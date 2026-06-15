|ATP Londýn 2026
|Detaily
|Datum konání
|15. června – 21. června 2026
|Místo (Lokace)
|Queen’s Club, Londýn, Velká Británie
|Povrch
|Travnatý povrch
|Prize Money
|2 583 330 EUR
Kde sledovat turnaj ATP Londýn živě?
Zápasy z turnaje v Queen’s Clubu jsou dostupné prostřednictvím televizního vysílání a online platforem:
Přenosy zajišťují sportovní kanály ze skupiny Premier Sport 2. Stanice jsou dostupné u následujících poskytovatelů:
- Telly: Součást balíčků Střední, Velký, MAXI a Sport.
- MAGENTA TV: Součást tarifů M, L a XL.
- Oneplay: Dostupná v plánech Extra sport a Maximum.
- Vodafone TV: Zařazena do sportovních a vyšších televizních tarifů.
Streamy sázkových kanceláří: Zápasy z centrálního kurtu i vedlejších dvorců lze sledovat také prostřednictvím online platforem českých sázkových kanceláří (např. Tipsport TV, Fortuna TV, Betano). Podmínkou pro sledování je aktivní hráčský účet a splnění minimálního sázkového obratu dle podmínek konkrétní společnosti.
Program turnaje mužů v Londýně 2026
Hlavní soutěž probíhá od pondělí 15. června do neděle 21. června 2026.
- 15. – 19. června: Úvodní kola a čtvrtfinálové zápasy.
- 20. června: Semifinále dvouhry i čtyřhry.
- 21. června: Finálová utkání.
Nasazení hráči na HSBC Championships 2026
O trofej z dvouhry zabojuje celkem 32 tenistů. Roli nejvýše nasazeného převzal australský zástupce Alex de Minaur.
Pozvánku do hlavní fáze naopak nevyužije obhájce prvenství Carlos Alcaraz, jehož startu zabránilo zraněné zápěstí.
Nasazení hráči pro ročník 2026:
Seznam osmi nejvýše nasazených tenistů, kteří nastoupí do hlavní soutěže:
- Alex de Minaur (Austrálie)
- Jiří Lehečka (Česko)
- Jakub Menšík (Česko)
- Alejandro Davidovich Fokina (Španělsko)
- Rafael Jódar (Španělsko)
- Arthur Rinderknech (Francie)
- Francisco Cerúndolo (Argentina)
- Tommy Paul (USA)
Čeští hráči v Londýně? Lehečka a Menšík
Tuzemský tenis má letos v Londýně výrazné zastoupení díky dvojici hráčů. Hned za prvním de Minaurem figuruje jako turnajová dvojka Jiří Lehečka a pozici třetího nasazeného obsadil Jakub Menšík.
Informace o povrchu
Travnaté kurty v londýnském areálu platí za poměrně rychlé s typicky nízkým odskokem míčků. Tyto podmínky zpravidla přejí tenistům spoléhajícím na tvrdé podání a celkově ofenzivní pojetí hry. V roce 2004 zde Andy Roddick zaznamenal podání o rychlosti 246,2 km/h, což tehdy představovalo světový rekord.
Historie a obhájci titulu v Londýně
Turnaj, původně založený v roce 1881, patří k nejstarším profesionálním událostem v tenisovém kalendáři. Do svého současného dějiště v privátním Queen’s Clubu se přesunul v roce 1890. Mužská soutěž je od sezony 2015 zařazena do kategorie ATP Tour 500.
V průběhu uplynulých dekád akce měnila název podle titulárních partnerů, mezi něž patřily společnosti Stella Artois, AEGON či cinch. Pro období let 2025 až 2028 uzavřeli pořadatelé smlouvu s bankovní institucí HSBC. Významným milníkem se stal ročník 2025, kdy došlo k obnovení ženské soutěže okruhu WTA 500, a to po 52 letech od jejího přerušení.
Nejúspěšnějším hráčem v historii mužské dvouhry je Andy Murray, který získal celkem pět titulů (2009, 2011, 2013, 2015, 2016). Jako projev uznání za tyto sportovní úspěchy rozhodli organizátoři v červnu 2025 o trvalém přejmenování centrálního dvorce na The Andy Murray Arena. Čtyři turnajová prvenství zaznamenali Lleyton Hewitt, John McEnroe a Andy Roddick. Obhájcem titulu z roku 2025 je Carlos Alcaraz, jenž se však aktuálního ročníku nezúčastní.