|ATP Cincinnati 2026 – muži
|Termín:
|13. – 23. srpna 2026
|Místo:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Kategorie:
|ATP 1000
|Pavouk:
|96 hráčů ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|9 415 725 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítěz:
|Carlos Alcaraz
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Cincinnati živě
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Televizní přenosy najdou fanoušci na placených kanálech Premier Sport, které mají v nabídce tito poskytovatelé:
- Telly – sledujte online zde
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky ATP Cincinnati Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi
Podívejte se na přehled zápasů českých hráčů na Cincinnati Open 2026, nasazení mají v prvním kole volno. Od semifinálových bojů zde najdete všechna utkání.
|2. kolo
|Lehečka –
|Menšík –
|1. kolo
|Macháč –
|Kopřiva –
Kdo hraje? Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a další
Ani v Cincinnati se fanoušci nedočkají Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze, vítěze dvou posledních ročníků. Doufají alespoň v to, že je uvidí na blížícím se US Open.
Jedničkou je tedy stejně jako v Montréalu aktuální trojka Alexander Zverev, doplňují jej Félix Auger-Aliassime a vracející se Novak Djokovič. Silné by mělo být i domácí duo Taylor Fritz a Ben Shelton.
Zájemce o český tenis potěší, že tentokrát uvidíme čtyři hráče – poprvé od Roland Garros by měl být v akci i Tomáš Macháč. V kvalifikaci se pokusí uspět ještě Dalibor Svrčina.
- Jiří Lehečka (9. nasazený)
- Jakub Menšík (14.)
- Tomáš Macháč
- Vít Kopřiva
|#
|Tenista
|Země
|1
|Alexander Zverev
|Německo
|2
|Félix Auger-Aliassime
|Kanada
|3
|Novak Djokovič
|Srbsko
|4
|Daniil Medveděv
|Rusko
|5
|Alex de Minaur
|Austrálie
|6
|Taylor Fritz
|USA
|7
|Flavio Cobolli
|Itálie
|8
|Ben Shelton
|USA
ATP Masters Cincinnati 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|11.–12. srpna (út–st)
|kvalifikace
|13.–15. srpna (čt–so)
|1. kolo
|15.–16. srpna (so–ne)
|2. kolo
|17.–18. srpna (po–út)
|3. kolo
|19. srpna (středa)
|osmifinále
|20.–21. srpna (čt–pá)
|čtvrtfinále
|22. srpna (sobota)
|semifinále
|13. srpna (neděle)
|finále
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Prize money pro mužské Cincinnati Open 2026
Tenis je jedním z nejlépe placených sportů, o velkých Masters turnajích na ATP Tour to platí obzvlášť. Na odměnách se tedy rozdělí 9 415 725 $, což je téměř 200 milionů korun.
Jednotlivé prize money jsou rozděleny následovně:
- vítěz: 1 151 380 $
- finalista: 612 340 $
- semifinalista: 340 190 $
- čtvrtfinalista: 193 645 $
- osmifinalista: 105 720 $
- třetí kolo: 61 865 $
- druhé kolo: 36 110 $
- první kolo: 24 335 $
Vítězové ATP Cincinnati a historie turnaje
Podnik v Cincinnati se poprvé konal už v roce 1899, v současnosti jde o nejstarší akci v USA, která se stále koná v původním místě či jeho blízkosti. Od roku 1979 se totiž hraje v Masonu, který je od Cincinnati vzdálen zhruba třicet kilometrů. V souvislosti s tímto přesunem se místo antuky začalo hrát na tvrdém povrchu.
Po US Open a Indian Wells jde o třetí největší turnaj na území Spojených států amerických, areál disponuje více než 30 kurty – Centre Court má kapacitu přes 11 000 diváků.
Rekordmanem v počtu vítězství je Roger Federer, který tady triumfoval sedmkrát. Předstihnout jej mohl Novak Djokovič, svých osm finálových účastí ale proměnil „pouze“ ve tři tituly. Jediným českým vítězem je Ivan Lendl (1982).
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Carlos Alcaraz
|Španělsko
|2024
|Jannik Sinner
|Itálie
|2023
|Novak Djokovič
|Srbsko
|2022
|Borna Čorič
|Chorvatsko
|2021
|Alexander Zverev
|Německo