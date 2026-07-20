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ATP Kitzbühel 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  9:46

Tenista Alexander Bublik na turnaji ve Švýcarsku. | foto: AP

V rakouském Kitzbühelu se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů, hraje se od 20. do 25. července 2026. Přečtěte si, kde turnaj sledovat živě, hrají i Češi.
ATP Kitzbühel 2026 – muži
Termín:20. – 25. července 2026
Místo:Tennis Stadium Kitzbühel, Rakousko
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:antuka
Prize money:612 620 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Alexander Bublik

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Kitzbühelu živě

Antukový podnik v rakouském Kitzbühelu mohou zájemci sledovat na programu Premier Sport 1, který mají v nabídkách například Oneplay, Telly nebo Magenta TV. Přímé přenosy ale najdete i na Fortuna TV zde.

Výsledky ATP Austrian Open 2026 (dvouhra)

ATP Kitzbuhel – výsledky
Finále
Semifinále
1. kolo
Kopřiva – Buse20.7., 15:30

Kdo hraje v Kitzbuhelu? Vít Kopřiva i deblisté

Turnaj v Kitzbühelu si nenechá ujít ani obhájce loňského prvenství, Alexander Bublik. Je tady v pozici nasazené jedničky, dvojkou je letos Valentin Vacherot.

Turnaje tento týden

Z českých tenistů hraje dvouhru pouze Vít Kopřiva, lepší zastoupení má Česko ve čtyřhře.

Loni nejlepší pár Petr Nouza / David Rikl sice spolu titul neobhájí, oba tady ale startují s jinými parťáky. Složení párů je následující:

  • Adam Pavlásek / Patrik Rikl
  • Petr Nouza / Neil Oberleitner (Rakousko)
  • Matěj Vocel / Hendrik Jebens (Německo)
Nasazenéí tenisté pro ATP Kitzbühel 2026
#TenistaZemě
1Alexander BublikKazachstán
2Valentin VacherotMonako
3Arthur RinderknechFrancie
4Tomas Martin EtcheverryArgentina
5Ignacio BusePeru
6Jan-Lennard StruffNěmecko
7Raphael CollignonBelgie
8Juan Manuel CerundoloArgentina

Valentin Vacherot ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.

ATP Kitzbühel 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
18.–19. července (so–ne)kvalifikace
20.–21. července (po–út)1. kolo
22. července (středa)osmifinále
23. července (čtvrtek)čtvrtfinále
24. července ( pátek)semifinále
25. července ( sobota)finále

Prize money pro Generali Open 2026

Finanční dotace je letos solidních 612 620 €, což je pro podniky kategorie ATP 250 typické. V přepočtu jde o necelých patnáct milionů korun, nejlepší hráč bere okolo dvou milionů.

Kompletní rozdělení prize money:

  • vítěz: 93 175 €
  • finalista: 54 360 €
  • semifinalista: 31 955 €
  • čtvrtfinalista: 18 515 €
  • osmifinalista: 10 750 €
  • první kolo: 6 570 €

Vítězové ATP Kitzbühel a historie turnaje

Austrian International Championships má opravdu dlouhou historii, první ročník se totiž hrál už v roce 1894. Až do první světové války byla dějištěm Praha.

Poté se v pořadatelství střídala různá rakouská města, do Kitzbühelu akce poprvé zavítala v roce 1959. Od zavedení Open éry se hraje už jen zde.

Turnaj má opravdu spoustu vítězů, najdou se mezi nimi i Češi – uspěli Pavel Složil (1985), Miloslav Mečíř (1986) a Karel Nováček (1991).

Poslední vítězové turnaje ATP v Kitzbühelu
RokTenistaZemě
2025Alexander BublikKazachstán
2024Matteo BerrettiniItálie
2023Sebastián BáezArgentina
2022Roberto Bautista AgutŠpanělsko
2021Casper RuudNorsko
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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