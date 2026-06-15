ATP Halle 2026: program, Češi a kde sledovat tenisový turnaj živě

|ATP Halle 2026 – muži
|Termín:
|15. – 21. června 2026
|Místo:
|OWL Arena, Halle, Německo
|Kategorie:
|ATP 500
|Pavouk:
|32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tráva
|Prize money:
|2 583 330 €
|Poslední vítěz:
|Alexander Bublik
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Halle živě
Mužský tenisový turnaj v Halle nabídne program Premier Sport 1. Najdete ho u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Oneplay
- Magenta TV
Kdo hraje v Halle? Nechybí ani čeští tenisté
V německém Halle se fanoušci mužského tenisu mohou těšit na skvělou podívanou, v akci je totiž řada hráčů elitní desítky. Jedničkou je Alexander Zverev, dvojkou Félix Auger-Aliassime.
Doplňují je například Američané Ben Shelton a Taylor Fritz, Daniil Medveděv nebo obhájce prvenství, Alexander Bublik.
Z českých tenistů uvidíme Víta Kopřivu, původně přihlášený Tomáš Macháč nakonec kvůli zranění hrát nebude. Ve čtyřhře se představí Adam Pavlásek, tentokrát po boku Andrey Vavassoriho z Itálie.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alexander Zverev
|Německo
|2
|Félix Auger-Aliassime
|Kanada
|3
|Ben Shelton
|USA
|4
|Daniil Medveděv
|Rusko
|5
|Taylor Fritz
|USA
|6
|Flavio Cobolli
|Itálie
|7
|Alexander Bublik
|Kazachstán
|8
|Andrey Rublev
|Rusko
ATP Halle 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|13.–14. června (so–ne)
|kvalifikace
|15.–16. června (po–út)
|1. kolo
|17.–18. června (st–čt)
|2. kolo
|19. června (pátek)
|čtvrtfinále
|20. června (sobota)
|semifinále
|21. června (neděle)
|finále
Prize money pro Terra Wortmann Open 2026
Na odměnách by se mělo rozdělit celkem 2 583 330 €, tedy zhruba 62 milionů korun. Na šampiona dvouhry čeká více než pětina z této částky.
Konkrétní rozdělení prize money pro dvouhru:
- vítěz: 483 145 €
- finalista: 259 940 €
- semifinalista: 138 530 €
- čtvrtfinalista: 70 775 €
- osmifinalista: 37 780 €
- první kolo: 20 145 €
Vítězové ATP Halle a historie turnaje
Úvodní ročník se odehrál teprve v roce 1993, už od počátku je povrchem tráva a jde tak o tradiční přípravu pro Wimbledon. V roce 2015 byla akce povýšena z kategorie 250 na vyšší ATP 500.
Z českých hráčů uspěl pouze Tomáš Berdych (2007) a o rok dříve ve finále prohrál, stejně jako před ním Petr Korda (1997).
Jasným vládcem je Roger Federer s celkem deseti trofejemi, další tři boje o titul nezvládl. Obhájcem je Alexander Bublik, který už tady zvedl pohár nad hlavu podruhé v kariéře.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Alexander Bublik
|Kazachstán
|2024
|Jannik Sinner
|Itálie
|2023
|Alexander Bublik
|Kazachstán
|2022
|Hubert Hurkacz
|Polsko
|2021
|Ugo Humbert
|Francie