|ATP Šanghaj 2026 – muži
|Termín:
|7. – 18. října 2026
|Místo:
|Qizhong Forest Sports City Arena, Šanghaj
|Kategorie:
|ATP 1000
|Pavouk:
|96 hráčů ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|9 415 725 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítěz:
|Valentin Vacherot
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Šanghaji živě
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Výsledky ATP Shanghai Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi
V tabulce níže najdete všechny zápasy českých hráčů na Rolex Shanghai Masters 2026 pro dvouhru. V prvním kole uvidíme celkem tři naše naděje, dva nasazení mají volno. Od semifinále vám přineseme výsledky všech zápasů.
|2. kolo
|Menšík – Shimabukuro/Kecmanovič
|Lehečka – Borges/Diaz Acosta
|1. kolo
|Macháč – Čang
|7.10.,
|Kopřiva – Bergs
|7.10.,
|Svrčina –
|7.10.,
Kdo hraje? Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a další
Při neúčasti Jannika Sinnera, kterého už na kurtech v roce 2026 neuvidíme, je nasazenou jedničkou Alexander Zverev. Hráčem číslo dva je pak Carlos Alcaraz.
Nechybí ani čtyřnásobný šampion Novak Djokovič a další předchozí šampioni, Daniil Medveděv, Hubert Hurkacz a obhájce Valentin Vacherot.
Český tenis tentokrát reprezentuje celkem 5 nadějí. Jakub Menšík a Jiří Lehečka jsou nasazení, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a úspěšný kvalifikant Dalibor Svrčina musí absolvovat i první kolo.
- Jakub Menšík (13. nasazený)
- Jiří Lehečka (22.)
- Tomáš Macháč
- Vít Kopřiva
- Dalibor Svrčina
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alexander Zverev
|Německo
|2
|Carlos Alcaraz
|Španělsko
|3
|Ben Shelton
|USA
|4
|Félix Auger-Aliassime
|Kanada
|5
|Daniil Medveděv
|Rusko
|6
|Flavio Cobolli
|Itálie
|7
|Frances Tiafoe
|USA
|8
|Arthur Fils
|Francie
ATP Masters Šanghaj 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|5.–6. října (po–út)
|kvalifikace
|7.–9. října (st–pá)
|1. kolo
|10.–11. října (so–ne)
|2. kolo
|12.–13. října (po–út)
|3. kolo
|14. října (středa)
|osmifinále
|15.–16. října (čt–pá)
|čtvrtfinále
|17. října (sobota)
|semifinále
|18. října (neděle)
|finále
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Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro mužské Rolex Shanghai Masters 2026
Stejně jako na dalších velkých podnicích Masters, i v Šanghaji se na odměnách rozdají obrovské peníze, konkrétně 9 415 725 $. To je v přepočtu téměř 205 milionů korun.
Vítěz si přilepší o asi 25 milionů, další prize money jsou následující:
- vítěz: 1 151 380 $
- finalista: 612 340 $
- semifinalista: 340 190 $
- čtvrtfinalista: 193 645 $
- osmifinalista: 105 720 $
- třetí kolo: 61 865 $
- druhé kolo: 36 110 $
- první kolo: 24 335 $
Vítězové ATP Shanghai a historie turnaje
V Šanghaji se poprvé mužský tenisový turnaj hrál už v roce 1996, vydržel tam do roku 2004. V dalších letech (2002, 2005–2008) se toto město stalo dějištěm Turnaje mistrů, současné Masters se pak koná teprve od roku 2009.
V současné době patří hlavní stadion s kapacitou 15 000 diváků k největším kurtům na světě, má i zatahovací střechu.
Většinu titulů si rozdělilo trio Novak Djokovič (4), Andy Murray (3) a Roger Federer (2), přidali se k nim už jen Nikolay Davyděnko, Daniil Medveděv, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner a Valentin Vacherot.
Jediným českým šampionem je Radek Štěpánek, který v roce 2012 zvítězil ve čtyřhře po boku Leandera Paese. Žádný další Čech se neprobojoval ani do finále.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Valentin Vacherot
|Monako
|2024
|Jannik Sinner
|Itálie
|2023
|Hubert Hurkacz
|Polsko
|2022
|nehrálo se kvůli COVID-19
|2021
|nehrálo se kvůli COVID-19
|2020
|nehrálo se kvůli COVID-19
|2019
|Daniil Medveděv
|Rusko