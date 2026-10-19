|ATP Brusel 2026 – muži
|Termín:
|19. – 25. října 2026
|Místo:
|ING Arena, Brussels Expo
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý (hala)
|Prize money:
|723 435 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítěz:
|Félix Auger-Aliassime
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Bruselu živě
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- Telly
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky ATP Brusel 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi
Jiří Lehečka má jako nasazený v prvním kole volno, čeká jej tedy až osmifinálová fáze. V tabulce najdete jeho program a výsledky, od semifinále pak všechny plánované zápasy.
|Osmifinále
|Lehečka – Basavareddy/Collignon
|20.10.
|1. kolo
|Lehečka – volný los
Kdo hraje? Jiří Lehečka je druhý nasazený
V Bruselu se představí celkem čtyři hráči z elitní třicítky žebříčku, jedničkou je letos Arthur Fils. Půjde o jeho zdejší premiéru. Další jména jsou Francisco Cerundolo a Alexander Blockx.
Roli nasazené dvojky plní jediný český hráč ve dvouhře, Jiří Lehečka. Ten má na belgický podnik skvělé vzpomínky, poslední dva ročníky tady totiž hrál finále.
Ve čtyřhře se představí ještě Petr Nouza po boku Michaela Venuse z Nového Zélandu, druhý pár tvoří čeští tenisté David Poljak a Michael Vrbenský.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Arthur Fils
|Francie
|2
|Jiří Lehečka
|Česko
|3
|Francisco Cerundolo
|Argentina
|4
|Alexander Blockx
|Belgie
|5
|Alex Michelsen
|USA
|6
|Zizou Bergs
|Belgie
|7
|Botic van de Zandschulp
|Nizozemsko
|8
|Mariano Navone
|Argentina
ATP 250 Brusel 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|17.–18. října (so–ne)
|kvalifikace
|19.–20. října (po–út)
|1. kolo
|21.–22. října (st–čt)
|2. kolo, osmifinále
|23. října (pátek)
|čtvrtfinále
|24. října (sobota)
|semifinále
|25. října (neděle)
|finále
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Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro mužské European Open 2026 v Bruselu
Na odměnách se v Bruselu letos rozděluje celkem 723 435 €, tedy asi 17,6 milionů korun. Vítěz se může těšit na více než sedminu z této částky.
Ostatní fáze jsou v Bruselu ohodnoceny takto:
- vítěz: 110 055 €
- finalista: 64 195 €
- semifinalista: 37 735 €
- čtvrtfinalista: 21 865 €
- osmifinalista: 12 695 €
- první kolo: 7 775 €
Vítězové ATP Brusel a historie turnaje
European Open se poprvé hrálo už v roce 2016, tehdy však v belgických Antverpách. Podnik tady vydržel až do loňského roku, kdy se poprvé hrálo v hlavním městě Bruselu.
Stále jde o halový turnaj, kde se v poslední době daří Jiřímu Lehečkovi – předloni ve finále podlehl Robertu Bautistu Agutovi, loni ve třech setech Félixi Auger-Aliassimovi. Ve čtyřhře byl velmi blízko titulu i Adam Pavlásek, ani jemu se v roce 2023 ale nepodařilo získat trofej.
Z dřívějších šampionů dvouhry letos žádný nestartuje, Brusel tak pozná nového vítěze.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Félix Auger-Aliassime
|Kanada
|2024
|Roberto Bautista Agut
|Španělsko
|2023
|Alexander Bublik
|Kazachstán
|2022
|Félix Auger-Aliassime
|Kanada
|2021
|Jannik Sinner
|Itálie
|2020
|Ugo Humbert
|Francie
|2019
|Andy Murray
|Velká Británie