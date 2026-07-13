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|ATP Gstaad 2026 – muži
|Termín:
|13. – 19. července 2026
|Místo:
|Roy Emerson Arena, Gstaad
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|antuka
|Prize money:
|612 620 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Poslední vítěz:
|Alexander Bublik
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Gstaadu živě
Ten nejlepší tenis z krásného prostředí švýcarského městečka Gstaad si naladíte na programu Premier Sport 1. Mají jej ve svých nabídkách například tito známí poskytovatelé:
- Telly
- Oneplay
- Magenta TV
Výsledky ATP v Gstaadu 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|1. kolo
|Kolář – Cerundolo (6)
|14. 7.
Kdo hraje v Gstaadu? Zdeněk Kolář i deblisté
Oblíbený podnik ve švýcarském Gstaadu si nenechají ujít ani hráči z elitní dvacítky, jmenovitě Alexander Bublik, Casper Ruud a Valentin Vacherot. První dva jmenovaní už zdejší podnik vyhráli, Bublik je v pozici obhájce titulu.
V pavouku najdeme několik domácích hráčů včetně veterán Stana Wawrinky, který po letošní sezoně ukončí svou bohatou kariéru.
Z českých jmen se představí Zdeněk Kolář, do čtyřhry nastoupí Petr Nouza (s Neilem Oberleitnerem) a Matěj Vocel (po boku Hendrika Jebense).
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alexander Bublik
|Kazachstán
|2
|Casper Ruud
|Norsko
|3
|Valentin Vacherot
|Monako
|4
|Arthur Rinderknech
|Francie
|5
|Ignacio Buse
|Peru
|6
|Juan Manuel Cerundolo
|Argentina
|7
|Raphael Collignon
|Belgie
|8
|Jaume Munar
|Španělsko
ATP Gstaad 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|12.–13. července (ne–po)
|kvalifikace
|13.–14. července (po–út)
|1. kolo
|15.–16. července (st–čt)
|2. kolo
|17. července (pátek)
|čtvrtfinále
|18. července (sobota)
|semifinále
|19. července (neděle)
|finále
Prize money pro EFG Swiss Open 2026
Celková dotace letošního turnaje je 612 620 €, v přepočtu téměř 15 milionů korun. Vítěz si odnese přes dva miliony.
Rozdělení jednotlivých odměn vypadá takto:
- vítěz: 93 175 €
- finalista: 54 360 €
- semifinalista: 31 955 €
- čtvrtfinalista: 18 515 €
- osmifinalista: 10 750 €
- první kolo: 6 570 €
Vítězové ATP Gstaad a historie turnaje
Swiss International Championships se poprvé hrálo už v roce 1897, což z něj činí jeden z nejstarších turnajů světa. V Gstaadu se akce poprvé uskutečnila v roce 1915.
Turnaj se za tu dobu konal v mnoha švýcarských městech, v současnosti je známý tím, že se hraje v nejvyšší nadmořské výšce ze všech evropských ATP podniků (1 050 m n. m.).
Mezi šampiony se řadí velká jména historie tenisu, dvakrát zde uspěl také Jiří Novák (2001, 2003). Ve svém druhém finále porazil v pěti setech Rogera Federera.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Alexander Bublik
|Kazachstán
|2024
|Matteo Berrettini
|Itálie
|2023
|Pedro Cachin
|Argentina
|2022
|Casper Ruud
|Norsko
|2021
|Casper Ruud
|Norsko