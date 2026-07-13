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ATP Gstaad 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  10:19

Alexander Bublik z Kazachstánu se natahuje po balonku ve čtvrtfinále Roland Garros. | foto: Reuters

Tenisový turnaj mužů ve švýcarském Gstaadu se hraje od 13. do 19. července 2026, povrchem je antuka. Podívejte se jaký je program, výsledky a kde sledovat zápasy.

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ATP Gstaad 2026 – muži
Termín:13. – 19. července 2026
Místo:Roy Emerson Arena, Gstaad
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:antuka
Prize money:612 620 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Poslední vítěz:Alexander Bublik

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Gstaadu živě

Ten nejlepší tenis z krásného prostředí švýcarského městečka Gstaad si naladíte na programu Premier Sport 1. Mají jej ve svých nabídkách například tito známí poskytovatelé:

  • Telly
  • Oneplay
  • Magenta TV

Výsledky ATP v Gstaadu 2026 (dvouhra)

ATP Gstaad 2026 – výsledky
Finále
Semifinále
1. kolo
Kolář – Cerundolo (6)14. 7.

Kdo hraje v Gstaadu? Zdeněk Kolář i deblisté

Oblíbený podnik ve švýcarském Gstaadu si nenechají ujít ani hráči z elitní dvacítky, jmenovitě Alexander Bublik, Casper Ruud a Valentin Vacherot. První dva jmenovaní už zdejší podnik vyhráli, Bublik je v pozici obhájce titulu.

V pavouku najdeme několik domácích hráčů včetně veterán Stana Wawrinky, který po letošní sezoně ukončí svou bohatou kariéru.

Z českých jmen se představí Zdeněk Kolář, do čtyřhry nastoupí Petr Nouza (s Neilem Oberleitnerem) a Matěj Vocel (po boku Hendrika Jebense).

Nasazení tenisté pro ATP Gstaad 2026
#TenistaZemě
1Alexander BublikKazachstán
2Casper RuudNorsko
3Valentin VacherotMonako
4Arthur RinderknechFrancie
5Ignacio BusePeru
6Juan Manuel CerundoloArgentina
7Raphael CollignonBelgie
8Jaume MunarŠpanělsko

Norský tenista Casper Ruud se natahuje po balonku ve finále v Madridu.

ATP Gstaad 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
12.–13. července (ne–po)kvalifikace
13.–14. července (po–út)1. kolo
15.–16. července (st–čt)2. kolo
17. července (pátek)čtvrtfinále
18. července (sobota)semifinále
19. července (neděle)finále

Prize money pro EFG Swiss Open 2026

Celková dotace letošního turnaje je 612 620 €, v přepočtu téměř 15 milionů korun. Vítěz si odnese přes dva miliony.

Rozdělení jednotlivých odměn vypadá takto:

  • vítěz: 93 175 €
  • finalista: 54 360 €
  • semifinalista: 31 955 €
  • čtvrtfinalista: 18 515 €
  • osmifinalista: 10 750 €
  • první kolo: 6 570 €

Vítězové ATP Gstaad a historie turnaje

Swiss International Championships se poprvé hrálo už v roce 1897, což z něj činí jeden z nejstarších turnajů světa. V Gstaadu se akce poprvé uskutečnila v roce 1915.

Turnaj se za tu dobu konal v mnoha švýcarských městech, v současnosti je známý tím, že se hraje v nejvyšší nadmořské výšce ze všech evropských ATP podniků (1 050 m n. m.).

Mezi šampiony se řadí velká jména historie tenisu, dvakrát zde uspěl také Jiří Novák (2001, 2003). Ve svém druhém finále porazil v pěti setech Rogera Federera.

Poslední vítězové turnaje ATP v Gstaadu
RokTenistaZemě
2025Alexander BublikKazachstán
2024Matteo BerrettiniItálie
2023Pedro CachinArgentina
2022Casper RuudNorsko
2021Casper RuudNorsko
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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