|ATP Eastbourne 2026 – muži
|Termín:
|22. – 27. června 2026
|Místo:
|Devonshire Park Lawn Tennis Club, Eastbourne
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tráva
|Prize money:
|773 465 €
|Poslední vítěz:
|Taylor Fritz
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Eastbourne živě
Mužský podnik v Eastbourne najdou tenisoví fanoušci na kanálu Premier Sport 1. Je v nabídkách těchto poskytovatelů:
- Telly
- Oneplay
- Magenta TV
Výsledky ATP v Eastbourne 2026 (dvouhra)
|Semifinále
Kdo hraje v Eastbourne? Jediný Čech je ve čtyřhře
V britském Eastbourne nebude nouze o skvělý tenis. Přicestovat by totiž měl i Taylor Fritz, už čtyřnásobný šampion této akce, který ovládl dva poslední ročníky.
Kromě něj narazíme v pavouku i na členy TOP 30 žebříčku, jako jsou Joao Fonseca, Francisco Cerundolo nebo Tomas Martin Etcheverry.
Původně měl hrát i Tomáš Macháč, kvůli zranění ale nestartuje. České jméno tentokrát uvidíme pouze ve čtyřhře, kde Matěj Vocel spojí síly s Hendrikem Jebensem z Německa.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Taylor Fritz
|USA
|2
|Joao Fonseca
|Brazílie
|3
|Francisco Cerundolo
|Argentina
|4
|Tomas Martín Etcheverry
|Argentina
|5
|Brandon Nakashima
|USA
|6
|Ugo Humbert
|Francie
|7
|Jaume Munar
|Španělsko
|8
|Juan Manuel Cerundolo
|Argentina
ATP Eastbourne 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|20.–21. června (so–ne)
|kvalifikace
|22.–23. června (po–út)
|1. kolo
|24.–25. června (st–čt)
|2. kolo, čtvrtfinále
|26. června (sobota)
|semifinále
|27. června (neděle)
|finále
Prize money pro Lexus Eastbourne Open 2026
V mužské části turnaje se na odměnách rozdá celkem 773 465 €, tedy zhruba 18,7 milionů korun. Vítěz dvouhry si připíše více než 2,8 milionu.
Úplně rozdělení odměn v singlu vypadá následovně:
- vítěz: 117 685 €
- finalista: 68 635 €
- semifinalista: 40 345 €
- čtvrtfinalista: 23 380 €
- osmifinalista: 13 575 €
- první kolo: 8 290 €
Vítězové ATP Eastbourne a historie turnaje
Od roku 2009, kdy se mužský turnaj v Eastbourne koná, už má řadu vítězů. Od počátku se řadí do kategorie ATP 250, hraje se zároveň se ženským WTA Eastbourne.
Jednoznačně nejúspěšnějším tenistou je Taylor Fritz, šampion z let 2019, 2022, 2024 a 2025. Více než jeden titul má ještě Feliciano López (2013, 2014). Mezi vítěze se jednou zařadil i Novak Djokovič.
České hráče bychom mezi nejúspěšnějšími hledali marně, žádný neprošel ani do finále.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Taylor Fritz
|USA
|2024
|Taylor Fritz
|USA
|2023
|Francisco Cerundolo
|Argentina
|2022
|Taylor Fritz
|USA
|2021
|Alex de Minaur
|Austrálie