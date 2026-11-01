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ATP Paříž Masters 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  20:41

Novak Djokovič v prvním kole US Open | foto: Frank Franklin IIAP

Jediným halovým turnajem kategorie ATP 1000 je Masters v Paříži, letos se hraje od 2. do 8. listopadu 2026. V akci uvidíme světovou špičku mužského tenisu, startují i Češi. Sledujte přímé přenosy online.
ATP Paříž 2026 – muži
Termín:2. – 8. listopadu 2026
Místo:La Défense Arena, Francie
Kategorie:ATP 1000
Pavouk:56 hráčů ve dvouhře, 24 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý (hala)
Prize money:6 309 095 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítěz:Jannik Sinner

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Paříži živě

Ani poslední velký klasický turnaj sezony si nenechá ujít sázková kancelář Tipsport, která nabízí jak přímé přenosy ze všech duelů, tak množství kurzů. Nově zaregistrovaní získávají vstupní bonus 1 000 Kč.

Sledovat ATP Paříž v TV lze díky kanálům skupiny Premier Sport, jsou však placené. Nabízí je například tito poskytovatelé:

    • Telly
    • Magenta TV
    • Oneplay

Výsledky ATP Paříž Masters 2026 (dvouhra), pavouk, kdy hrají Češi

Podívejte se na program a výsledky všech českých zápasů z Rolex Paris Masters 2026 ve dvouhře. Od semifinálové fáze vám zde nabídneme kompletní harmonogram.

ATP Paříž 2026 – výsledky
1. kolo
Lehečka – Michelsen3.11.,
Macháč – Jacquet2.11., 15:30

Kdo hraje? Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a deblisté

Z elitní desítky chybí pouze Jannik Sinner, jedničkou je čerstvý světový hráč číslo jedna Alexander Zverev. Na opačné straně pavouka najdeme Carlose Alcaraze. Hraje i sedminásobný šampion Novak Djokovič.

Z českých hráčů se představí pouze dvě naděje, Jakub Menšík je momentálně zraněný. Hrát mohl i Vít Kopřiva, neprošel ale dvoukolovou kvalifikací. Hrát tedy budou:

Ve čtyřhře ještě uvidíme Adama Pavláska s Patrikem Riklem, a také Petra Nouzu, který hraje s Michaelem Venusem z Nového Zélandu.

Nejvýše nasazení tenisté pro ATP Paříž 2026
#TenistaZemě
1Alexander ZverevNěmecko
2Carlos AlcarazŠpanělsko
3Ben SheltonUSA
4Daniil MedveděvRusko
5Flavio CobolliItálie
6Arthur FilsFrancie
7Frances TiafoeUSA
8Alex de MinaurAustrálie

Jannik Sinner a Félix Auger-Aliassime před finále turnaje v Paříži.

ATP Masters Paříž 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
31. října–1. listopadu (so–ne)kvalifikace
2.–3. listopadu (po–út)1. kolo
3.–4. listopadu (út–st)2. kolo
5. listopadu (čtvrtek)osmifinále
6. listopadu (pátek)čtvrtfinále
7. listopadu (sobota)semifinále
8. listopadu (neděle)finále

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Prize money pro mužské Rolex Paris Masters 2026

Masters v Paříži je pouze týdenní, i tak jsou ale odměny více než slušné – celkem se rozdělí 6 309 095 €, tedy více než 153 milionů korun.

Vítěz bere necelých 24 milionů a 1 000 bodů do žebříčku, další fáze jsou ohodnoceny takto:

  • vítěz: 974 370 €
  • finalista: 532 120 €
  • semifinalista: 290 960 €
  • čtvrtfinalista: 158 700 €
  • osmifinalista: 84 890 €
  • druhé kolo: 45 520 €
  • první kolo: 25 220 €

Vítězové ATP Paris a historie turnaje

V Paříži se halový podnik hraje už od roku 1969, tehdy začínal na Stade Pierre de Coubertin. Vydržel tam do roku 1986, od kdy byla dějištěm známá hala Bercy. Po téměř 40 letech ale loni došlo ke změně na La Défense Arenu v Nanterre, nacházející se na předměstí Paříže. Řadu let se hrálo na dnes již nepoužívaném koberci.

Mezi vítěze této akce se zapsaly legendy jako Boris Becker, Andre Agassi nebo Pete Sampras, jednoznačně nejvíce titulů má ale Novak Djokovič (7), který ještě další dvě finále prohrál.

Paříž je jediným titulem ze série Masters, které kdy vyhrál Tomáš Berdych (2005), o rok dříve byl ve finále i Radek Štěpánek. Nejčerstvější českou stopou v boji o titul je Adam Pavlásek, v roce 2024 ale po boku Lloyda Glasspoola trofej nezískal.

Poslední vítězové turnaje Paris Masters
RokTenistaZemě
2025Jannik SinnerItálie
2024Alexander ZverevNěmecko
2023Novak DjokovičSrbsko
2022Holger RuneDánsko
2021Novak DjokovičSrbsko
2020Daniil MedveděvRusko
2019Novak DjokovičSrbsko
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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