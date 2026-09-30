|ATP Peking 2026 – muži
|Informace
|Termín:
|30. září – 6. října 2026
|Místo:
|National Tennis Center, Peking, Čína
|Kategorie:
|ATP 500
|Pavouk:
|32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý (venku)
|Prize money:
|4 089 385 $ (cca 88 milionů Kč)
|Přenosy:
|Premier Sport 1, Tipsport
|Poslední vítěz:
|Jannik Sinner (2025)
|Kurzy
|u SynotTipu ZDE
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Pekingu živě
Utkání z turnaje ATP 500 v Pekingu mohou sportovní fanoušci sledovat v přímých přenosech u sázkové kanceláře Tipsport.
Televizní vysílání zajišťuje placený sportovní kanál Premier Sport 1, který zařazuje vybrané zápasy hracích dnů s českým komentářem.
Výsledky ATP Peking 2026: Jakub Menšík
V hlavní soutěži dvouhry startuje celkem 32 tenistů. Český tenis má v pavouku zastoupení v podobě Jakuba Menšíka, který je nasazený jako číslo osm. V kvalifikaci usiloval o postup také Tomáš Macháč, který však v rozhodujícím kole podlehl Francouzi Arthuru Geovi 3:6, 4:6 a do hlavní části neprošel.
Menšík vstoupí do turnaje ve čtvrtek 1. října atraktivním soubojem 1. kola proti kazašskému tenistovi Alexanderu Bublikovi.
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo (1. 10. – 05:00)
|Alexander Bublik – Jakub Menšík (8)
|–
Největší hvězdy China Open 2026
Role turnajové jedničky připadla Alexanderu Zverevovi, pozici dvojky plní kanadský tenista Félix Auger-Aliassime. Obrovskou pozornost poutá přítomnost šestinásobného šampiona z Pekingu Novaka Djokoviće, jenž startuje jako šestý nasazený. Naopak loňský titul nebude obhajovat světový hráč číslo jedna Jannik Sinner, kterého do čínské metropole nepustilo zranění.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alexander Zverev
|Německo
|2
|Félix Auger-Aliassime
|Kanada
|3
|Daniil Medvedev
|Rusko
|4
|Flavio Cobolli
|Itálie
|5
|Alex de Minaur
|Austrálie
|6
|Novak Djoković
|Srbsko
|7
|Hubert Hurkacz
|Polsko
|8
|Jakub Menšík
|Česko
ATP Peking 2026 program
|Datum
|Fáze turnaje
|28. – 29. září (po–út)
|Kvalifikace
|30. září – 1. října (st–čt)
|1. kolo
|2. října (pá)
|Osmifinále (2. kolo)
|3. října (so)
|Čtvrtfinále
|5. října (po)
|Semifinále
|6. října (út)
|Finále
Prize money a body pro ATP Peking 2026
Na turnaji kategorie ATP 500 se v roce 2026 rozděluje celková dotace ve výši 4 089 385 amerických dolarů. Vítěz singlové soutěže získá prémii 764 750 $ a 500 bodů do světového žebříčku ATP.
|Fáze (kolo)
|Body
|Finanční odměna (Prize Money)
|Vítěz (Winner)
|500
|764 750 $
|Finalista (Finalist)
|330
|411 480 $
|Semifinalista (Semi-finalist)
|200
|219 925 $
|Čtvrtfinalista (Quarter-finalist)
|100
|112 035 $
|Osmifinalista (Round of 16)
|50
|59 805 $
|1. kolo (Round of 32)
|0
|31 895 $
Vítězové ATP Peking a historie turnaje
Mužský tenisový turnaj v Pekingu byl založen v roce 1993, přičemž po pauze na přelomu tisíciletí byl obnoven v roce 2004. Od roku 2009 patří do stálé série ATP Tour 500 a koná se v moderním olympijském centru postaveném pro LOH 2008.
Historickým rekordmanem je Novak Djoković, který zde v letech 2009 až 2015 získal celkem 6 titulů. Výraznou českou stopu zanechal v roce 2011 Tomáš Berdych, který tehdy ve finále zdolal Marina Čiliče.
|Rok
|Vítěz dvouhry
|Finalista
|Výsledek
|2025
|Jannik Sinner
|Learner Tien
|6:2, 6:2
|2024
|Carlos Alcaraz
|Jannik Sinner
|6:7, 6:4, 7:6
|2023
|Jannik Sinner
|Daniil Medvedev
|7:6, 7:6
|2020–2022
|nehráno (pandemie)
|–
|–
|2019
|Dominic Thiem
|Stefanos Tsitsipas
|3:6, 6:4, 6:1
|2018
|Nikoloz Basilashvili
|Juan Martín del Potro
|6:4, 6:4
|2017
|Rafael Nadal
|Nick Kyrgios
|6:2, 6:1
|2016
|Andy Murray
|Grigor Dimitrov
|6:4, 7:6
|2015
|Novak Djoković
|Rafael Nadal
|6:2, 6:2
|2014
|Novak Djoković
|Tomáš Berdych
|6:0, 6:2
|2013
|Novak Djoković
|Rafael Nadal
|6:3, 6:4