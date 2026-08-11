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ATP Cincinnati 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  15:07

Jiří Lehečka se chystá na úder v osmifinále montrealského turnaje, | foto: AP

Dalším mužským tenisovým turnajem v kategorii Masters je podnik v Cincinnati, hraje se od 13. do 23. srpna 2026. Budou u toho i Češi, sledujte live streamy online.
ATP Cincinnati 2026 – muži
Termín:13. – 23. srpna 2026
Místo:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Kategorie:ATP 1000
Pavouk:96 hráčů ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:9 415 725 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítěz:Carlos Alcaraz

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Cincinnati živě

O live streamy z mužských turnajů v tenise se dlouhodobě stará sázková kancelář Tipsport, kde jen za registraci obdržíte bonus 1 000 Kč. Polovina z toho je pro sázení, což využijete například právě na tenis.

Televizní přenosy najdou fanoušci na placených kanálech Premier Sport, které mají v nabídce tito poskytovatelé:

Výsledky ATP Cincinnati Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi

Podívejte se na přehled zápasů českých hráčů na Cincinnati Open 2026, nasazení mají v prvním kole volno. Od semifinálových bojů zde najdete všechna utkání.

ATP Cincinnati 2026 – výsledky
2. kolo
Lehečka
Menšík
1. kolo
Macháč
Kopřiva

Kdo hraje? Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a další

Ani v Cincinnati se fanoušci nedočkají Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze, vítěze dvou posledních ročníků. Doufají alespoň v to, že je uvidí na blížícím se US Open.

Jedničkou je tedy stejně jako v Montréalu aktuální trojka Alexander Zverev, doplňují jej Félix Auger-Aliassime a vracející se Novak Djokovič. Silné by mělo být i domácí duo Taylor Fritz a Ben Shelton.

Zájemce o český tenis potěší, že tentokrát uvidíme čtyři hráče – poprvé od Roland Garros by měl být v akci i Tomáš Macháč. V kvalifikaci se pokusí uspět ještě Dalibor Svrčina.

Nejvýše nasazení tenisté pro ATP Cincinnati 2026
#TenistaZemě
1Alexander ZverevNěmecko
2Félix Auger-AliassimeKanada
3Novak DjokovičSrbsko
4Daniil MedveděvRusko
5Alex de MinaurAustrálie
6Taylor FritzUSA
7Flavio CobolliItálie
8Ben SheltonUSA

Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Cincinnati Open

ATP Masters Cincinnati 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
11.–12. srpna (út–st)kvalifikace
13.–15. srpna (čt–so)1. kolo
15.–16. srpna (so–ne)2. kolo
17.–18. srpna (po–út)3. kolo
19. srpna (středa)osmifinále
20.–21. srpna (čt–pá)čtvrtfinále
22. srpna (sobota)semifinále
13. srpna (neděle)finále

WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Prize money pro mužské Cincinnati Open 2026

Tenis je jedním z nejlépe placených sportů, o velkých Masters turnajích na ATP Tour to platí obzvlášť. Na odměnách se tedy rozdělí 9 415 725 $, což je téměř 200 milionů korun.

Jednotlivé prize money jsou rozděleny následovně:

  • vítěz: 1 151 380 $
  • finalista: 612 340 $
  • semifinalista: 340 190 $
  • čtvrtfinalista: 193 645 $
  • osmifinalista: 105 720 $
  • třetí kolo: 61 865 $
  • druhé kolo: 36 110 $
  • první kolo: 24 335 $

Vítězové ATP Cincinnati a historie turnaje

Podnik v Cincinnati se poprvé konal už v roce 1899, v současnosti jde o nejstarší akci v USA, která se stále koná v původním místě či jeho blízkosti. Od roku 1979 se totiž hraje v Masonu, který je od Cincinnati vzdálen zhruba třicet kilometrů. V souvislosti s tímto přesunem se místo antuky začalo hrát na tvrdém povrchu.

Po US Open a Indian Wells jde o třetí největší turnaj na území Spojených států amerických, areál disponuje více než 30 kurty – Centre Court má kapacitu přes 11 000 diváků.

Rekordmanem v počtu vítězství je Roger Federer, který tady triumfoval sedmkrát. Předstihnout jej mohl Novak Djokovič, svých osm finálových účastí ale proměnil „pouze“ ve tři tituly. Jediným českým vítězem je Ivan Lendl (1982).

Poslední vítězové turnaje Cincinnati Open
RokTenistaZemě
2025Carlos AlcarazŠpanělsko
2024Jannik SinnerItálie
2023Novak DjokovičSrbsko
2022Borna ČoričChorvatsko
2021Alexander ZverevNěmecko
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