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ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  8:11

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open. | foto: Reuters

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli se představí i světová špička v čele s obhájcem titulu Carlosem Alcarazem, Taylorem Fritzem či Francesem Tiafoem. Český tenis má v hlavní soutěži dvouhry Jiřího Lehečku.
ATP Tokio 2026 – mužiInformace
Termín:30. září – 6. října 2026
Místo:Ariake Coliseum (Tenisový park Ariake), Tokio, Japonsko
Kategorie:ATP 500
Pavouk:32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý (DecoTurf / venku)
Prize money:2 342 275 $
Kurzy:u SynotTipu ZDE
Přenosy:Premier Sport 2, TV Tipsport
Poslední vítěz:Carlos Alcaraz (2025)

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Tokiu živě

Přímé přenosy ze všech utkání turnaje ATP 500 v Tokiu mohou fanoušci sledovat online na platformě sázkové kanceláře Tipsport.

Televizní vysílání z turnaje zajišťuje placená sportovní stanice Premier Sport 2, jež vysílá vybraná střetnutí včetně zápasů českých reprezentantů.

Výsledky ATP Tokio 2026 (dvouhra), kdy hraje Jiří Lehečka

V hlavní soutěži dvouhry startuje celkem 32 tenistů. Českým zástupcem v singlovém pavouku je Jiří Lehečka. Toho na úvod čeká souboj s belgickým tenistou Zizou Bergsem, se kterým se utká hned v úvodní hrací den.

Do čtyřhry navíc zasáhnou dva čeští deblisté – Patrik Rikl po boku Luka Johnsona a Petr Nouza s Michaelem Venusem.

Program a výsledky českého tenisty

FázeZápasVýsledek
1. kolo (30. 09. – 04:00) Jiří Lehečka – Zizou Bergs

Největší hvězdy Japan Open 2026

Roli turnajové jedničky a hlavního favorita plní světová trojka a obhájce trofeje Carlos Alcaraz. Jako nasazená dvojka a trojka nastupují američtí reprezentanti Frances Tiafoe a Taylor Fritz. Čtvrtým nasazeným je mladý španělský talent Rafael Jódar, kterého doplňují další elitní hráči z první světové dvacítky.

Nejvýše nasazení hráči pro ATP Tokio 2026
#TenistaZeměŽebříček ATP
1 Carlos Alcaraz Španělsko 3.
2 Frances Tiafoe USA 8.
3 Taylor Fritz USA 10.
4 Rafael Jódar Španělsko 14.
5 Brandon Nakashima USA 16.
6 Casper Ruud Norsko 17.
7 Tommy Paul USA 18.
8 Valentin Vacherot Monako 19.

ATP Tokio 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumFáze turnaje
30. září – 1. října (st–čt) 1. kolo
2. října (pátek) Osmifinále
4. října (neděle) Čtvrtfinále
5. října (pondělí) Semifinále
6. října (úterý) Finále

Prize money a body pro ATP Tokio 2026

Celková finanční dotace turnaje činí 2 342 275 amerických dolarů. Vítěz dvouhry si odveze šek na 437 955 $ a získá 500 bodů do hodnocení žebříčku ATP.

Prize money a body pro ATP Tokio 2026 (dvouhra)
Fáze (kolo)BodyFinanční odměna (Prize Money)
Vítěz (Winner)500437 955 $
Finalista (Finalist)330235 685 $
Semifinalista (Semi-finalist)200125 605 $
Čtvrtfinalista (Quarter-finalist)10064 170 $
Osmifinalista (Round of 16)5034 255 $
1. kolo (Round of 32)018 270 $

Vítězové ATP Tokio a historie turnaje

Japan Open je nejstarším a nejdéle hraným asijským turnajem na okruhu ATP, jehož historie sahá až do roku 1972. Rekordmanem v počtu singlových trofejí je Stefan Edberg se 4 prvenstvími, třikrát se radoval Pete Sampras.

Významnou stopu v Tokiu zanechali i čeští tenisté: Ivan Lendl zvítězil v roce 1980, v novodobé éře triumfovali Jiří Novák (2004) a Tomáš Berdych (2008). Ve čtyřhře v Tokiu kralovali Martin Damm (1997), Daniel Vacek (1997 a 1999) a Pavel Vízner (2004).

Přehled vítězů dvouhry (od roku 2015)
RokVítěz dvouhryFinalistaVýsledek
2025 Carlos Alcaraz Taylor Fritz 6:4, 6:4
2024 Arthur Fils Ugo Humbert 5:7, 7:6, 6:3
2023 Ben Shelton Aslan Karacev 7:5, 6:1
2022 Taylor Fritz Frances Tiafoe 7:6, 7:6
2020–2021 nehráno (pandemie)
2019 Novak Djoković John Millman 6:3, 6:2
2018 Daniil Medvedev Kei Nišikori 6:2, 6:4
2017 David Goffin Adrian Mannarino 6:3, 7:5
2016 Nick Kyrgios David Goffin 4:6, 6:3, 7:5
2015 Stan Wawrinka Benoît Paire 6:2, 6:4
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