|ATP Montréal 2026 – muži
|Termín:
|2. – 13. srpna 2026
|Místo:
|IGA Stadium, Montréal
|Kategorie:
|ATP 1000
|Pavouk:
|96 hráčů ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|9 415 724 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítěz:
|Ben Shelton
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Montréalu živě
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- Telly – sledujte online zde
- Oneplay
- Magenta TV
Výsledky ATP Canadian Open 2026 (dvouhra)
V tabulce níže najdete přehled zápasů českých tenistů na Canadian Open 2026 v Montréalu. Od pozdějších fází v ní najdete všechny zápasy.
|2. kolo
|Lehečka – Kopřiva/Galerneau
|Menšík – Fearnley/Mannarino
|1. kolo
|Kopřiva – Galarneau
|3.8., 2:30
Kdo hraje? Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva
Fanoušky určitě nepotěšila zpráva o odhlášení Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče, kteří se tak přidávají k chybějícímu Carlosi Alcarazovi. Ostatní členové TOP 10 jsou připraveni, jedničkou je tedy Alexander Zverev a dvojkou domácí Félix Auger-Aliassime.
Český tenis reprezentují celkem tři hráči, z elitní stovky chybí zraněný Tomáš Macháč. Do hlavního pavouku se chtěl dostat i Dalibor Svrčina, vypadl však v kvalifikačním zápase.
- Jiří Lehečka (8. nasazený)
- Jakub Menšík (13.)
- Vít Kopřiva
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alexander Zverev
|Německo
|2
|Félix Auger-Aliassime
|Kanada
|3
|Alex de Minaur
|Austrálie
|4
|Daniil Medveděv
|Rusko
|5
|Ben Shelton
|USA
|6
|Flavio Cobolli
|Itálie
|7
|Taylor Fritz
|USA
|8
|Jiří Lehečka
|Česko
ATP Masters Montréal 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|1. srpna (sobota)
|kvalifikace
|2.–3. srpna (ne–po)
|1. kolo
|4.–5. srpna (út–st)
|2. kolo
|6.–7. srpna (čt–pá)
|3. kolo
|8.–9. srpna (so–ne)
|osmifinále
|10.–11. srpna (po–út)
|čtvrtfinále
|12. srpna (středa)
|semifinále
|13. srpna (čtvrtek)
|finále
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Prize money pro mužské National Bank Open 2026
Obrovský tenisový turnaj má obrovské prize money. Letos se čáskat vyšplhala až na 9 415 724 $, což je bezmála 200 milionů korun. Vítěz dvouhry si z této částky ukrojí 31,8 milionu.
Odměny pro jednotlivé fáze turnaje:
- vítěz: 1 514 200 $
- finalista: 612 340 $
- semifinalista: 340 190 $
- čtvrtfinalista: 193 645 $
- osmifinalista: 105 720 $
- třetí kolo: 61 865 $
- druhé kolo: 36 110 $
- první kolo: 24 335 $
Vítězové ATP Montréal + Toronto a historie turnaje
Canadian Open si muži poprvé zahráli už v roce 1881, starší je v kalendáři pouze Wimbledon. Antuku nahradil tvrdý povrch teprve v roce 1979.
Do Montréalu se turnaj poprvé podíval v roce 1981, ženy si zde zahrály o rok později. Právě tehdy vzniklo pravidlo o střídání pořadatelství s Torontem, což platí dodnes. Kvůli pandemii koronaviru hrají aktuálně muži v Montréalu v sudé roky, v Torontu pak v lichých letech. U žen je to přesně naopak.
Českou vlajku najdeme u šampionů pouze u jména Ivan Lendl, který je až dodnes se šesti triumfy (1980, 1981, 1983, 1987, 1988, 1989) rekordmanem celého podniku. Další tři finále prohrál. Posledním vítězem Canadian Open je Ben Shelton, před dvěma lety v Montréalu se nejvíce dařilo Alexeji Popyrinovi.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Ben Shelton
|USA
|2024
|Alexei Popyrin
|Austrálie
|2023
|Jannik Sinner
|Itálie
|2022
|Pablo Carreño Busta
|Španělsko
|2021
|Daniil Medveděv
|Rusko