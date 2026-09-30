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ATP Peking 2026: Program, pavouk, Jakub Menšík a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  7:55

Jakub Menšík odvrací úder Brandona Nakashimy v Laver Cupu. | foto: Reuters

Tenisový turnaj ATP v Pekingu patří k nejvýznamnějším asijským podnikům podzimní části sezony. V roce 2026 se koná už 25. ročník. V areálu National Tennis Center se od 30. září do 6. října 2026 představí špička mužského tenisu v kategorii ATP 500. V čínské metropoli nechybí ani Jakub Menšík.
ATP Peking 2026 – mužiInformace
Termín:30. září – 6. října 2026
Místo:National Tennis Center, Peking, Čína
Kategorie:ATP 500
Pavouk:32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý (venku)
Prize money:4 089 385 $ (cca 88 milionů Kč)
Přenosy:Premier Sport 1, Tipsport
Poslední vítěz:Jannik Sinner (2025)
Kurzyu SynotTipu ZDE

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Pekingu živě

Utkání z turnaje ATP 500 v Pekingu mohou sportovní fanoušci sledovat v přímých přenosech u sázkové kanceláře Tipsport.

Televizní vysílání zajišťuje placený sportovní kanál Premier Sport 1, který zařazuje vybrané zápasy hracích dnů s českým komentářem.

Výsledky ATP Peking 2026: Jakub Menšík

V hlavní soutěži dvouhry startuje celkem 32 tenistů. Český tenis má v pavouku zastoupení v podobě Jakuba Menšíka, který je nasazený jako číslo osm. V kvalifikaci usiloval o postup také Tomáš Macháč, který však v rozhodujícím kole podlehl Francouzi Arthuru Geovi 3:6, 4:6 a do hlavní části neprošel.

Menšík vstoupí do turnaje ve čtvrtek 1. října atraktivním soubojem 1. kola proti kazašskému tenistovi Alexanderu Bublikovi.

Program a výsledky českého tenisty
FázeZápasVýsledek
1. kolo (1. 10. – 05:00)Alexander Bublik – Jakub Menšík (8)

Největší hvězdy China Open 2026

Role turnajové jedničky připadla Alexanderu Zverevovi, pozici dvojky plní kanadský tenista Félix Auger-Aliassime. Obrovskou pozornost poutá přítomnost šestinásobného šampiona z Pekingu Novaka Djokoviće, jenž startuje jako šestý nasazený. Naopak loňský titul nebude obhajovat světový hráč číslo jedna Jannik Sinner, kterého do čínské metropole nepustilo zranění.

Nejvýše nasazení hráči pro ATP Peking 2026
#TenistaZemě
1Alexander ZverevNěmecko
2Félix Auger-AliassimeKanada
3Daniil MedvedevRusko
4Flavio CobolliItálie
5Alex de MinaurAustrálie
6Novak DjokovićSrbsko
7Hubert HurkaczPolsko
8Jakub MenšíkČesko

ATP Peking 2026 program

DatumFáze turnaje
28. – 29. září (po–út)Kvalifikace
30. září – 1. října (st–čt)1. kolo
2. října (pá)Osmifinále (2. kolo)
3. října (so)Čtvrtfinále
5. října (po)Semifinále
6. října (út)Finále

Prize money a body pro ATP Peking 2026

Na turnaji kategorie ATP 500 se v roce 2026 rozděluje celková dotace ve výši 4 089 385 amerických dolarů. Vítěz singlové soutěže získá prémii 764 750 $ a 500 bodů do světového žebříčku ATP.

Prize money a body pro ATP Peking 2026 (dvouhra)
Fáze (kolo)BodyFinanční odměna (Prize Money)
Vítěz (Winner)500 764 750 $
Finalista (Finalist)330 411 480 $
Semifinalista (Semi-finalist)200 219 925 $
Čtvrtfinalista (Quarter-finalist)100 112 035 $
Osmifinalista (Round of 16)50 59 805 $
1. kolo (Round of 32)0 31 895 $

Vítězové ATP Peking a historie turnaje

Mužský tenisový turnaj v Pekingu byl založen v roce 1993, přičemž po pauze na přelomu tisíciletí byl obnoven v roce 2004. Od roku 2009 patří do stálé série ATP Tour 500 a koná se v moderním olympijském centru postaveném pro LOH 2008.

Historickým rekordmanem je Novak Djoković, který zde v letech 2009 až 2015 získal celkem 6 titulů. Výraznou českou stopu zanechal v roce 2011 Tomáš Berdych, který tehdy ve finále zdolal Marina Čiliče.

Přehled vítězů dvouhry (od roku 2013)
RokVítěz dvouhryFinalistaVýsledek
2025Jannik SinnerLearner Tien6:2, 6:2
2024Carlos AlcarazJannik Sinner6:7, 6:4, 7:6
2023Jannik SinnerDaniil Medvedev7:6, 7:6
2020–2022nehráno (pandemie)
2019Dominic ThiemStefanos Tsitsipas3:6, 6:4, 6:1
2018Nikoloz BasilashviliJuan Martín del Potro6:4, 6:4
2017Rafael NadalNick Kyrgios6:2, 6:1
2016Andy MurrayGrigor Dimitrov6:4, 7:6
2015Novak DjokovićRafael Nadal6:2, 6:2
2014Novak DjokovićTomáš Berdych6:0, 6:2
2013Novak DjokovićRafael Nadal6:3, 6:4
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