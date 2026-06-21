|ATP Mallorca 2026 – muži
|Termín:
|21. – 27. června 2026
|Místo:
|Santa Ponsa Tennis Academy, Mallorca
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tráva
|Prize money:
|612 620 €
|Poslední vítěz:
|Tallon Griekspoor
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP na Mallorce živě
Tenisový turnaj mužů na Mallorce si naladíte prostřednictvím kanálu Premier Sport 2. Ten mají v nabídce tito poskytovatelé:
- Telly
- Oneplay
- Magenta TV
Výsledky ATP Mallorca 2026 (dvouhra)
|1. kolo
|Kopřiva – kvalifikant
|21.6.
Kdo hraje na Mallorce? V akci i Vít Kopřiva
Původně jsme na Mallorce měli vidět i Alexandera Bublika nebo obhájce Tallona Griskepoora, nakonec je ale jedničkou Luciano Darderi. Nechybí ani předchozí šampioni Stefanos Tsitsipas a Alejandro Tabilo.
Zajímavý je seznam divokých karet od pořadatelů, díky nim si totiž zahrají Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov a Jan-Lennard Struff.
České fanoušky těší účast Víta Kopřivy, který před pár dny v Halle trápil i Alexandera Zvereva. Nakonec s ním prohrál ve třech setech.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Luciano Darderi
|Itálie
|2
|Alejandro Davidovich Fokina
|Španělsko
|3
|Frances Tiafoe
|USA
|4
|Alejandro Tabilo
|Chile
|5
|Ignacio Buse
|Peru
|6
|Corentin Moutet
|Francie
|7
|Mariano Navone
|Argentina
|8
|Adrian Mannarino
|Francie
ATP Mallorca 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|20.–21. června (ne–po)
|kvalifikace
|21.–22. června (po–út)
|1. kolo
|23.–24. června (st–čt)
|2. kolo
|25. června (pátek)
|čtvrtfinále
|26. června (sobota)
|semifinále
|27. června (neděle)
|finále
Prize money pro Mallorca Championships 2026
Co se týká finančních odměn, celkem je mezi hráče rozděleno 612 620 €, což je asi 14,8 milionů korun. Na šampiona čeká přes 93 tisíc eur.
Rozdělení prize money podle jednotlivých kol:
- vítěz: 93 175 €
- finalista: 54 360 €
- semifinalista: 31 955 €
- čtvrtfinalista: 18 515 €
- osmifinalista: 10 750 €
- první kolo: 6 570 €
Vítězové ATP Mallorca a historie turnaje
Na Mallorce se první ročník travnatého turnaje uskutečnil až v roce 2021, šlo o návrat po dlouhých devatenácti letech. Tehdy šlo o antukový podnik. Od počátku patří do kategorie ATP 250.
Během pěti ročníků jsme poznali celkem pět různých šampionů, mezi kterými jsou i jména jako Daniil Medveděv nebo Stefanos Tsitsipas.
Posledním šampionem je Tallon Griekspoor, který v roce 2025 porazil Corentina Mouteta (7:5, 7:6).
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Tallon Griekspoor
|Nizozemsko
|2024
|Alejandro Tabilo
|Chile
|2023
|Christopher Eubanks
|USA
|2022
|Stefanos Tsitsipas
|Řecko
|2021
|Daniil Medvedev
|Rusko