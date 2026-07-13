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|ATP Umag 2026 – muži
|Termín:
|13. – 18. července 2026
|Místo:
|Stadium Goran Ivanišević, Umag
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|antuka
|Prize money:
|612 620 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Poslední vítěz:
|Luciano Darderi
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Umagu živě
Mužský podnik v Umagu nevysílá žádný z dostupných televizních kanálů, na Premier Sport dostaly přednost další souběžně hrané turnaje. Spustit si lze alespoň oficiální streamovací platformu Tennis TV.
Výsledky ATP v Umagu 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|1. kolo
|Kopřiva – Prižmič
|13.7., 21:00
Kdo hraje v Umagu? Vít Kopřiva i deblisté
Turnaj v chorvatském Umagu si nenechá ujít ani Flavio Cobolli, jediný zástupce elitní desítky a nasazená jednička. Dvojkou je Alejandro Davidovich Fokina.
Turnaje tento týden
Uspět ale chtějí také Argentinci Tomas Martin Etcheverry nebo Camilo Ugo Carabelli, další Ital Matteo Arnaldi nebo Alexander Blockx.
Z českých hráčů uvidíme v hlavní soutěži Víta Kopřivu, který je dokonce osmým nasazeným. Čtyřhra se týká párů:
- Adam Pavlásek / Patrik Rikl
- Filip Duda / Michael Vrbenský
|#
|Tenista
|Země
|1
|Flavio Cobolli
|Itálie
|2
|Alejandro Davidovich Fokina
|Španělsko
|3
|Tomas Martin Etcheverry
|Argentina
|4
|Matteo Arnaldi
|Itálie
|5
|Alexander Blockx
|Belgie
|6
|Fabian Marozsan
|Maďarsko
|7
|Camilo Ugo Carabelli
|Argentina
|8
|Vít Kopřiva
|Česko
ATP Umag 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|11.–12. července (so–ne)
|kvalifikace
|13.–14. července (po–út)
|1. kolo
|15. července (středa)
|2. kolo
|16. července (čtvrtek)
|čtvrtfinále
|17. července (pátek)
|semifinále
|18. července (sobota)
|finále
Prize money pro Croatia Open 2026
Stejně jako na ostatních turnajích v tomto týdnu, i v Umagu se na odměnách rozděluje 612 620 €, což je necelých 15 milionů korun.
Na všechny prize money se podívejte níže:
- vítěz: 93 175 €
- finalista: 54 360 €
- semifinalista: 31 955 €
- čtvrtfinalista: 18 515 €
- osmifinalista: 10 750 €
- první kolo: 6 570 €
Vítězové ATP Umag a historie turnaje
Podnik v Umagu nemá tak dlouhou historii, první ročník se totiž uskutečnil v roce 1990, tehdy ještě jako Yugoslav Open. Od počátku se hraje na antuce.
Nejvíce titulů dokázal vybojovat Carlos Moyá (5), za ním je Thomas Muster se třemi trofejemi. Není to tak dávno, co se mezi vítěze zapsali také Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, současné hvězdy.
Z českých hráčů má titul pouze Bohdan Ulihrach (1998), mnohem více úspěchů posbírali Češi ve čtyřhře. Tam má dělený rekord mimo jiné František Čermák (3 tituly).
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Luciano Darderi
|Itálie
|2024
|Francisco Cerundolo
|Argentina
|2023
|Alexei Popyrin
|Austrálie
|2022
|Jannik Sinner
|Itálie
|2021
|Carlos Alcaraz
|Španělsko