|ATP Tokio 2026 – muži
|Informace
|Termín:
|30. září – 6. října 2026
|Místo:
|Ariake Coliseum (Tenisový park Ariake), Tokio, Japonsko
|Kategorie:
|ATP 500
|Pavouk:
|32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý (DecoTurf / venku)
|Prize money:
|2 342 275 $
|Kurzy:
|u SynotTipu ZDE
|Přenosy:
|Premier Sport 2, TV Tipsport
|Poslední vítěz:
|Carlos Alcaraz (2025)
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Tokiu živě
Přímé přenosy ze všech utkání turnaje ATP 500 v Tokiu mohou fanoušci sledovat online na platformě sázkové kanceláře Tipsport.
Televizní vysílání z turnaje zajišťuje placená sportovní stanice Premier Sport 2, jež vysílá vybraná střetnutí včetně zápasů českých reprezentantů.
Výsledky ATP Tokio 2026 (dvouhra), kdy hraje Jiří Lehečka
V hlavní soutěži dvouhry startuje celkem 32 tenistů. Českým zástupcem v singlovém pavouku je Jiří Lehečka. Toho na úvod čeká souboj s belgickým tenistou Zizou Bergsem, se kterým se utká hned v úvodní hrací den.
Do čtyřhry navíc zasáhnou dva čeští deblisté – Patrik Rikl po boku Luka Johnsona a Petr Nouza s Michaelem Venusem.
Program a výsledky českého tenisty
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo (30. 09. – 04:00)
|Jiří Lehečka – Zizou Bergs
|–
Největší hvězdy Japan Open 2026
Roli turnajové jedničky a hlavního favorita plní světová trojka a obhájce trofeje Carlos Alcaraz. Jako nasazená dvojka a trojka nastupují američtí reprezentanti Frances Tiafoe a Taylor Fritz. Čtvrtým nasazeným je mladý španělský talent Rafael Jódar, kterého doplňují další elitní hráči z první světové dvacítky.
|#
|Tenista
|Země
|Žebříček ATP
|1
|Carlos Alcaraz
|Španělsko
|3.
|2
|Frances Tiafoe
|USA
|8.
|3
|Taylor Fritz
|USA
|10.
|4
|Rafael Jódar
|Španělsko
|14.
|5
|Brandon Nakashima
|USA
|16.
|6
|Casper Ruud
|Norsko
|17.
|7
|Tommy Paul
|USA
|18.
|8
|Valentin Vacherot
|Monako
|19.
ATP Tokio 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Fáze turnaje
|30. září – 1. října (st–čt)
|1. kolo
|2. října (pátek)
|Osmifinále
|4. října (neděle)
|Čtvrtfinále
|5. října (pondělí)
|Semifinále
|6. října (úterý)
|Finále
Prize money a body pro ATP Tokio 2026
Celková finanční dotace turnaje činí 2 342 275 amerických dolarů. Vítěz dvouhry si odveze šek na 437 955 $ a získá 500 bodů do hodnocení žebříčku ATP.
|Fáze (kolo)
|Body
|Finanční odměna (Prize Money)
|Vítěz (Winner)
|500
|437 955 $
|Finalista (Finalist)
|330
|235 685 $
|Semifinalista (Semi-finalist)
|200
|125 605 $
|Čtvrtfinalista (Quarter-finalist)
|100
|64 170 $
|Osmifinalista (Round of 16)
|50
|34 255 $
|1. kolo (Round of 32)
|0
|18 270 $
Vítězové ATP Tokio a historie turnaje
Japan Open je nejstarším a nejdéle hraným asijským turnajem na okruhu ATP, jehož historie sahá až do roku 1972. Rekordmanem v počtu singlových trofejí je Stefan Edberg se 4 prvenstvími, třikrát se radoval Pete Sampras.
Významnou stopu v Tokiu zanechali i čeští tenisté: Ivan Lendl zvítězil v roce 1980, v novodobé éře triumfovali Jiří Novák (2004) a Tomáš Berdych (2008). Ve čtyřhře v Tokiu kralovali Martin Damm (1997), Daniel Vacek (1997 a 1999) a Pavel Vízner (2004).
|Rok
|Vítěz dvouhry
|Finalista
|Výsledek
|2025
|Carlos Alcaraz
|Taylor Fritz
|6:4, 6:4
|2024
|Arthur Fils
|Ugo Humbert
|5:7, 7:6, 6:3
|2023
|Ben Shelton
|Aslan Karacev
|7:5, 6:1
|2022
|Taylor Fritz
|Frances Tiafoe
|7:6, 7:6
|2020–2021
|nehráno (pandemie)
|–
|–
|2019
|Novak Djoković
|John Millman
|6:3, 6:2
|2018
|Daniil Medvedev
|Kei Nišikori
|6:2, 6:4
|2017
|David Goffin
|Adrian Mannarino
|6:3, 7:5
|2016
|Nick Kyrgios
|David Goffin
|4:6, 6:3, 7:5
|2015
|Stan Wawrinka
|Benoît Paire
|6:2, 6:4