápasVýsledek (na sety)
19. 09. 2026 Davis Cup (DC) Menšík J. – Shelton B. 2:1 (Výhra)
18. 09. 2026 Davis Cup (DC) Menšík J. – Tien L. 0:2 (Prohra)
06. 09. 2026 US Open (USO) Menšík J. – Tien L. 2:3 (Prohra)
03. 09. 2026 US Open (USO) Menšík J. – Rodionov J. 3:1 (Výhra)
01. 09. 2026 US Open (USO) Menšík J. – Mochizuki S. 3:0 (Výhra)

Brandon Nakashima zažívá v Laver Cupu svou premiéru. Opírá se o výbornou letní severoamerickou sérii s bilancí 12 výher a 3 porážek. Během ní postoupil do finále prestižního Canadian Open a do semifinále ve Washingtonu i v Cincinnati. Na posledním US Open však jeho tažení nečekaně ukončil už ve druhém kole Alex Michelsen.

Poslední zápasy: Brandon Nakashima
DatumTurnajZápasVýsledek (na sety)
02. 09. 2026 US Open (USO) Nakashima B. – Michelsen A. 0:3 (Prohra)
31. 08. 2026 US Open (USO) Nakashima B. – Baez S. 3:0 (Výhra)
23. 08. 2026 Cincinnati (CIN) Nakashima B. – Tiafoe F. 0:2 (Prohra)
21. 08. 2026 Cincinnati (CIN) Fritz T. – Nakashima B. 1:2 (Výhra)
20. 08. 2026 Cincinnati (CIN) Borges N. – Nakashima B. 1:2 (Výhra)

Vzájemné zápasy (H2H)

Ve vzájemných zápasech vede Jakub Menšík 2:1. Zvítězil ve dvou duelech na začátku roku 2024. Poslední letošní utkání na tvrdém povrchu ve Washingtonu ale ve třech setech vyhrál Nakashima.

Turnaj / RokFázeVítězVýsledek
Washington 2026OsmifináleBrandon Nakashima7:6(5), 3:6, 6:4
Australian Open 2024KvalifikaceJakub Menšík6:4, 7:6 (7:4)
Canberra Challenger 2024TurnajJakub Menšík7:5, 7:5
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