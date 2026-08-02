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ATP Montréal 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  14:26

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami. | foto: Mike Frey-Imagn Images

Tenisový turnaj mužů v Montréalu je tradičním podnikem, letos se hraje od 2. do 13. srpna 2026. Představí se i několik českých zástupců, sledujte přímé přenosy online.
ATP Montréal 2026 – muži
Termín:2. – 13. srpna 2026
Místo:IGA Stadium, Montréal
Kategorie:ATP 1000
Pavouk:96 hráčů ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:9 415 724 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítěz:Ben Shelton

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Montréalu živě

Přenosy ze všech mužských tenisových turnajů najdeme u sázkové kanceláře Tipsport, po registraci si přijdete na vstupní bonus 1 000 Kč. Ten lze využít například pro sázky na tenis.

V televizi si živé vysílání mnoha zápasů užijete díky kanálům Premier Sport, které naladíte například díky těmto poskytovatelům:

Výsledky ATP Canadian Open 2026 (dvouhra)

V tabulce níže najdete přehled zápasů českých tenistů na Canadian Open 2026 v Montréalu. Od pozdějších fází v ní najdete všechny zápasy.

ATP Montréal 2026 – výsledky
2. kolo
Lehečka – Kopřiva/Galerneau
Menšík – Fearnley/Mannarino
1. kolo
Kopřiva – Galarneau3.8., 2:30

Kdo hraje? Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva

Fanoušky určitě nepotěšila zpráva o odhlášení Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče, kteří se tak přidávají k chybějícímu Carlosi Alcarazovi. Ostatní členové TOP 10 jsou připraveni, jedničkou je tedy Alexander Zverev a dvojkou domácí Félix Auger-Aliassime.

Český tenis reprezentují celkem tři hráči, z elitní stovky chybí zraněný Tomáš Macháč. Do hlavního pavouku se chtěl dostat i Dalibor Svrčina, vypadl však v kvalifikačním zápase.

Nejvýše nasazení tenisté pro ATP Montreal 2026
#TenistaZemě
1Alexander ZverevNěmecko
2Félix Auger-AliassimeKanada
3Alex de MinaurAustrálie
4Daniil MedveděvRusko
5Ben SheltonUSA
6Flavio CobolliItálie
7Taylor FritzUSA
8Jiří LehečkaČesko

Australský tenista Alexei Popyrin porazil ve finále turnaje v Montrealu Rusa Andreje Rubljova a získal svůj nejcennější titul.

ATP Masters Montréal 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
1. srpna (sobota)kvalifikace
2.–3. srpna (ne–po)1. kolo
4.–5. srpna (út–st)2. kolo
6.–7. srpna (čt–pá)3. kolo
8.–9. srpna (so–ne)osmifinále
10.–11. srpna (po–út)čtvrtfinále
12. srpna (středa)semifinále
13. srpna (čtvrtek)finále

WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Prize money pro mužské National Bank Open 2026

Obrovský tenisový turnaj má obrovské prize money. Letos se čáskat vyšplhala až na 9 415 724 $, což je bezmála 200 milionů korun. Vítěz dvouhry si z této částky ukrojí 31,8 milionu.

Odměny pro jednotlivé fáze turnaje:

  • vítěz: 1 514 200 $
  • finalista: 612 340 $
  • semifinalista: 340 190 $
  • čtvrtfinalista: 193 645 $
  • osmifinalista: 105 720 $
  • třetí kolo: 61 865 $
  • druhé kolo: 36 110 $
  • první kolo: 24 335 $

Vítězové ATP Montréal + Toronto a historie turnaje

Canadian Open si muži poprvé zahráli už v roce 1881, starší je v kalendáři pouze Wimbledon. Antuku nahradil tvrdý povrch teprve v roce 1979.

Do Montréalu se turnaj poprvé podíval v roce 1981, ženy si zde zahrály o rok později. Právě tehdy vzniklo pravidlo o střídání pořadatelství s Torontem, což platí dodnes. Kvůli pandemii koronaviru hrají aktuálně muži v Montréalu v sudé roky, v Torontu pak v lichých letech. U žen je to přesně naopak.

Českou vlajku najdeme u šampionů pouze u jména Ivan Lendl, který je až dodnes se šesti triumfy (1980, 1981, 1983, 1987, 1988, 1989) rekordmanem celého podniku. Další tři finále prohrál. Posledním vítězem Canadian Open je Ben Shelton, před dvěma lety v Montréalu se nejvíce dařilo Alexeji Popyrinovi.

Poslední vítězové turnaje Canadian Open
RokTenistaZemě
2025Ben SheltonUSA
2024Alexei PopyrinAustrálie
2023Jannik SinnerItálie
2022Pablo Carreño BustaŠpanělsko
2021Daniil MedveděvRusko
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