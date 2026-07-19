|ATP Estoril 2026 – ženy
|Termín:
|20. – 26. července 2026
|Místo:
|Clube de Ténis do Estoril, Portugalsko
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|antuka
|Prize money:
|612 620 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Alex Michelsen
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Estorilu živě
Mužský antukový turnaj v portugalském Estorilu lze sledovat na sportovním kanále Premier Sport 2 (Telly, Oneplay, Magenta TV), přímé přenosy najdete i na Fortuna TV zde.
Výsledky ATP Estoril Open 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
Kdo hraje v Estorilu? Češi turnaj vynechávají
Do Estorilu letos dorazí i hráči elitní dvacítky – jedničkou je čerstvý šampion z Bastadu, Andrey Rublev, dvojkou pak Luciano Darderi.
Turnaje tento týden
Hraje ale například i legendární Stan Wawrinka, z předdhocích šampionů pouze Pablo Carreño Busta. Divoké karty obdrželi tři domácí hráči.
České tenisty bychom na tomto turnaji hledali marně, žádní zástupci nejsou ani ve čtyřhře.
Osmičku nasazených najdete v tabulce níže:
|#
|Tenista
|Země
|1
|Andrey Rublev
|Rusko
|2
|Luciano Darderi
|Itálie
|3
|Alejandro Tabilo
|Chile
|4
|Alexander Blockx
|Belgie
|5
|Nuno Borges
|Portugalsko
|6
|Botic van de Zandschulp
|Nizozemsko
|7
|Camilo Ugo Carabelli
|Argentina
|8
|Pablo Carreño Busta
|Španělsko
ATP Estoril 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|18.–19. července (so–ne)
|kvalifikace
|20.–21. července (po–út)
|1. kolo
|22.–23. července (st–čt)
|osmifinále
|24. července (pátek)
|čtvrtfinále
|25. července (sobota)
|semifinále
|26. července (neděle)
|finále
Prize money pro Millenium Estoril Open 2026
Na odměnách se v Portugalsku rozdělí celkem 612 620 €, tedy necelých patnáct milionů korun. Šampion získá přes dva miliony.
Kompletní rozdělení odměn podle fází turnaje vypadá takto:
- vítěz: 93 175 €
- finalista: 54 360 €
- semifinalista: 31 955 €
- čtvrtfinalista: 18 515 €
- osmifinalista: 10 750 €
- první kolo: 6 570 €
Vítězové ATP Estoril a historie turnaje
Na tomto místě se hraje tenis teprve od roku 2015, kdy byl nahrazen turnaj v Oeiras. Povrchem byla už tehdy antuka. Od té doby se podnik držel mezi ATP 250, jen jeden ročník se uskutečnil na nižší Challenger Tour (2025).
Je zajímavé, že se zatím žádnému hráči nepodařilo v Estorilu zvítězit více než jednou. Nejblíže k tomu měl Pablo Carreño Busta, své první finále ale v roce 2016 těsně nezvládl. Chuť si spravil o rok později. Posledním šampionem je Alex Michelsen.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Alex Michelsen
|USA
|2024
|Hubert Hurkacz
|Polsko
|2023
|Casper Ruud
|Norsko
|2022
|Sebastián Báez
|Argentina
|2021
|Albert Ramos Viñolas
|Španělsko