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ATP Halle 2026: program, Češi a kde sledovat tenisový turnaj živě

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V německém Halle se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů. Podnik kategorie ATP 500 se hraje od 15. do 21. června 2026. V přehledu najdete program, nasazené hráče a informace o možnostech sledování živých přenosů.

Alexander Zverev dobíhá míček v osmifinálovém zápase Wimbledonu. | foto: AP

ATP Halle 2026 – muži
Termín:15. – 21. června 2026
Místo:OWL Arena, Halle, Německo
Kategorie:ATP 500
Pavouk:32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tráva
Prize money:2 583 330 €
Poslední vítěz:Alexander Bublik

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Halle živě

Mužský tenisový turnaj v Halle nabídne program Premier Sport 1. Najdete ho u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Oneplay
  • Magenta TV

Kdo hraje v Halle? Nechybí ani čeští tenisté

V německém Halle se fanoušci mužského tenisu mohou těšit na skvělou podívanou, v akci je totiž řada hráčů elitní desítky. Jedničkou je Alexander Zverev, dvojkou Félix Auger-Aliassime.

Doplňují je například Američané Ben Shelton a Taylor Fritz, Daniil Medveděv nebo obhájce prvenství, Alexander Bublik.

Z českých tenistů uvidíme Víta Kopřivu, původně přihlášený Tomáš Macháč nakonec kvůli zranění hrát nebude. Ve čtyřhře se představí Adam Pavlásek, tentokrát po boku Andrey Vavassoriho z Itálie.

Nasazení tenisté pro ATP Halle 2026
#TenistaZemě
1Alexander ZverevNěmecko
2Félix Auger-AliassimeKanada
3Ben SheltonUSA
4Daniil MedveděvRusko
5Taylor FritzUSA
6Flavio CobolliItálie
7Alexander BublikKazachstán
8Andrey RublevRusko

Felix Auger-Aliassime během semifinále Turnaje mistrů

ATP Halle 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
13.–14. června (so–ne)kvalifikace
15.–16. června (po–út)1. kolo
17.–18. června (st–čt)2. kolo
19. června (pátek)čtvrtfinále
20. června (sobota)semifinále
21. června (neděle)finále

Prize money pro Terra Wortmann Open 2026

Na odměnách by se mělo rozdělit celkem 2 583 330 €, tedy zhruba 62 milionů korun. Na šampiona dvouhry čeká více než pětina z této částky.

Konkrétní rozdělení prize money pro dvouhru:

  • vítěz: 483 145 €
  • finalista: 259 940 €
  • semifinalista: 138 530 €
  • čtvrtfinalista: 70 775 €
  • osmifinalista: 37 780 €
  • první kolo: 20 145 €

Vítězové ATP Halle a historie turnaje

Úvodní ročník se odehrál teprve v roce 1993, už od počátku je povrchem tráva a jde tak o tradiční přípravu pro Wimbledon. V roce 2015 byla akce povýšena z kategorie 250 na vyšší ATP 500.

Z českých hráčů uspěl pouze Tomáš Berdych (2007) a o rok dříve ve finále prohrál, stejně jako před ním Petr Korda (1997).

Jasným vládcem je Roger Federer s celkem deseti trofejemi, další tři boje o titul nezvládl. Obhájcem je Alexander Bublik, který už tady zvedl pohár nad hlavu podruhé v kariéře.

Poslední vítězové turnaje ATP v Halle
RokTenistaZemě
2025Alexander BublikKazachstán
2024Jannik SinnerItálie
2023Alexander BublikKazachstán
2022Hubert HurkaczPolsko
2021Ugo HumbertFrancie
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