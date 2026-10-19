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ATP Brusel 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  16:12

Jiří Lehečka dobíhá míček ve finále turnaje v Tokiu. | foto: AP

Mužský tenis vstupuje do své halové části sezony, jedním z turnajů je i ATP 250 v Bruselu. V akci je od 19. do 25. října 2026 i Jiří Lehečka, sledujte zápasy v live streamu online.
ATP Brusel 2026 – muži
Termín:19. – 25. října 2026
Místo:ING Arena, Brussels Expo
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý (hala)
Prize money:723 435 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítěz:Félix Auger-Aliassime

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Bruselu živě

Mužské tenisové turnaje vysílají i české sázkové kanceláře, Brusel není výjimkou. Najdete jej například u Tipsportu, kde si nově registrovaní přijdou na bonus 1 000 Kč. Peníze využijete například pro sázky na tenis.

V televizi poslouží placené kanály skupiny Premier Sport, které mají v nabídce například tito poskytovatelé:

    • Telly
    • Magenta TV
    • Oneplay

Výsledky ATP Brusel 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi

Jiří Lehečka má jako nasazený v prvním kole volno, čeká jej tedy až osmifinálová fáze. V tabulce najdete jeho program a výsledky, od semifinále pak všechny plánované zápasy.

ATP Brusel 2026 – výsledky
Osmifinále
Lehečka – Basavareddy/Collignon20.10.
1. kolo
Lehečka – volný los

Kdo hraje? Jiří Lehečka je druhý nasazený

V Bruselu se představí celkem čtyři hráči z elitní třicítky žebříčku, jedničkou je letos Arthur Fils. Půjde o jeho zdejší premiéru. Další jména jsou Francisco Cerundolo a Alexander Blockx.

Roli nasazené dvojky plní jediný český hráč ve dvouhře, Jiří Lehečka. Ten má na belgický podnik skvělé vzpomínky, poslední dva ročníky tady totiž hrál finále.

Ve čtyřhře se představí ještě Petr Nouza po boku Michaela Venuse z Nového Zélandu, druhý pár tvoří čeští tenisté David Poljak a Michael Vrbenský.

Nejvýše nasazení tenisté pro ATP Brusel 2026
#TenistaZemě
1Arthur FilsFrancie
2Jiří LehečkaČesko
3Francisco CerundoloArgentina
4Alexander BlockxBelgie
5Alex MichelsenUSA
6Zizou BergsBelgie
7Botic van de ZandschulpNizozemsko
8Mariano NavoneArgentina

Kanaďan Félix Auger-Aliassime během utkání Davis Cupu

ATP 250 Brusel 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
17.–18. října (so–ne)kvalifikace
19.–20. října (po–út)1. kolo
21.–22. října (st–čt)2. kolo, osmifinále
23. října (pátek)čtvrtfinále
24. října (sobota)semifinále
25. října (neděle)finále

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Prize money pro mužské European Open 2026 v Bruselu

Na odměnách se v Bruselu letos rozděluje celkem 723 435 €, tedy asi 17,6 milionů korun. Vítěz se může těšit na více než sedminu z této částky.

Ostatní fáze jsou v Bruselu ohodnoceny takto:

  • vítěz: 110 055 €
  • finalista: 64 195 €
  • semifinalista: 37 735 €
  • čtvrtfinalista: 21 865 €
  • osmifinalista: 12 695 €
  • první kolo: 7 775 €

Vítězové ATP Brusel a historie turnaje

European Open se poprvé hrálo už v roce 2016, tehdy však v belgických Antverpách. Podnik tady vydržel až do loňského roku, kdy se poprvé hrálo v hlavním městě Bruselu.

Stále jde o halový turnaj, kde se v poslední době daří Jiřímu Lehečkovi – předloni ve finále podlehl Robertu Bautistu Agutovi, loni ve třech setech Félixi Auger-Aliassimovi. Ve čtyřhře byl velmi blízko titulu i Adam Pavlásek, ani jemu se v roce 2023 ale nepodařilo získat trofej.

Z dřívějších šampionů dvouhry letos žádný nestartuje, Brusel tak pozná nového vítěze.

Poslední vítězové turnaje European Open
RokTenistaZemě
2025Félix Auger-AliassimeKanada
2024Roberto Bautista AgutŠpanělsko
2023Alexander BublikKazachstán
2022Félix Auger-AliassimeKanada
2021Jannik SinnerItálie
2020Ugo HumbertFrancie
2019Andy MurrayVelká Británie
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