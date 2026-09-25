Českého tenistu Jakuba Menšíka čeká na úvod londýnského Laver Cupu 2026 nabitý program. Jako aktuální světová patnáctka nastoupí do druhého pátečního singlu proti americkému debutantovi Brandonu Nakashimovi. Menšík se následně ve večerním bloku představí také ve čtyřhře.
Základní informace o turnaji Laver Cup 2026
|Název akce
|Laver Cup 2026 (9. ročník)
|Termín a čas konání
|25. – 27. září 2026, od 15:30 (orientační čas)
|Dějiště
|The O2 Arena, Londýn, Velká Británie
|Povrch
|Tvrdý povrch (hala / indoor hard)
|Kapitáni
|Yannick Noah (Evropa) vs. Andre Agassi (Svět)
|Obhájce titulu
|Tým světa (výhra 15:9 v roce 2025)
|Finanční odměna
|250 000 USD pro každého člena vítězného týmu
|Kde sledovat v TV
|Prima Sport, Eurosport
|Kurzy
|u SynotTipu zde
Kurzy na zápas Menšík vs. Nakashima
Sázková kancelář Synot Tip favorizuje českého zástupce, nicméně vypsané kurzy naznačují velmi vyrovnaný duel dvou žebříčkových sousedů.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Další zajímavé kurzy na zápas
|Sázková příležitost
|Jakub Menšík
|Brandon Nakashima
|1. set a zápas
|2,04
|2,36
|Přesný výsledek 2:0
|2,63
|3,18 (0:2)
|Počet setů
|Pod 2.5 (1,51)
|Nad 2.5 (2,29)
Menšík už startuje na Laver Cupu podruhé
Jakub Menšík má zkušenosti z loňského Laver Cupu, kde při svém debutu v San Franciscu dokázal vybojovat body ve dvouhře i ve čtyřhře. Na turnajovém okruhu letos ovládl podnik v Aucklandu, loni slavil triumf na podniku Masters v Miami a nedávno si zahrál také semifinále grandslamového Roland Garros. Těsně před příjezdem do Londýna absolvoval Davis Cup, kde po prohře s Learnerem Tienem zaznamenal klíčové vítězství nad Benem Sheltonem.
Poslední zápasy: Jakub Menšík
|Datum
|Turnaj
|Zápas
|Výsledek (na sety)
|19. 09. 2026
|Davis Cup (DC)
|Menšík J. – Shelton B.
|2:1 (Výhra)
|18. 09. 2026
|Davis Cup (DC)
|Menšík J. – Tien L.
|0:2 (Prohra)
|06. 09. 2026
|US Open (USO)
|Menšík J. – Tien L.
|2:3 (Prohra)
|03. 09. 2026
|US Open (USO)
|Menšík J. – Rodionov J.
|3:1 (Výhra)
|01. 09. 2026
|US Open (USO)
|Menšík J. – Mochizuki S.
|3:0 (Výhra)
Brandon Nakashima zažívá v Laver Cupu svou premiéru. Opírá se o výbornou letní severoamerickou sérii s bilancí 12 výher a 3 porážek. Během ní postoupil do finále prestižního Canadian Open a do semifinále ve Washingtonu i v Cincinnati. Na posledním US Open však jeho tažení nečekaně ukončil už ve druhém kole Alex Michelsen.
Poslední zápasy: Brandon Nakashima
|Datum
|Turnaj
|Zápas
|Výsledek (na sety)
|02. 09. 2026
|US Open (USO)
|Nakashima B. – Michelsen A.
|0:3 (Prohra)
|31. 08. 2026
|US Open (USO)
|Nakashima B. – Baez S.
|3:0 (Výhra)
|23. 08. 2026
|Cincinnati (CIN)
|Nakashima B. – Tiafoe F.
|0:2 (Prohra)
|21. 08. 2026
|Cincinnati (CIN)
|Fritz T. – Nakashima B.
|1:2 (Výhra)
|20. 08. 2026
|Cincinnati (CIN)
|Borges N. – Nakashima B.
|1:2 (Výhra)
Vzájemné zápasy (H2H)
Ve vzájemných zápasech vede Jakub Menšík 2:1. Zvítězil ve dvou duelech na začátku roku 2024. Poslední letošní utkání na tvrdém povrchu ve Washingtonu ale ve třech setech vyhrál Nakashima.
|Turnaj / Rok
|Fáze
|Vítěz
|Výsledek
|Washington 2026
|Osmifinále
|Brandon Nakashima
|7:6(5), 3:6, 6:4
|Australian Open 2024
|Kvalifikace
|Jakub Menšík
|6:4, 7:6 (7:4)
|Canberra Challenger 2024
|Turnaj
|Jakub Menšík
|7:5, 7:5