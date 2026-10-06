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ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  11:56

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu. | foto: Reuters

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.
ATP Šanghaj 2026 – muži
Termín:7. – 18. října 2026
Místo:Qizhong Forest Sports City Arena, Šanghaj
Kategorie:ATP 1000
Pavouk:96 hráčů ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:9 415 725 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítěz:Valentin Vacherot

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Šanghaji živě

Přímé přenosy z mužských tenisových turnajů najdou zájemci u několika sázkových kanceláří, doporučit můžeme například Tipsport. Jen za registraci dostanete 1 000 Kč, polovinu z této částky lze využít pro sázky třeba právě na tenis.

Sledování tenisu v TV je možné díky placeným kanálům Premier Sport, které si pořídíte například u těchto poskytovatelů:

    • Telly
    • Magenta TV
    • Oneplay

Výsledky ATP Shanghai Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi

V tabulce níže najdete všechny zápasy českých hráčů na Rolex Shanghai Masters 2026 pro dvouhru. V prvním kole uvidíme celkem tři naše naděje, dva nasazení mají volno. Od semifinále vám přineseme výsledky všech zápasů.

ATP Šanghaj 2026 – výsledky
2. kolo
Menšík – Shimabukuro/Kecmanovič
Lehečka – Borges/Diaz Acosta
1. kolo
Macháč – Čang7.10.,
Kopřiva – Bergs7.10.,
Svrčina7.10.,

Kdo hraje? Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a další

Při neúčasti Jannika Sinnera, kterého už na kurtech v roce 2026 neuvidíme, je nasazenou jedničkou Alexander Zverev. Hráčem číslo dva je pak Carlos Alcaraz.

Nechybí ani čtyřnásobný šampion Novak Djokovič a další předchozí šampioni, Daniil Medveděv, Hubert Hurkacz a obhájce Valentin Vacherot.

Český tenis tentokrát reprezentuje celkem 5 nadějí. Jakub Menšík a Jiří Lehečka jsou nasazení, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a úspěšný kvalifikant Dalibor Svrčina musí absolvovat i první kolo.

Nejvýše nasazení tenisté pro ATP Šanghaj 2026
#TenistaZemě
1Alexander ZverevNěmecko
2Carlos AlcarazŠpanělsko
3Ben SheltonUSA
4Félix Auger-AliassimeKanada
5Daniil MedveděvRusko
6Flavio CobolliItálie
7Frances TiafoeUSA
8Arthur FilsFrancie

COŽE? Valentin Vacherot právě vyřadil Novaka Djokoviče a sám tomu nemůže uvěřit.

ATP Masters Šanghaj 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
5.–6. října (po–út)kvalifikace
7.–9. října (st–pá)1. kolo
10.–11. října (so–ne)2. kolo
12.–13. října (po–út)3. kolo
14. října (středa)osmifinále
15.–16. října (čt–pá)čtvrtfinále
17. října (sobota)semifinále
18. října (neděle)finále

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Prize money pro mužské Rolex Shanghai Masters 2026

Stejně jako na dalších velkých podnicích Masters, i v Šanghaji se na odměnách rozdají obrovské peníze, konkrétně 9 415 725 $. To je v přepočtu téměř 205 milionů korun.

Vítěz si přilepší o asi 25 milionů, další prize money jsou následující:

  • vítěz: 1 151 380 $
  • finalista: 612 340 $
  • semifinalista: 340 190 $
  • čtvrtfinalista: 193 645 $
  • osmifinalista: 105 720 $
  • třetí kolo: 61 865 $
  • druhé kolo: 36 110 $
  • první kolo: 24 335 $

Vítězové ATP Shanghai a historie turnaje

V Šanghaji se poprvé mužský tenisový turnaj hrál už v roce 1996, vydržel tam do roku 2004. V dalších letech (2002, 2005–2008) se toto město stalo dějištěm Turnaje mistrů, současné Masters se pak koná teprve od roku 2009.

V současné době patří hlavní stadion s kapacitou 15 000 diváků k největším kurtům na světě, má i zatahovací střechu.

Většinu titulů si rozdělilo trio Novak Djokovič (4), Andy Murray (3) a Roger Federer (2), přidali se k nim už jen Nikolay Davyděnko, Daniil Medveděv, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner a Valentin Vacherot.

Jediným českým šampionem je Radek Štěpánek, který v roce 2012 zvítězil ve čtyřhře po boku Leandera Paese. Žádný další Čech se neprobojoval ani do finále.

Poslední vítězové turnaje Shanghai Open
RokTenistaZemě
2025Valentin VacherotMonako
2024Jannik SinnerItálie
2023Hubert HurkaczPolsko
2022nehrálo se kvůli COVID-19
2021nehrálo se kvůli COVID-19
2020nehrálo se kvůli COVID-19
2019Daniil MedveděvRusko
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