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ATP Eastbourne 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Kamil Jurek
  22:56
Tenisový turnaj mužů v Eastbourne je další z přípravných akcí na Wimbledon. Koná se od 21. do 27. června 2026 – podívejte se na program, hráče a kde vše sledovat živě.

Američan Taylor Fritz ve finále turnaje v Eastbourne. | foto: AP

ATP Eastbourne 2026 – muži
Termín:22. – 27. června 2026
Místo:Devonshire Park Lawn Tennis Club, Eastbourne
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tráva
Prize money:773 465 €
Poslední vítěz:Taylor Fritz

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Eastbourne živě

Mužský podnik v Eastbourne najdou tenisoví fanoušci na kanálu Premier Sport 1. Je v nabídkách těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Oneplay
  • Magenta TV

Výsledky ATP v Eastbourne 2026 (dvouhra)

ATP Eastbourne 2026 – výsledky
Semifinále

Kdo hraje v Eastbourne? Jediný Čech je ve čtyřhře

V britském Eastbourne nebude nouze o skvělý tenis. Přicestovat by totiž měl i Taylor Fritz, už čtyřnásobný šampion této akce, který ovládl dva poslední ročníky.

Kromě něj narazíme v pavouku i na členy TOP 30 žebříčku, jako jsou Joao Fonseca, Francisco Cerundolo nebo Tomas Martin Etcheverry.

Původně měl hrát i Tomáš Macháč, kvůli zranění ale nestartuje. České jméno tentokrát uvidíme pouze ve čtyřhře, kde Matěj Vocel spojí síly s Hendrikem Jebensem z Německa.

Nasazení tenisté pro ATP Eastbourne 2026
#TenistaZemě
1Taylor FritzUSA
2Joao FonsecaBrazílie
3Francisco CerundoloArgentina
4Tomas Martín EtcheverryArgentina
5Brandon NakashimaUSA
6Ugo HumbertFrancie
7Jaume MunarŠpanělsko
8Juan Manuel CerundoloArgentina

Joao Fonseca ve čtvrtfinále Roland Garros.

ATP Eastbourne 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
20.–21. června (so–ne)kvalifikace
22.–23. června (po–út)1. kolo
24.–25. června (st–čt)2. kolo, čtvrtfinále
26. června (sobota)semifinále
27. června (neděle)finále

Prize money pro Lexus Eastbourne Open 2026

V mužské části turnaje se na odměnách rozdá celkem 773 465 €, tedy zhruba 18,7 milionů korun. Vítěz dvouhry si připíše více než 2,8 milionu.

Úplně rozdělení odměn v singlu vypadá následovně:

  • vítěz: 117 685 €
  • finalista: 68 635 €
  • semifinalista: 40 345 €
  • čtvrtfinalista: 23 380 €
  • osmifinalista: 13 575 €
  • první kolo: 8 290 €

Vítězové ATP Eastbourne a historie turnaje

Od roku 2009, kdy se mužský turnaj v Eastbourne koná, už má řadu vítězů. Od počátku se řadí do kategorie ATP 250, hraje se zároveň se ženským WTA Eastbourne.

Jednoznačně nejúspěšnějším tenistou je Taylor Fritz, šampion z let 2019, 2022, 2024 a 2025. Více než jeden titul má ještě Feliciano López (2013, 2014). Mezi vítěze se jednou zařadil i Novak Djokovič.

České hráče bychom mezi nejúspěšnějšími hledali marně, žádný neprošel ani do finále.

Poslední vítězové turnaje ATP v Halle
RokTenistaZemě
2025Taylor FritzUSA
2024Taylor FritzUSA
2023Francisco CerundoloArgentina
2022Taylor FritzUSA
2021Alex de MinaurAustrálie

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