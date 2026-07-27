|ATP Washington 2026 – muži
|Termín:
|27. července – 2. srpna 2026
|Místo:
|William H.G. FitzGerald Tennis Center
|Kategorie:
|ATP 500
|Pavouk:
|32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|2 469 450 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítěz:
|Alex de Minaur
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP ve Washingtonu živě
Přímé přenosy z turnaje ve Washingtonu lze sledovat na programu Premier Sport 1. Přístup k němu dostanete například od těchto poskytovatelů:
- Telly – sledujte online zde
- Oneplay
- Magenta TV
Co se týká sázkových kanceláří, nabízí přímé přenosy i Fortuna TV zde. Za registraci dostanete zajímavý vstupní bonus ve výši až 1 000 Kč.
Výsledky ATP Washington Open 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|1. kolo
|Menšík – Svajda
|28.7.
Kdo hraje? Z Čechů jen Jakub Menšík
Do amerického hlavního města přicestuje spoustu hráčů elitní dvacítky žebříčku, jedničkou je obhájce titulu Alex de Minaur. Domácí fanoušci ocení účast Bena Sheltona, Taylora Fritze, Learnera Tiena nebo Francese Tiafoea.
Turnaje tento týden
Český tenis zastupuje pouze Jakub Menšík, kterého uvidíme v akci poprvé od prohry s Dimitrovem ve druhém kole Wimbledonu. Ve Washingtonu hraje poprvé.
Do čtyřhry se nezapojí žádný český hráč, jedničkami jsou letos Italové Simone Bolelli a Andrea Vavassori.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alex de Minaur
|Austrálie
|2
|Ben Shelton
|USA
|3
|Taylor Fritz
|USA
|4
|Lorenzo Musetti
|Itálie
|5
|Learner Tien
|USA
|6
|Frances Tiafoe
|USA
|7
|Jakub Menšík
|Česko
|8
|Arthur Fils
|Francie
ATP Washington 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|25.–26. července (so–ne)
|kvalifikace
|27.–28. července (po–út)
|1. kolo
|29.–30. července (st–čt)
|osmifinále
|31. července (pátek)
|čtvrtfinále
|1. srpna (sobota)
|semifinále
|2. srpna (neděle)
|finále
Prize money pro mužské Mubadala DC Open 2026
Jde o turnaj vyšší kategorie ATP 500, čemuž odpovídá i výše prize money. Celkem se rozdělí 2 469 450 $, tedy více než 52 milionů korun. Vítěz si přilepší o bezmála deset milionů.
Kompletní rozdělení prize money:
- vítěz: 461 835 $
- finalista: 248 480 $
- semifinalista: 132 425 $
- čtvrtfinalista: 67 655 $
- osmifinalista: 36 115 $
- první kolo: 19 260 $
Vítězové ATP Washington a historie turnaje
Historie turnaje ve Washingtonu sahá do roku 1969, až do roku 1986 byla povrchem antuka. Pak se přešlo na tvrdý povrch, který zůstal dodnes. Turnaj několikrát měnil dějiště, až zakotvil ve William H.G. FitzGerald Tennis Center v Rock Creek Parku.
Mezi vítěze se zapsalo nejen spoustu domácích tenistů, dařilo se zde i Čechům – Ivan Lendl má dva tituly (1982, 1987), po jednom pak Karel Nováček (1986) a Petr Korda (1992), která další dvě finále prohrál. V roce 2011 se zadařilo i Radku Štěpánkovi.
Ve čtyřhře se z českých hráčů radovali Martin Damm (2001, 2009) a v osmdesátých letech také Pavel Složil. Nejvíce titulů (4) mají legendární bratři Bob a Mike Bryanové.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Alex de Minaur
|Austrálie
|2024
|Sebastian Korda
|USA
|2023
|Dan Evans
|Velká Británie
|2022
|Nick Kyrgios
|Austrálie
|2021
|Jannik Sinner
|Itálie