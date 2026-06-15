Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tenis ATP Londýn 2026: program a kde sledovat živě Lehečku a Menšíka

  0:14
Travnatá tenisová sezona pokračuje turnajem v britské metropoli. Mužský turnaj v Londýně oficiálně pojmenovaný HSBC Championships, probíhá v areálu Queen’s Clubu a slouží jako příprava na Wimbledon. V hlavní soutěži se představí také nasazení čeští reprezentanti Jiří Lehečka a Jakub Menšík. V přehledu naleznete informace o programu, dalších účastnících a možnostech sledování živých přenosů.

Australan Alex de Minaur se natahuje k bekhendovému úderu v osmifinále US Open. | foto: Reuters

ATP Londýn 2026Detaily
Datum konání15. června – 21. června 2026
Místo (Lokace)Queen’s Club, Londýn, Velká Británie
PovrchTravnatý povrch
Prize Money2 583 330 EUR

Kde sledovat turnaj ATP Londýn živě?

Zápasy z turnaje v Queen’s Clubu jsou dostupné prostřednictvím televizního vysílání a online platforem:

Přenosy zajišťují sportovní kanály ze skupiny Premier Sport 2. Stanice jsou dostupné u následujících poskytovatelů:

  • Telly: Součást balíčků Střední, Velký, MAXI a Sport.
  • MAGENTA TV: Součást tarifů M, L a XL.
  • Oneplay: Dostupná v plánech Extra sport a Maximum.
  • Vodafone TV: Zařazena do sportovních a vyšších televizních tarifů.

Streamy sázkových kanceláří: Zápasy z centrálního kurtu i vedlejších dvorců lze sledovat také prostřednictvím online platforem českých sázkových kanceláří (např. Tipsport TV, Fortuna TV, Betano). Podmínkou pro sledování je aktivní hráčský účet a splnění minimálního sázkového obratu dle podmínek konkrétní společnosti.

Program turnaje mužů v Londýně 2026

Hlavní soutěž probíhá od pondělí 15. června do neděle 21. června 2026.

  • 15. – 19. června: Úvodní kola a čtvrtfinálové zápasy.
  • 20. června: Semifinále dvouhry i čtyřhry.
  • 21. června: Finálová utkání.

Nasazení hráči na HSBC Championships 2026

O trofej z dvouhry zabojuje celkem 32 tenistů. Roli nejvýše nasazeného převzal australský zástupce Alex de Minaur.

Pozvánku do hlavní fáze naopak nevyužije obhájce prvenství Carlos Alcaraz, jehož startu zabránilo zraněné zápěstí.

Nasazení hráči pro ročník 2026:

Seznam osmi nejvýše nasazených tenistů, kteří nastoupí do hlavní soutěže:

  1. Alex de Minaur (Austrálie)
  2. Jiří Lehečka (Česko)
  3. Jakub Menšík (Česko)
  4. Alejandro Davidovich Fokina (Španělsko)
  5. Rafael Jódar (Španělsko)
  6. Arthur Rinderknech (Francie)
  7. Francisco Cerúndolo (Argentina)
  8. Tommy Paul (USA)

Čeští hráči v Londýně? Lehečka a Menšík

Tuzemský tenis má letos v Londýně výrazné zastoupení díky dvojici hráčů. Hned za prvním de Minaurem figuruje jako turnajová dvojka Jiří Lehečka a pozici třetího nasazeného obsadil Jakub Menšík.

Informace o povrchu

Travnaté kurty v londýnském areálu platí za poměrně rychlé s typicky nízkým odskokem míčků. Tyto podmínky zpravidla přejí tenistům spoléhajícím na tvrdé podání a celkově ofenzivní pojetí hry. V roce 2004 zde Andy Roddick zaznamenal podání o rychlosti 246,2 km/h, což tehdy představovalo světový rekord.

Historie a obhájci titulu v Londýně

Turnaj, původně založený v roce 1881, patří k nejstarším profesionálním událostem v tenisovém kalendáři. Do svého současného dějiště v privátním Queen’s Clubu se přesunul v roce 1890. Mužská soutěž je od sezony 2015 zařazena do kategorie ATP Tour 500.

V průběhu uplynulých dekád akce měnila název podle titulárních partnerů, mezi něž patřily společnosti Stella Artois, AEGON či cinch. Pro období let 2025 až 2028 uzavřeli pořadatelé smlouvu s bankovní institucí HSBC. Významným milníkem se stal ročník 2025, kdy došlo k obnovení ženské soutěže okruhu WTA 500, a to po 52 letech od jejího přerušení.

