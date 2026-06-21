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ATP Mallorca 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Kamil Jurek
  6:00
Na Mallorce se odehraje další ročník tenisového turnaje mužů, akce ATP 250 je v plánu od 21. do 27. června 2026. V našem přehledu najdete program, hráče i kde sledovat přímé přenosy.

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu. | foto: AP

ATP Mallorca 2026 – muži
Termín:21. – 27. června 2026
Místo:Santa Ponsa Tennis Academy, Mallorca
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tráva
Prize money:612 620 €
Poslední vítěz:Tallon Griekspoor

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP na Mallorce živě

Tenisový turnaj mužů na Mallorce si naladíte prostřednictvím kanálu Premier Sport 2. Ten mají v nabídce tito poskytovatelé:

  • Telly
  • Oneplay
  • Magenta TV

Výsledky ATP Mallorca 2026 (dvouhra)

ATP Mallorca 2026 – výsledky
1. kolo
Kopřiva – kvalifikant21.6.

Kdo hraje na Mallorce? V akci i Vít Kopřiva

Původně jsme na Mallorce měli vidět i Alexandera Bublika nebo obhájce Tallona Griskepoora, nakonec je ale jedničkou Luciano Darderi. Nechybí ani předchozí šampioni Stefanos Tsitsipas a Alejandro Tabilo.

Zajímavý je seznam divokých karet od pořadatelů, díky nim si totiž zahrají Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov a Jan-Lennard Struff.

České fanoušky těší účast Víta Kopřivy, který před pár dny v Halle trápil i Alexandera Zvereva. Nakonec s ním prohrál ve třech setech.

Nasazení tenisté pro ATP Mallorca 2026
#TenistaZemě
1Luciano DarderiItálie
2Alejandro Davidovich FokinaŠpanělsko
3Frances TiafoeUSA
4Alejandro TabiloChile
5Ignacio BusePeru
6Corentin MoutetFrancie
7Mariano NavoneArgentina
8Adrian MannarinoFrancie

Adrian Mannarino se raduje po zisku bodu v osmifinále US Open.

ATP Mallorca 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
20.–21. června (ne–po)kvalifikace
21.–22. června (po–út)1. kolo
23.–24. června (st–čt)2. kolo
25. června (pátek)čtvrtfinále
26. června (sobota)semifinále
27. června (neděle)finále

Prize money pro Mallorca Championships 2026

Co se týká finančních odměn, celkem je mezi hráče rozděleno 612 620 €, což je asi 14,8 milionů korun. Na šampiona čeká přes 93 tisíc eur.

Rozdělení prize money podle jednotlivých kol:

  • vítěz: 93 175 €
  • finalista: 54 360 €
  • semifinalista: 31 955 €
  • čtvrtfinalista: 18 515 €
  • osmifinalista: 10 750 €
  • první kolo: 6 570 €

Vítězové ATP Mallorca a historie turnaje

Na Mallorce se první ročník travnatého turnaje uskutečnil až v roce 2021, šlo o návrat po dlouhých devatenácti letech. Tehdy šlo o antukový podnik. Od počátku patří do kategorie ATP 250.

Během pěti ročníků jsme poznali celkem pět různých šampionů, mezi kterými jsou i jména jako Daniil Medveděv nebo Stefanos Tsitsipas.

Posledním šampionem je Tallon Griekspoor, který v roce 2025 porazil Corentina Mouteta (7:5, 7:6).

Poslední vítězové turnaje ATP Mallorca
RokTenistaZemě
2025Tallon GriekspoorNizozemsko
2024Alejandro TabiloChile
2023Christopher EubanksUSA
2022Stefanos TsitsipasŘecko
2021Daniil MedvedevRusko

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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ATP Mallorca 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.

Na Mallorce se odehraje další ročník tenisového turnaje mužů, akce ATP 250 je v plánu od 21. do 27. června 2026. V našem přehledu najdete program, hráče i kde sledovat přímé přenosy.

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