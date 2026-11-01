|ATP Paříž 2026 – muži
|Termín:
|2. – 8. listopadu 2026
|Místo:
|La Défense Arena, Francie
|Kategorie:
|ATP 1000
|Pavouk:
|56 hráčů ve dvouhře, 24 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý (hala)
|Prize money:
|6 309 095 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítěz:
|Jannik Sinner
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Paříži živě
Ani poslední velký klasický turnaj sezony si nenechá ujít sázková kancelář Tipsport, která nabízí jak přímé přenosy ze všech duelů, tak množství kurzů. Nově zaregistrovaní získávají vstupní bonus 1 000 Kč.
Sledovat ATP Paříž v TV lze díky kanálům skupiny Premier Sport, jsou však placené. Nabízí je například tito poskytovatelé:
- Telly
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky ATP Paříž Masters 2026 (dvouhra), pavouk, kdy hrají Češi
Podívejte se na program a výsledky všech českých zápasů z Rolex Paris Masters 2026 ve dvouhře. Od semifinálové fáze vám zde nabídneme kompletní harmonogram.
|1. kolo
|Lehečka – Michelsen
|3.11.,
|Macháč – Jacquet
|2.11., 15:30
Kdo hraje? Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a deblisté
Z elitní desítky chybí pouze Jannik Sinner, jedničkou je čerstvý světový hráč číslo jedna Alexander Zverev. Na opačné straně pavouka najdeme Carlose Alcaraze. Hraje i sedminásobný šampion Novak Djokovič.
Z českých hráčů se představí pouze dvě naděje, Jakub Menšík je momentálně zraněný. Hrát mohl i Vít Kopřiva, neprošel ale dvoukolovou kvalifikací. Hrát tedy budou:
- Jiří Lehečka
- Tomáš Macháč (úspěšný kvalifikant)
Ve čtyřhře ještě uvidíme Adama Pavláska s Patrikem Riklem, a také Petra Nouzu, který hraje s Michaelem Venusem z Nového Zélandu.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alexander Zverev
|Německo
|2
|Carlos Alcaraz
|Španělsko
|3
|Ben Shelton
|USA
|4
|Daniil Medveděv
|Rusko
|5
|Flavio Cobolli
|Itálie
|6
|Arthur Fils
|Francie
|7
|Frances Tiafoe
|USA
|8
|Alex de Minaur
|Austrálie
ATP Masters Paříž 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|31. října–1. listopadu (so–ne)
|kvalifikace
|2.–3. listopadu (po–út)
|1. kolo
|3.–4. listopadu (út–st)
|2. kolo
|5. listopadu (čtvrtek)
|osmifinále
|6. listopadu (pátek)
|čtvrtfinále
|7. listopadu (sobota)
|semifinále
|8. listopadu (neděle)
|finále
|
Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro mužské Rolex Paris Masters 2026
Masters v Paříži je pouze týdenní, i tak jsou ale odměny více než slušné – celkem se rozdělí 6 309 095 €, tedy více než 153 milionů korun.
Vítěz bere necelých 24 milionů a 1 000 bodů do žebříčku, další fáze jsou ohodnoceny takto:
- vítěz: 974 370 €
- finalista: 532 120 €
- semifinalista: 290 960 €
- čtvrtfinalista: 158 700 €
- osmifinalista: 84 890 €
- druhé kolo: 45 520 €
- první kolo: 25 220 €
Vítězové ATP Paris a historie turnaje
V Paříži se halový podnik hraje už od roku 1969, tehdy začínal na Stade Pierre de Coubertin. Vydržel tam do roku 1986, od kdy byla dějištěm známá hala Bercy. Po téměř 40 letech ale loni došlo ke změně na La Défense Arenu v Nanterre, nacházející se na předměstí Paříže. Řadu let se hrálo na dnes již nepoužívaném koberci.
Mezi vítěze této akce se zapsaly legendy jako Boris Becker, Andre Agassi nebo Pete Sampras, jednoznačně nejvíce titulů má ale Novak Djokovič (7), který ještě další dvě finále prohrál.
Paříž je jediným titulem ze série Masters, které kdy vyhrál Tomáš Berdych (2005), o rok dříve byl ve finále i Radek Štěpánek. Nejčerstvější českou stopou v boji o titul je Adam Pavlásek, v roce 2024 ale po boku Lloyda Glasspoola trofej nezískal.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Jannik Sinner
|Itálie
|2024
|Alexander Zverev
|Německo
|2023
|Novak Djokovič
|Srbsko
|2022
|Holger Rune
|Dánsko
|2021
|Novak Djokovič
|Srbsko
|2020
|Daniil Medveděv
|Rusko
|2019
|Novak Djokovič
|Srbsko