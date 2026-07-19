Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ATP Estoril 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  21:32

Luciano Darderi, italský tenista hráč argentinského původu (Auckland, 14.1.2026) | foto: imago sportfotodienst / Andrew Cornaga/www.photosport.nzČTK

Jedenáctý ročník mužského tenisového turnaje ATP 250 v Estorilu se hraje od 20. do 26. července 2026. Těšit se můžeme i na hráče elitní dvacítky, sledujte je v přímém přenosu online.
ATP Estoril 2026 – ženy
Termín:20. – 26. července 2026
Místo:Clube de Ténis do Estoril, Portugalsko
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:antuka
Prize money:612 620 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Alex Michelsen

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Estorilu živě

Mužský antukový turnaj v portugalském Estorilu lze sledovat na sportovním kanále Premier Sport 2 (Telly, Oneplay, Magenta TV), přímé přenosy najdete i na Fortuna TV zde.

Výsledky ATP Estoril Open 2026 (dvouhra)

ATP Estoril – výsledky
Finále
Semifinále

Kdo hraje v Estorilu? Češi turnaj vynechávají

Do Estorilu letos dorazí i hráči elitní dvacítky – jedničkou je čerstvý šampion z Bastadu, Andrey Rublev, dvojkou pak Luciano Darderi.

Turnaje tento týden

Hraje ale například i legendární Stan Wawrinka, z předdhocích šampionů pouze Pablo Carreño Busta. Divoké karty obdrželi tři domácí hráči.

České tenisty bychom na tomto turnaji hledali marně, žádní zástupci nejsou ani ve čtyřhře.

Osmičku nasazených najdete v tabulce níže:

Nasazenéí tenisté pro ATP Estoril 2026
#TenistaZemě
1Andrey RublevRusko
2Luciano DarderiItálie
3Alejandro TabiloChile
4Alexander BlockxBelgie
5Nuno BorgesPortugalsko
6Botic van de ZandschulpNizozemsko
7Camilo Ugo CarabelliArgentina
8Pablo Carreño BustaŠpanělsko

Alejandro Tabilo po vítězství nad Novakem Djokovičem.

ATP Estoril 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
18.–19. července (so–ne)kvalifikace
20.–21. července (po–út)1. kolo
22.–23. července (st–čt)osmifinále
24. července (pátek)čtvrtfinále
25. července (sobota)semifinále
26. července (neděle)finále

Prize money pro Millenium Estoril Open 2026

Na odměnách se v Portugalsku rozdělí celkem 612 620 €, tedy necelých patnáct milionů korun. Šampion získá přes dva miliony.

Kompletní rozdělení odměn podle fází turnaje vypadá takto:

  • vítěz: 93 175 €
  • finalista: 54 360 €
  • semifinalista: 31 955 €
  • čtvrtfinalista: 18 515 €
  • osmifinalista: 10 750 €
  • první kolo: 6 570 €

Vítězové ATP Estoril a historie turnaje

Na tomto místě se hraje tenis teprve od roku 2015, kdy byl nahrazen turnaj v Oeiras. Povrchem byla už tehdy antuka. Od té doby se podnik držel mezi ATP 250, jen jeden ročník se uskutečnil na nižší Challenger Tour (2025).

Je zajímavé, že se zatím žádnému hráči nepodařilo v Estorilu zvítězit více než jednou. Nejblíže k tomu měl Pablo Carreño Busta, své první finále ale v roce 2016 těsně nezvládl. Chuť si spravil o rok později. Posledním šampionem je Alex Michelsen.

Poslední vítězové turnaje ATP v Estorilu
RokTenistaZemě
2025Alex MichelsenUSA
2024Hubert HurkaczPolsko
2023Casper RuudNorsko
2022Sebastián BáezArgentina
2021Albert Ramos ViñolasŠpanělsko
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

ATP Estoril 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Luciano Darderi, italský tenista hráč argentinského původu (Auckland, 14.1.2026)

Jedenáctý ročník mužského tenisového turnaje ATP 250 v Estorilu se hraje od 20. do 26. července 2026. Těšit se můžeme i na hráče elitní dvacítky, sledujte je v přímém přenosu online.

19. července 2026  21:32

ATP Bastad 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Andrej Rubljov se povzbuzuje během zápasu s Grigorem Dimitrovem.

Z trávy na antuku. Mužský tenisový turnaj ve švédském Bastadu se hraje od 13. do 19. července 2026, v našem přehledu najdete program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

19. července 2026  21:23

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

19. července 2026  21:22

Španělsko - Argentina v TV: Kde sledovat finále MS 2026 živě

Španělé oslavují postup do finále MS ve fotbale 2026.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 dospělo do svého absolutního finále. V neděli se v New Jersey odehraje gigantický souboj Španělsko - Argentina, ve kterém se poprvé v historii utká úřadující mistr...

19. července 2026  21:19

15. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Záběr na konec pelotonu během 13. etapy Tour de France.

15. etapa Tour de France 2026 v neděli 19. července přinese jeden z nejbrutálnějších horských dojezdů. Peloton urazí 183,9 kilometru z Champagnole do pohoří Massif des Bornes, kde ho čeká cílový...

19. července 2026  18:39

WTA Hamburg 2026: program, výsledky a kde sledovat živě

Julia Putincevová gestikuluje ve třetím kole Wimbledonu.

Od 20. do 26. července 2026 se koná tenisový turnaj žen WTA v německém Hamburku. Startují i české hráčky, přečtěte si, kde akci sledovat v přímých přenosech online.

19. července 2026  11:17

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartovala 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme aktualizovaný přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci...

19. července 2026  11:15

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

19. července 2026  9:48

WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Barbora Krejčíková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Návrat po 35 letech. Do Atén se vrací elitní ženský tenis, od 13. do 19. července 2026 uvidíme na akci kategorie WTA 250 i několik českých tenistek.

19. července 2026  9:37

Krejčíková vs. Sakkariová: live stream finále WTA Atény 2026

Barbora Krejčíková se raduje v duelu druhého kola Wimbledonu s Mirrou...

Barbora Krejčíková si na turnaji WTA v Aténách 2026 zahraje o titul, proti ní stojí domácí Maria Sakkariová. Sledujte přímý přenos online a zjistěte, jaké jsou aktuální kurzy.

19. července 2026  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

19. července 2026

Diamantová liga 2026: program, kalendář mítinků a výsledky

Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky ve finále běhu na 400 metrů na...

Atletická Diamantová liga 2026 probíhá od 16. května do 5. září. Letošní ročník nejprestižnějšího seriálu obsahuje patnáct zastávek na čtyřech kontinentech. Zde najdete kompletní kalendář všech...

18. července 2026  20:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.