ATP Lyon 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat živě

|ATP 250 Lyon 2026 (Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes)
|Základní informace
|Datum konání:
|19. – 25. října 2026
|Místo:
|Lyon, Francie (LDLC Arena)
|Kategorie:
|ATP 250
|Povrch:
|Tvrdý povrch v hale (Hard indoor)
|Počet hráčů (dvouhra / čtyřhra):
|28 (16 v kvalifikaci) / 16 párů
|Celková dotace (Prize money):
|757 320 €
|Česká stopa:
|2 hráči v kvalifikaci
|Obhájce v Lyonu (2024):
|Ugo Humbert
Češi na ATP Lyon 2026: Dva zástupci v kvalifikaci o hlavní soutěž
Do kvalifikace turnaje ATP 250 v Lyonu zasáhli dva čeští tenisté. Maxim Mrva úvodní kolo zvládl a pokračuje v boji o postup do hlavní soutěže. Jan Kumstát naopak v prvním kole kvalifikace skončil.
Program a výsledky dvouhry ATP Lyon 2026: Los a hvězdné obsazení
V hlavní soutěži dvouhry startuje 28 hráčů, přičemž čtyři nejvýše nasazení mají pro 1. kolo volný los a nastoupí rovnou do osmifinále. Pozici turnajové jedničky drží italský talent Flavio Cobolli (7. hráč světa), roli dvojky plní americká hvězda Taylor Fritz (ATP 12.), který do turnaje vstoupil na divokou kartu.
Divokou kartu obdržel také švýcarský veterán Stan Wawrinka a mladý domácí talent Moïse Kouamé. Mezi nasazenými nechybí ani Ugo Humbert, který v minulosti opanoval turnaj v Marseille v letech 2024 i 2025.
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|Kvalifikace
|Pierre Hugues Herbert – Maxim Mrva
|Maxim Mrva – Dušan Lajovič
|7:6, 7:6
|Jan Kumstát – Michael Mmoh
|1:6, 7:6, 3:6
Nasazení hráči pro dvouhru:
- Flavio Cobolli (Itálie, ATP 7.)
- Taylor Fritz (USA, ATP 12. / divoká karta)
- Valentin Vacherot (Monako, ATP 14.)
- Tommy Paul (USA, ATP 18.)
- Brandon Nakashima (USA, ATP 19.)
- Lorenzo Musetti (Itálie, ATP 25.)
- Ugo Humbert (Francie, ATP 32.)
- Arthur Fery (Velká Británie, ATP 37.)
Prize money na ATP Lyon 2026
Celková dotace turnaje Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes činí 757 320 €. Částka se přerozdělí mezi hráče v hlavní soutěži i v kvalifikaci, přičemž šampion dvouhry získá 250 bodů do světového žebříčku ATP.
Historie turnaje: Lyon převzal místo Marseille
Turnaj v Lyonu se v roce 2026 vrací do kalendáře ATP v nové podobě. Převzal totiž licenci a říjnový termín od halového turnaje v Marseille, který se na okruhu ATP konal nepřetržitě od roku 1993 do roku 2025.
Poslední dva ročníky turnaje v Marseille ovládl domácí Ugo Humbert, který triumfoval v letech 2024 a 2025. V předchozích letech získali titul Hubert Hurkacz (2023), Andrej Rubljov (2022) a Daniil Medveděv (2021).