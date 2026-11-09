|ATP Stockholm 2026 – muži
|Termín:
|8. – 14. listopadu 2026
|Místo:
|Kungliga tennishallen, Stockholm
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý (hala)
|Prize money:
|723 435 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítěz:
|Casper Ruud
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP ve Stockholmu živě
Přímé přenosy z halového turnaje ve Stockholmu si můžete spustit u Tipsportu, který nabízí livestreamy ze všech utkání. Noví hráči si navíc přijdou na vstupní bonus 1 000 Kč.
Televizní vysílání si fanoušci užijí díky kanálům Premier Sport, zápasy by tam měly být živě od čtvrtku. Jde o placené kanály, které mají v nabídce například:
- Telly
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky ATP Stockholm 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi
Tomáš Macháč vstupuje do soutěže v pondělí, v tabulce najdete jeho program a jak dopadl. Od semifinálové fáze v ní najdete kompletní harmonogram.
|1. kolo
|Macháč – Gojo
|9.11., 14:00
Kdo hraje? Tomáš Macháč a deblisté
Jedničkou ve Stockholmu je letos Taylor Fritz, jediný hráč z TOP 20 mužského žebříčku. Nechybí ani obhájce titulu Casper Ruud, trojkou je Lorenzo Musetti.
Jediným českým zástupcem ve dvouhře je Tomáš Macháč, který se do švédské metropole vrací po třech letech. Tehdy prošel do čtvrtfinále.
Ve čtyřhře si zahrají ještě Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, a také Petr Nouza, který tvoří pár s Michaelem Venusem (Nový Zéland).
|#
|Tenista
|Země
|1
|Taylor Fritz
|USA
|2
|Casper Ruud
|Norsko
|3
|Lorenzo Musetti
|Itálie
|4
|Alejandro Tabilo
|Chile
|5
|Tomas Martín Etcheverry
|Argentina
|6
|Alex Michelsen
|USA
|7
|Ugo Humbert
|Francie
|8
|Zizou Bergs
|Belgie
ATP 250 Stockholm 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|7.–8. listopadu (so–ne)
|kvalifikace
|8.–10. listopadu (ne–út)
|1. kolo
|10.–11. listopadu (út–st)
|osmifinále
|12. listopadu (čtvrtek)
|čtvrtfinále
|13. listopadu (pátek)
|semifinále
|14. listopadu (sobota)
|finále
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Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro mužské Stockholm Open 2026
Ve Stockholmu si letos tenisté rozdělí na odměnách celkem 723 435 €, což je v přepočtu asi 17,6 milionů korun. Vítěz si přilepší o 2,7 milionu.
Na ostatní fáze se podívejte níže:
- vítěz: 110 055 €
- finalista: 64 195 €
- semifinalista: 37 735 €
- čtvrtfinalista: 21 865 €
- osmifinalista: 12 695 €
- první kolo: 7 755 €
Vítězové ATP Stockholm a historie turnaje, Tomáš Berdych
Stockholm Open se hraje už od roku 1969, dějištěm je od počátku Royal Tennis Hall (švédsky Kungliga tennishallen), vybudovaná už ve 40. letech. Neplatilo to pouze v letech 1989–1994, kdy se hrálo v Globe Areně a povrchem byl dnes již nepoužívaný koberec.
Během dlouhé historie poznal turnaj spoustu různých vítězů, nejvíce titulů mají John McEnroe a Boris Becker (4). Podnik seděl i Tomáši Berdychovi, který tedy získal hned tři trofeje, jde tak o jeho nejúspěšnější podnik kariéry. V roce 1989 tady vyhrál i Ivan Lendl.
Ve čtyřhře je jediným českým šampionem Tomáš Šmíd (1984), do finále prošlo i několik dalších reprezentantů. Těmi posledními jsou Petr Nouza s Patrikem Riklem (2024).
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Casper Ruud
|Norsko
|2024
|Tommy Paul
|USA
|2023
|Gael Monfils
|Francie
|2022
|Holger Rune
|Dánsko
|2021
|Tommy Paul
|USA
|2020
|nehrálo se – COVID-19
|2019
|Denis Shapovalov
|Kanada