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ATP Umag 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat tenis živě

Kamil Jurek
  11:36

Flavio Cobolli během finále Roland Garros | foto: Reuters

Jedním z dalších mužských tenisových podniků je ATP 250 Umag v Chorvatsku. Hraje se od 13. do 18. července 2026, budou u toho i Češi.

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ATP Umag 2026 – muži
Termín:13. – 18. července 2026
Místo:Stadium Goran Ivanišević, Umag
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:antuka
Prize money:612 620 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Poslední vítěz:Luciano Darderi

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Umagu živě

Mužský podnik v Umagu nevysílá žádný z dostupných televizních kanálů, na Premier Sport dostaly přednost další souběžně hrané turnaje. Spustit si lze alespoň oficiální streamovací platformu Tennis TV.

Výsledky ATP v Umagu 2026 (dvouhra)

ATP Umag 2026 – výsledky
Finále
Semifinále
1. kolo
Kopřiva – Prižmič13.7., 21:00

Kdo hraje v Umagu? Vít Kopřiva i deblisté

Turnaj v chorvatském Umagu si nenechá ujít ani Flavio Cobolli, jediný zástupce elitní desítky a nasazená jednička. Dvojkou je Alejandro Davidovich Fokina.

Turnaje tento týden

Uspět ale chtějí také Argentinci Tomas Martin Etcheverry nebo Camilo Ugo Carabelli, další Ital Matteo Arnaldi nebo Alexander Blockx.

Z českých hráčů uvidíme v hlavní soutěži Víta Kopřivu, který je dokonce osmým nasazeným. Čtyřhra se týká párů:

  • Adam Pavlásek / Patrik Rikl
  • Filip Duda / Michael Vrbenský
Nasazení tenisté pro ATP Umag 2026
#TenistaZemě
1Flavio CobolliItálie
2Alejandro Davidovich FokinaŠpanělsko
3Tomas Martin EtcheverryArgentina
4Matteo ArnaldiItálie
5Alexander BlockxBelgie
6Fabian MarozsanMaďarsko
7Camilo Ugo CarabelliArgentina
8Vít KopřivaČesko

Vít Kopřiva během prvního kola prostějovského challengeru.

ATP Umag 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
11.–12. července (so–ne)kvalifikace
13.–14. července (po–út)1. kolo
15. července (středa)2. kolo
16. července (čtvrtek)čtvrtfinále
17. července (pátek)semifinále
18. července (sobota)finále

Prize money pro Croatia Open 2026

Stejně jako na ostatních turnajích v tomto týdnu, i v Umagu se na odměnách rozděluje 612 620 €, což je necelých 15 milionů korun.

Na všechny prize money se podívejte níže:

  • vítěz: 93 175 €
  • finalista: 54 360 €
  • semifinalista: 31 955 €
  • čtvrtfinalista: 18 515 €
  • osmifinalista: 10 750 €
  • první kolo: 6 570 €

Vítězové ATP Umag a historie turnaje

Podnik v Umagu nemá tak dlouhou historii, první ročník se totiž uskutečnil v roce 1990, tehdy ještě jako Yugoslav Open. Od počátku se hraje na antuce.

Nejvíce titulů dokázal vybojovat Carlos Moyá (5), za ním je Thomas Muster se třemi trofejemi. Není to tak dávno, co se mezi vítěze zapsali také Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, současné hvězdy.

Z českých hráčů má titul pouze Bohdan Ulihrach (1998), mnohem více úspěchů posbírali Češi ve čtyřhře. Tam má dělený rekord mimo jiné František Čermák (3 tituly).

Poslední vítězové turnaje ATP v Umagu
RokTenistaZemě
2025Luciano DarderiItálie
2024Francisco CerundoloArgentina
2023Alexei PopyrinAustrálie
2022Jannik SinnerItálie
2021Carlos AlcarazŠpanělsko
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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