Nejúspěšnějším hráčem v historii mužské dvouhry je Andy Murray, který získal celkem pět titulů (2009, 2011, 2013, 2015, 2016). Jako projev uznání za tyto sportovní úspěchy rozhodli organizátoři v červnu 2025 o trvalém přejmenování centrálního dvorce na The Andy Murray Arena. Čtyři turnajová prvenství zaznamenali Lleyton Hewitt, John McEnroe a Andy Roddick. Obhájcem titulu z roku 2025 je Carlos Alcaraz, jenž se však aktuálního ročníku nezúčastní.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

Hertogenbosch 2026: program, favorité a kde sledovat

Felix Auger-Aliassime ve čtvrtfinále Roland Garros

Travnatá tenisová sezona začíná a její otevření tradičně obstarává turnaj v nizozemském Rosmalenu, známý také jako Libéma Open v ’s-Hertogenboschi. Podnik dlouhodobě slouží elitním hráčům a hráčkám...

ATP Halle 2026: program, Češi a kde sledovat tenisový turnaj živě

Alexander Zverev dobíhá míček v osmifinálovém zápase Wimbledonu.

V německém Halle se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů. Podnik kategorie ATP 500 se hraje od 15. do 21. června 2026. V přehledu najdete program, nasazené hráče a informace o možnostech...

15. června 2026

Tenis ATP Londýn 2026: program a kde sledovat živě Lehečku a Menšíka

Australan Alex de Minaur se natahuje k bekhendovému úderu v osmifinále US Open.

Travnatá tenisová sezona pokračuje turnajem v britské metropoli. Mužský turnaj v Londýně oficiálně pojmenovaný HSBC Championships, probíhá v areálu Queen’s Clubu a slouží jako příprava na Wimbledon....

15. června 2026

Dostihy Karlovy Vary 2026: program, výsledky a vstupenky

Letní cena klisen v Karlových Varech: v cílové rovince svedly velký souboj o...

Na dostihovém závodišti v Karlových Varech konečně začíná sezona. V neděli 14. června uvidíme celkem sedm rovinových závodů.

14. června 2026  10:40,  aktualizováno  18:40

Švédsko – Tunisko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Švédský útočník Viktor Gyökeres oslavuje rozhodující trefu v utkání proti...

Švédsko se v prvním zápase na Mistrovství světa ve fotbale 2026 střetne s Tuniskem. Přečtěte si, kde zápas sledovat, jak šla oběma týmům příprava a jaké jsou sestavy.

14. června 2026  13:55

Pobřeží slonoviny - Ekvádor v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Fotbalisté Pobřeží Slonoviny slaví triumf v Africkém poháru.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují ve skupině E týmy Pobřeží slonoviny a Ekvádoru. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, zajímavosti i předpokládané sestavy.

14. června 2026  13:29

Německo – Curaçao v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Německý brankář Manuel Neuer zasahuje ve čtvrtfinálovém duelu se Španělskem.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje jeden z nejúspěšnějších týmů historie, čtyřnásobní šampioni z Německa. V úvodním zápase skupiny E je v Texasu čeká historický debutant a nejmenší...

14. června 2026  13:22

Nizozemsko – Japonsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Nizozemský stoper Virgil van Dijk slaví se spoluhráči svůj gól.

Skupina F na Mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje šlágrem mezi Nizozemskem a Japonskem. Přečtěte si o tomto zápase více – kde jej sledovat, jaká je forma a kdo bude hrát?

14. června 2026  12:59

Brazílie - Maroko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Brazilští fotbalisté oslavují gól v osmifinále proti Koreji, který vstřelil...

Do Mistrovství světa ve fotbale 2026 vstupují jedni z největších favoritů, Brazilci. V úvodním duelu skupiny C na ně čeká těžká prověrka v podobě Maroka. Přečtěte si, kde zápas sledovat a jaké jsou...

13. června 2026  19:04

Austrálie – Turecko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Radost tureckých fanoušků po gólu v kvalifikačním duelu proti Gruzii.

Fotbalový šampionát v zámoří přináší v rámci skupiny D střet dvou odlišných herních stylů. Houževnatá Austrálie prověří svou pověstnou defenzivní organizaci proti technicky mimořádně vyspělému výběru...

13. června 2026  18:30

Haiti – Skotsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Skotští fotbalisté slaví branku v utkání proti San Marinu v rámci kvalifikace...

Na světový šampionát se vrací po 52 letech. Karibský trpaslík z Haiti vyzve na úvod skupiny C skotský národní tým, který má jasný cíl: konečně prolomit letité turnajové prokletí a dojít do vyřazovací...

13. června 2026  18:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Katar - Švýcarsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kapitán Švýcarska Granit Xhaka před zápasem s Itálií.

Švýcarsko jde do svého prvního zápasu na MS 2026 v roli favorita, ve skupině B se totiž utká s Katarem. Přečtěte si, kde zápas sledovat a jaké jsou sestavy.

13. června 2026  17:48

UFC Freedom 250: Program, hlavní karta a kde sledovat živě

MMA bojovník Ilia Topuria

UFC Freedom 250 se odehraje v neděli 14. června 2026 poblíž Bílého domu ve Washingtonu. Poprvé v historii tu proběhne profesionální sportovní akce. Galavečer se koná u příležitosti 250. výročí...

12. června 2026  22:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.