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ATP Lyon 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  7:37

Flavio Cobolli ve třetím kole US Open | foto: Reuters

Tenisový turnaj ATP 250 ve francouzském Lyonu se koná od 19. do 25. října 2026 na krytých tvrdých kurtech v LDLC Areně. Mezi největší hvězdy Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes patří Taylor Fritz, Flavio Cobolli a trojnásobný grandslamový vítěz Stan Wawrinka. Podívejte se na program turnaje, nasazené hráče, prize money a aktuální výsledky.
ATP 250 Lyon 2026 (Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes)Základní informace
Datum konání:19. – 25. října 2026
Místo:Lyon, Francie (LDLC Arena)
Kategorie:ATP 250
Povrch:Tvrdý povrch v hale (Hard indoor)
Počet hráčů (dvouhra / čtyřhra):28 (16 v kvalifikaci) / 16 párů
Celková dotace (Prize money):757 320 €
Česká stopa:2 hráči v kvalifikaci
Obhájce v Lyonu (2024):Ugo Humbert

Češi na ATP Lyon 2026: Dva zástupci v kvalifikaci o hlavní soutěž

Do kvalifikace turnaje ATP 250 v Lyonu zasáhli dva čeští tenisté. Maxim Mrva úvodní kolo zvládl a pokračuje v boji o postup do hlavní soutěže. Jan Kumstát naopak v prvním kole kvalifikace skončil.

Program a výsledky dvouhry ATP Lyon 2026: Los a hvězdné obsazení

V hlavní soutěži dvouhry startuje 28 hráčů, přičemž čtyři nejvýše nasazení mají pro 1. kolo volný los a nastoupí rovnou do osmifinále. Pozici turnajové jedničky drží italský talent Flavio Cobolli (7. hráč světa), roli dvojky plní americká hvězda Taylor Fritz (ATP 12.), který do turnaje vstoupil na divokou kartu.

Divokou kartu obdržel také švýcarský veterán Stan Wawrinka a mladý domácí talent Moïse Kouamé. Mezi nasazenými nechybí ani Ugo Humbert, který v minulosti opanoval turnaj v Marseille v letech 2024 i 2025.

ZápasVýsledek
1. kolo
Kvalifikace
Pierre Hugues Herbert – Maxim Mrva
Maxim Mrva – Dušan Lajovič7:6, 7:6
Jan Kumstát – Michael Mmoh1:6, 7:6, 3:6

Nasazení hráči pro dvouhru:

  1. Flavio Cobolli (Itálie, ATP 7.)
  2. Taylor Fritz (USA, ATP 12. / divoká karta)
  3. Valentin Vacherot (Monako, ATP 14.)
  4. Tommy Paul (USA, ATP 18.)
  5. Brandon Nakashima (USA, ATP 19.)
  6. Lorenzo Musetti (Itálie, ATP 25.)
  7. Ugo Humbert (Francie, ATP 32.)
  8. Arthur Fery (Velká Británie, ATP 37.)

Prize money na ATP Lyon 2026

Celková dotace turnaje Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes činí 757 320 €. Částka se přerozdělí mezi hráče v hlavní soutěži i v kvalifikaci, přičemž šampion dvouhry získá 250 bodů do světového žebříčku ATP.

Historie turnaje: Lyon převzal místo Marseille

Turnaj v Lyonu se v roce 2026 vrací do kalendáře ATP v nové podobě. Převzal totiž licenci a říjnový termín od halového turnaje v Marseille, který se na okruhu ATP konal nepřetržitě od roku 1993 do roku 2025.

Poslední dva ročníky turnaje v Marseille ovládl domácí Ugo Humbert, který triumfoval v letech 2024 a 2025. V předchozích letech získali titul Hubert Hurkacz (2023), Andrej Rubljov (2022) a Daniil Medveděv (2021).

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