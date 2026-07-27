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ATP Los Cabos 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  14:54

Jiří Lehečka sleduje míček v osmifinále Wimbledonu. | foto: AP

V mexickém Los Cabos se od 27. července 2026 koná jubilejní 10. ročník tenisového turnaje pro muže. Patří do kategorie ATP 250 a české fanoušky těší, že je nasazenou jedničkou Jiří Lehečka. Kde sledovat zápasy a jaké jsou kurzy?
ATP Los Cabos 2026 – muži
Termín:27. července – 1. srpna 2026
Místo:Cabo Sports Complex, Los Cabos
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:909 790 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítěz:Denis Shapovalov

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Los Cabos živě

Turnaj v mexickém Los Cabos mohou zájemci sledovat v televizi až od čtvrtinále, a to na kanálech Premier Sport. V nabídce je mají tito poskytovatelé:

U sázkových kanceláří, jako je Fortuna TV zde, lze sledovat kompletně všechny zápasy. Po rychlé registraci navíc dostanete zajímavý vstupní bonus.

Výsledky ATP Los Cabos Open 2026 (dvouhra)

ATP Los Cabos 2026 – výsledky
Finále
Semifinále
Osmifinále
Lehečka29.7.
1. kolo
Svrčina – Walton28.7.

Kdo hraje? Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina

Mexické Los Cabos si letos nenechají ujít ani hráči svtové třicítky. Jedničkou je Jiří Lehečka, druhý a třetí nasazení jsou Luciano Darderi a Francisco Cerundolo.

Turnaje tento týden

Hrají ale i předchozí šampioni Cameron Norrie a Denis Shapovalov, obhájce titulu. Jednu z divokých karat obdržel Grigor Dimitrov.

Z českých tenistů uvidíme ještě Dalibora Svrčinu, do čtyřhry žádní Češi nezasáhnou. V ní jsou největšími favority Rajeev Ram a Joe Salisbury.

Nasazení tenisté pro ATP Los Cabos 2026
#TenistaZemě
1Jiří LehečkaČesko
2Luciano DarderiItálie
3Francisco CerundoloArgentina
4Karen KhachanovRusko
5Cameron NorrieVelká Británie
6Corentin MoutetFrancie
7Martin LandaluceŠpanělsko
8Denis ShapovalovKanada

Denis Shapovalov na turnaji v Indian Wells

ATP Los Cabos 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
26.–27. července (ne–po)kvalifikace
27.–28. července (po–út)1. kolo
29. července (středa)osmifinále
30. července (čtvrtek)čtvrtfinále
31. července (pátek)semifinále
1. srpna (sobota)finále

Prize money pro Mifel Tennis Open 2026

Přestože jde o nižší podnik kategorie ATP 250, jsou odměny velmi slušné – celkem se rozdělí 909 790 $, v přepočtu asi 19,3 milionů korun. Vítěz bere necelé tři miliony.

Pro dvouhru je rozdělení prize money následující:

  • vítěz: 138 370 $
  • finalista: 80 725 $
  • semifinalista: 47 460 $
  • čtvrtfinalista: 27 495 $
  • osmifinalista: 11 850 $
  • první kolo: 7 245 $

Vítězové ATP Los Cabos a historie turnaje

Historie podniku v Los Cabos se začala psát až v roce 2016. Od té doby se hraje na stejném místě Cabo Sports Complex na venkovních kurtech s tvrdým povrchem. Nekonal se pouze jeden ročník kvůli celosvětové pandemii.

Žádnému z hráčů se tady zatím nepodařilo zvítězit více než jednou, pouze Cameron Norrie má na kontě dvě finále. Nejprve v jednom uspěl (2021), o rok později nestačil na Daniila Medveděva. Posledním šampionem je Denis Shapovalov.

V Los Cabos se zatím nedaří českým tenistům, žádný nebyl ani v boji o titul. Platí to jak pro dvouhru, tak také pro deblovou soutěž.

Poslední vítězové turnaje ATP v Los Cabos
RokTenistaZemě
2025Denis ShapovalovKanada
2024Jordan ThompsonAustrálie
2023Stefanos TsitsipasŘecko
2022Daniil MedvedevRusko
2021Cameron NorrieVelká Británie
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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