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ATP Washington 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  10:13

Jakub Menšík ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

V americkém Washingtonu se od 27. července do 2. srpna 2026 hraje další ročník mužského tenisového turnaje, spadá do kategorie ATP 500. Sledujte v přímých přenosech Jakuba Menšíka a další hvězdy.
ATP Washington 2026 – muži
Termín:27. července – 2. srpna 2026
Místo:William H.G. FitzGerald Tennis Center
Kategorie:ATP 500
Pavouk:32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:2 469 450 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítěz:Alex de Minaur

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP ve Washingtonu živě

Přímé přenosy z turnaje ve Washingtonu lze sledovat na programu Premier Sport 1. Přístup k němu dostanete například od těchto poskytovatelů:

Co se týká sázkových kanceláří, nabízí přímé přenosy i Fortuna TV zde. Za registraci dostanete zajímavý vstupní bonus ve výši až 1 000 Kč.

Výsledky ATP Washington Open 2026 (dvouhra)

ATP Washington – výsledky
Finále
Semifinále
1. kolo
Menšík – Svajda28.7.

Kdo hraje? Z Čechů jen Jakub Menšík

Do amerického hlavního města přicestuje spoustu hráčů elitní dvacítky žebříčku, jedničkou je obhájce titulu Alex de Minaur. Domácí fanoušci ocení účast Bena Sheltona, Taylora Fritze, Learnera Tiena nebo Francese Tiafoea.

Turnaje tento týden

  • ATP Los Cabos 2026
  • WTA Washington 2026
  • WTA Memphis 2026

Český tenis zastupuje pouze Jakub Menšík, kterého uvidíme v akci poprvé od prohry s Dimitrovem ve druhém kole Wimbledonu. Ve Washingtonu hraje poprvé.

Do čtyřhry se nezapojí žádný český hráč, jedničkami jsou letos Italové Simone Bolelli a Andrea Vavassori.

Nasazenéí tenisté pro ATP Washington 2026
#TenistaZemě
1Alex de MinaurAustrálie
2Ben SheltonUSA
3Taylor FritzUSA
4Lorenzo MusettiItálie
5Learner TienUSA
6Frances TiafoeUSA
7Jakub MenšíkČesko
8Arthur FilsFrancie

Alex de Minaur ve druhém kole Australian Open

ATP Washington 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
25.–26. července (so–ne)kvalifikace
27.–28. července (po–út)1. kolo
29.–30. července (st–čt)osmifinále
31. července (pátek)čtvrtfinále
1. srpna (sobota)semifinále
2. srpna (neděle)finále

Prize money pro mužské Mubadala DC Open 2026

Jde o turnaj vyšší kategorie ATP 500, čemuž odpovídá i výše prize money. Celkem se rozdělí 2 469 450 $, tedy více než 52 milionů korun. Vítěz si přilepší o bezmála deset milionů.

Kompletní rozdělení prize money:

  • vítěz: 461 835 $
  • finalista: 248 480 $
  • semifinalista: 132 425 $
  • čtvrtfinalista: 67 655 $
  • osmifinalista: 36 115 $
  • první kolo: 19 260 $

Vítězové ATP Washington a historie turnaje

Historie turnaje ve Washingtonu sahá do roku 1969, až do roku 1986 byla povrchem antuka. Pak se přešlo na tvrdý povrch, který zůstal dodnes. Turnaj několikrát měnil dějiště, až zakotvil ve William H.G. FitzGerald Tennis Center v Rock Creek Parku.

Mezi vítěze se zapsalo nejen spoustu domácích tenistů, dařilo se zde i Čechům – Ivan Lendl má dva tituly (1982, 1987), po jednom pak Karel Nováček (1986) a Petr Korda (1992), která další dvě finále prohrál. V roce 2011 se zadařilo i Radku Štěpánkovi.

Ve čtyřhře se z českých hráčů radovali Martin Damm (2001, 2009) a v osmdesátých letech také Pavel Složil. Nejvíce titulů (4) mají legendární bratři Bob a Mike Bryanové.

Poslední vítězové turnaje ATP ve Washingtonu
RokTenistaZemě
2025Alex de MinaurAustrálie
2024Sebastian KordaUSA
2023Dan EvansVelká Británie
2022Nick KyrgiosAustrálie
2021Jannik SinnerItálie
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