|ATP Kitzbühel 2026 – muži
|Termín:
|20. – 25. července 2026
|Místo:
|Tennis Stadium Kitzbühel, Rakousko
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|antuka
|Prize money:
|612 620 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Alexander Bublik
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Kitzbühelu živě
Antukový podnik v rakouském Kitzbühelu mohou zájemci sledovat na programu Premier Sport 1, který mají v nabídkách například Oneplay, Telly nebo Magenta TV. Přímé přenosy ale najdete i na Fortuna TV zde.
Výsledky ATP Austrian Open 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|1. kolo
|Kopřiva – Buse
|20.7., 15:30
Kdo hraje v Kitzbuhelu? Vít Kopřiva i deblisté
Turnaj v Kitzbühelu si nenechá ujít ani obhájce loňského prvenství, Alexander Bublik. Je tady v pozici nasazené jedničky, dvojkou je letos Valentin Vacherot.
Turnaje tento týden
Z českých tenistů hraje dvouhru pouze Vít Kopřiva, lepší zastoupení má Česko ve čtyřhře.
Loni nejlepší pár Petr Nouza / David Rikl sice spolu titul neobhájí, oba tady ale startují s jinými parťáky. Složení párů je následující:
- Adam Pavlásek / Patrik Rikl
- Petr Nouza / Neil Oberleitner (Rakousko)
- Matěj Vocel / Hendrik Jebens (Německo)
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alexander Bublik
|Kazachstán
|2
|Valentin Vacherot
|Monako
|3
|Arthur Rinderknech
|Francie
|4
|Tomas Martin Etcheverry
|Argentina
|5
|Ignacio Buse
|Peru
|6
|Jan-Lennard Struff
|Německo
|7
|Raphael Collignon
|Belgie
|8
|Juan Manuel Cerundolo
|Argentina
ATP Kitzbühel 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|18.–19. července (so–ne)
|kvalifikace
|20.–21. července (po–út)
|1. kolo
|22. července (středa)
|osmifinále
|23. července (čtvrtek)
|čtvrtfinále
|24. července ( pátek)
|semifinále
|25. července ( sobota)
|finále
Prize money pro Generali Open 2026
Finanční dotace je letos solidních 612 620 €, což je pro podniky kategorie ATP 250 typické. V přepočtu jde o necelých patnáct milionů korun, nejlepší hráč bere okolo dvou milionů.
Kompletní rozdělení prize money:
- vítěz: 93 175 €
- finalista: 54 360 €
- semifinalista: 31 955 €
- čtvrtfinalista: 18 515 €
- osmifinalista: 10 750 €
- první kolo: 6 570 €
Vítězové ATP Kitzbühel a historie turnaje
Austrian International Championships má opravdu dlouhou historii, první ročník se totiž hrál už v roce 1894. Až do první světové války byla dějištěm Praha.
Poté se v pořadatelství střídala různá rakouská města, do Kitzbühelu akce poprvé zavítala v roce 1959. Od zavedení Open éry se hraje už jen zde.
Turnaj má opravdu spoustu vítězů, najdou se mezi nimi i Češi – uspěli Pavel Složil (1985), Miloslav Mečíř (1986) a Karel Nováček (1991).
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Alexander Bublik
|Kazachstán
|2024
|Matteo Berrettini
|Itálie
|2023
|Sebastián Báez
|Argentina
|2022
|Roberto Bautista Agut
|Španělsko
|2021
|Casper Ruud
|Norsko