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ATP Stockholm 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  12:13
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Taylor Fritz slaví na US Open vyhraný bod. | foto: Reuters

Posledním klasickým turnajem letošní mužské tenisové sezony je podnik ATP 250 ve Stockholmu, hraje se v halovém prostředí od 8. do 14. listopadu 2026. Startuje několik zajímavých hráčů, představí se i Tomáš Macháč. Sledujte přímé přenosy online.
ATP Stockholm 2026 – muži
Termín:8. – 14. listopadu 2026
Místo:Kungliga tennishallen, Stockholm
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý (hala)
Prize money:723 435 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítěz:Casper Ruud

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP ve Stockholmu živě

Přímé přenosy z halového turnaje ve Stockholmu si můžete spustit u Tipsportu, který nabízí livestreamy ze všech utkání. Noví hráči si navíc přijdou na vstupní bonus 1 000 Kč.

Televizní vysílání si fanoušci užijí díky kanálům Premier Sport, zápasy by tam měly být živě od čtvrtku. Jde o placené kanály, které mají v nabídce například:

    • Telly
    • Magenta TV
    • Oneplay

Výsledky ATP Stockholm 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi

Tomáš Macháč vstupuje do soutěže v pondělí, v tabulce najdete jeho program a jak dopadl. Od semifinálové fáze v ní najdete kompletní harmonogram.

ATP Stockholm 2026 – výsledky
1. kolo
Macháč – Gojo9.11., 14:00

Kdo hraje? Tomáš Macháč a deblisté

Jedničkou ve Stockholmu je letos Taylor Fritz, jediný hráč z TOP 20 mužského žebříčku. Nechybí ani obhájce titulu Casper Ruud, trojkou je Lorenzo Musetti.

Jediným českým zástupcem ve dvouhře je Tomáš Macháč, který se do švédské metropole vrací po třech letech. Tehdy prošel do čtvrtfinále.

Ve čtyřhře si zahrají ještě Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, a také Petr Nouza, který tvoří pár s Michaelem Venusem (Nový Zéland).

Nejvýše nasazení tenisté pro ATP Stockholm 2026
#TenistaZemě
1Taylor FritzUSA
2Casper RuudNorsko
3Lorenzo MusettiItálie
4Alejandro TabiloChile
5Tomas Martín EtcheverryArgentina
6Alex MichelsenUSA
7Ugo HumbertFrancie
8Zizou BergsBelgie

Casper Ruud se raduje z výhry na Turnaji mistrů.

ATP 250 Stockholm 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
7.–8. listopadu (so–ne)kvalifikace
8.–10. listopadu (ne–út)1. kolo
10.–11. listopadu (út–st)osmifinále
12. listopadu (čtvrtek)čtvrtfinále
13. listopadu (pátek)semifinále
14. listopadu (sobota)finále

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Prize money pro mužské Stockholm Open 2026

Ve Stockholmu si letos tenisté rozdělí na odměnách celkem 723 435 €, což je v přepočtu asi 17,6 milionů korun. Vítěz si přilepší o 2,7 milionu.

Na ostatní fáze se podívejte níže:

  • vítěz: 110 055 €
  • finalista: 64 195 €
  • semifinalista: 37 735 €
  • čtvrtfinalista: 21 865 €
  • osmifinalista: 12 695 €
  • první kolo: 7 755 €

Vítězové ATP Stockholm a historie turnaje, Tomáš Berdych

Stockholm Open se hraje už od roku 1969, dějištěm je od počátku Royal Tennis Hall (švédsky Kungliga tennishallen), vybudovaná už ve 40. letech. Neplatilo to pouze v letech 1989–1994, kdy se hrálo v Globe Areně a povrchem byl dnes již nepoužívaný koberec.

Během dlouhé historie poznal turnaj spoustu různých vítězů, nejvíce titulů mají John McEnroe a Boris Becker (4). Podnik seděl i Tomáši Berdychovi, který tedy získal hned tři trofeje, jde tak o jeho nejúspěšnější podnik kariéry. V roce 1989 tady vyhrál i Ivan Lendl.

Ve čtyřhře je jediným českým šampionem Tomáš Šmíd (1984), do finále prošlo i několik dalších reprezentantů. Těmi posledními jsou Petr Nouza s Patrikem Riklem (2024).

Poslední vítězové turnaje Stockholm Open
RokTenistaZemě
2025Casper RuudNorsko
2024Tommy PaulUSA
2023Gael MonfilsFrancie
2022Holger RuneDánsko
2021Tommy PaulUSA
2020nehrálo se – COVID-19
2019Denis ShapovalovKanada
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