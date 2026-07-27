|ATP Los Cabos 2026 – muži
|Termín:
|27. července – 1. srpna 2026
|Místo:
|Cabo Sports Complex, Los Cabos
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|909 790 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítěz:
|Denis Shapovalov
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Los Cabos živě
Turnaj v mexickém Los Cabos mohou zájemci sledovat v televizi až od čtvrtinále, a to na kanálech Premier Sport. V nabídce je mají tito poskytovatelé:
- Telly – sledujte online zde
- Oneplay
- Magenta TV
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Výsledky ATP Los Cabos Open 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|Osmifinále
|Lehečka –
|29.7.
|1. kolo
|Svrčina – Walton
|28.7.
Kdo hraje? Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina
Mexické Los Cabos si letos nenechají ujít ani hráči svtové třicítky. Jedničkou je Jiří Lehečka, druhý a třetí nasazení jsou Luciano Darderi a Francisco Cerundolo.
Turnaje tento týden
Hrají ale i předchozí šampioni Cameron Norrie a Denis Shapovalov, obhájce titulu. Jednu z divokých karat obdržel Grigor Dimitrov.
Z českých tenistů uvidíme ještě Dalibora Svrčinu, do čtyřhry žádní Češi nezasáhnou. V ní jsou největšími favority Rajeev Ram a Joe Salisbury.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Jiří Lehečka
|Česko
|2
|Luciano Darderi
|Itálie
|3
|Francisco Cerundolo
|Argentina
|4
|Karen Khachanov
|Rusko
|5
|Cameron Norrie
|Velká Británie
|6
|Corentin Moutet
|Francie
|7
|Martin Landaluce
|Španělsko
|8
|Denis Shapovalov
|Kanada
ATP Los Cabos 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|26.–27. července (ne–po)
|kvalifikace
|27.–28. července (po–út)
|1. kolo
|29. července (středa)
|osmifinále
|30. července (čtvrtek)
|čtvrtfinále
|31. července (pátek)
|semifinále
|1. srpna (sobota)
|finále
Prize money pro Mifel Tennis Open 2026
Přestože jde o nižší podnik kategorie ATP 250, jsou odměny velmi slušné – celkem se rozdělí 909 790 $, v přepočtu asi 19,3 milionů korun. Vítěz bere necelé tři miliony.
Pro dvouhru je rozdělení prize money následující:
- vítěz: 138 370 $
- finalista: 80 725 $
- semifinalista: 47 460 $
- čtvrtfinalista: 27 495 $
- osmifinalista: 11 850 $
- první kolo: 7 245 $
Vítězové ATP Los Cabos a historie turnaje
Historie podniku v Los Cabos se začala psát až v roce 2016. Od té doby se hraje na stejném místě Cabo Sports Complex na venkovních kurtech s tvrdým povrchem. Nekonal se pouze jeden ročník kvůli celosvětové pandemii.
Žádnému z hráčů se tady zatím nepodařilo zvítězit více než jednou, pouze Cameron Norrie má na kontě dvě finále. Nejprve v jednom uspěl (2021), o rok později nestačil na Daniila Medveděva. Posledním šampionem je Denis Shapovalov.
V Los Cabos se zatím nedaří českým tenistům, žádný nebyl ani v boji o titul. Platí to jak pro dvouhru, tak také pro deblovou soutěž.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Denis Shapovalov
|Kanada
|2024
|Jordan Thompson
|Austrálie
|2023
|Stefanos Tsitsipas
|Řecko
|2022
|Daniil Medvedev
|Rusko
|2021
|Cameron Norrie
|Velká Británie